Toptechnische tips om Kerstmis te redden

(Pocket-lint) - Morgen is het eerste kerstdag en hoewel het misschien anders is dan voorgaande jaren, kun je dankzij technologie toch een geweldige tijd hebben.

Uw plannen lopen misschien niet zoals u had verwacht of gehoopt, maar er zijn een aantal manieren waarop technologie de ervaring kan verbeteren. En het goede nieuws is dat, omdat het bestaande technologie is waar je waarschijnlijk al toegang toe hebt, je niet eens het huis uit hoeft.

Hier zijn vijf manieren waarop technologie dit jaar Kerstmis kan helpen redden ...

Nu het grootste deel van het VK weer op slot zit en landen over de hele wereld voorzichtig zijn met hoeveel socialisatie je kunt doen, is er nooit een beter moment geweest om Zoom, WhatsApp, FaceTime of een andere berichtenservice voor videoconferenties te starten en een praatje te maken.

Voor Kerstmis en Nieuwjaar heeft Zoom de limiet van 40 minuten voor oproepen geschrapt. En met veel feestelijke functies, zoals de mogelijkheid om je achtergrond op te fleuren, is het een goed idee als je familie en vrienden een fijne kerst wilt wensen.

Sluit een apparaat aan op een tv voor een nog betere ervaring. Of, als je een familielid alleen over hebt gelaten deze feestdagen, zet dan een extra plek aan de eettafel voor een tablet of laptop, zodat ze ook deel kunnen uitmaken van de festiviteiten.

Een aantal streamingdiensten, waaronder Disney +, Netflix, Amazon Prime Video en BBC iPlayer, bieden de mogelijkheid om shows en films als een groep te bekijken, zelfs als je op verschillende plaatsen bent.

Het is heel gemakkelijk te doen en het betekent dat je het gevoel krijgt alsof je in dezelfde kamer bent en tegelijkertijd naar hetzelfde kijkt. Dit jaar zijn er ook een aantal geweldige nieuwe films om als groep te bekijken, waaronder Soul on Disney + en de nieuwe George Clooney-blockbuster, The Midnight Sky.

Helaas omvatten de diensten geen familielid dat bereid is om je een drankje te geven of de chocolaatjes rond te geven.

Tegen de tijd dat je dit leest, had de kerstman moeten beginnen met het bezorgen van cadeautjes over de hele wereld en er zijn een aantal manieren om hem te volgen.

Voor het eerst in het VK kunnen Sky Q-abonnees eenvoudig vragen waar hij is via hun afstandsbediening, terwijl degenen met een internetverbinding de Santa Tracker van Google, de beruchte Norad Santa-tracker die al meer dan 50 jaar draait, of de Plane Finder kunnen bekijken. app.

Je hebt deze kerst misschien geen nieuwe console dankzij de scalpers, maar dat betekent niet dat je geen plezier kunt hebben met het spelen van games.

Microsofts Xbox Games Pass en Sonys PlayStation Plus-services zijn briljante manieren om heel snel aan de slag te gaan, waardoor je toegang hebt tot tal van games die bij de maandelijkse abonnementsprijs zijn inbegrepen.

Als dat niet lukt, is er de Stadia clioud-gameservice van Google - waarmee je heel gemakkelijk aan de slag kunt. Stadia werkt via de tv met een Chromecast Ultra, een computer met Google Chrome of een ondersteund mobiel apparaat. U kunt vandaag aan de slag gaan zonder uw huis te verlaten.

De winkels zijn misschien gesloten, maar dat betekent niet dat ze online gesloten zijn. Veel winkels, zoals Amazon, bezorgen vandaag nog steeds en met de uitverkoop die op tweede kerstdag begint, zijn er koopjes te doen.

Vrolijk kerstfeest!

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Rik Henderson.