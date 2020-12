Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2019 kondigde Noblechairs een licentiepartnerschap aan met het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Die samenwerking was bedoeld om de creatie mogelijk te maken van de officieel gelicentieerde Formula One-gamingstoel voor 2021. Nu is die stoel onthuld in de vorm van de Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition Gaming Chair.

Dit is een luxe gamestoel die is ontworpen door Noblechairs in nauwe samenwerking met het Mercedes-AMG Petronas Formula One Team. Zoals je zou verwachten van een Noblechair-stoel, is hij gemaakt met hoogwaardige onderdelen, waaronder hybride materialen, koolstofelementen, een aluminium basis en meer.

Het ontwerp van deze EPIC-stoel heeft uiteraard een sterk Mercedes-AMG Petronas Formula One Team-thema. Het heeft nek- en lendenkussens geborduurd met het logo, opvallende groene PETRONAS-stiksels, opvallende zilveren harnasgaten en enkele hippe koolstofelementen.

Deze editie van de stoel zou ook duurzaam zijn - hij is scheurvast, slijtvast, hydrolysebestendig, brandwerend en ontworpen om jarenlang mee te gaan en mee te gaan. Van de hybride materialen wordt gezegd dat ze zo soepel zijn als leer, maar veel comfortabeler om langdurig op te zitten dankzij de uitstekende luchtstroom en ventilatie die zijn ontworpen om je koel te houden en je te laten zweten.

De Noblechairs EPIC Mercedes-AMG Petronas Formula One Team Edition Gaming Chair is nu verkrijgbaar voor £ 399,95 of $ 519,99 .

Geschreven door Adrian Willings.