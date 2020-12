Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday en Cyber Monday zijn voorbij, maar winkeliers zijn nog niet klaar met verkopen om u tijdens de vakantie geld te laten uitgeven. Er is eigenlijk een weinig bekend winkelevenement in december, Green Monday genaamd, dat langzaam op gang komt in de VS.

Groene Maandag wordt dit jaar gehouden op 14 december 2020

Je kunt eBay bedanken voor Green Monday. In 2007 vond hij het evenement uit. Green Monday vindt meestal plaats op de tweede maandag van december en wordt gepitcht als de "beste verkoopdag" van de maand. We weten niet zeker of dat waar is, aangezien veel Black Friday- en Cyber Monday-deals nu wekenlange uitverkoop zijn die zich in december uitstrekken. Eerlijk gezegd is het gewoon een nieuw excuus voor winkeliers om korting te geven op artikelen in alle categorieën, en daar mogen we niet over klagen.

De volgende retailers doen mee aan Green Monday:

Hier is een overzicht van de 10 beste Green Monday-deals die we konden vinden:

Bespaar $ 50 op de populaire AirPods Pro-oordopjes. Ze bieden zweet- en waterbestendigheid en bieden u 24 uur draadloze luistertijd met de oplaadcassette. Bekijk hier de deal bij Target.

Deze over-het-oor Sony-blikjes behoren tot de beste op de markt. Ze bieden een batterijduur van 30 uur en ruisonderdrukking. Bekijk de deal bij Amazon.

Deze HP laptop krijgt bijna 33 procent korting voor Green Monday. Het heeft een 13,3-inch FHD-scherm, 16 GB RAM en een 512 SSD. Bekijk de deal bij HP.

Deze eersteklas Roomba-robotstofzuiger is voorzien van slimme kaarten, zodat hij uw hele huis schoonmaakt en geweldig werkt op dierenharen. Het heeft ook een basisopslagbevestiging waarmee u tot 60 dagen kunt gaan zonder het te legen. Bekijk de deal bij Amazon.

Het Pro-model van de kenmerkende videodeurbel van RInge, eigendom van Amazon, is $ 80 korting voor Green Monday. Bekijk de deal bij Amazon.

Deze oortelefoons van Beats worden geleverd met de nieuwe H1-hoofdtelefoonchip van Apple en bieden negen uur luistertijd na één keer opladen. Bekijk de deal bij Amazon.

Deze vierdelige bundel van Tile heeft alles wat de space-case in je gezin nodig heeft om te stoppen met het verliezen van hun telefoon, sleutels of portemonnee. Bekijk de deal bij Amazon.

De geheel nieuwe, bolvormige Echo Dot van Amazon, met zijn opnieuw ontworpen behuizing, is te koop met 40 procent korting. Dat is bijna de halve prijs! Bekijk de deal bij Amazon.

De Echo Flex is ontworpen om de gaten in je slimme huis op te vullen waar je geen toegang hebt tot Alexa, zoals je garage, hal of gangen. Momenteel is het $ 5 korting voor Black Friday. Het was al goedkoop om mee te beginnen, dus dit koopje is een koopje als je het ons vraagt. Bekijk de deal bij Amazon.

Deze HP-laptop is afgeprijsd $ 140 en heeft 4 GB RAM en een 128 GB SSD. Het is de perfecte, betaalbare machine voor op het werk of op school. Bekijk de deal bij Walmart.

Als je op zoek bent naar iets krachtigers dan de hierboven genoemde HP-deal, is deze 15-inch gaming-laptop van Omen $ 450 afgeprijsd. Het heeft 8 GB RAM, een 1 TB HDD en een 256 GB SSD. Bekijk de deal bij Walmart.

