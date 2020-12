Tile breidt samenwerking met HP en Intel uit om ontbrekende pcs op te sporen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tile, een maker van slimme objecttrackers, die bedrijven als Samsung en Apple naar verluidt hopen te repliceren, breidt zijn samenwerking met HP en Intel uit. Samen zullen de bedrijven extra pc-apparaten introduceren waarin de zoektechnologie van Tile is geïntegreerd .

Vanaf 7 december 2020 worden HPs EliteBook 800 G8-serie (specifiek de x360 830, 830, 840 en 850 modellen), de ZBook Firefly 14 G8 en ZBook Firefly 15 G8 geleverd met Tiles technisch voorgeïnstalleerd. Eerder boden alleen de Elite Dragonfly en de EliteBook 1000-serie het aan.

Tile zei ook dat deze samenwerking de eerste apparaatintegratie met Intel markeert. In 2021 komt Tile voorgeïnstalleerd op nog meer pcs met 11e generatie Intel Core-chips en Intel Wi-Fi 6 (Gig +) WLAN-kaarten met Intel Bluetooth. De teams van Tile en Intel werken ook samen met andere fabrikanten en hardwarepartners, zoals onder meer Skullcandy, Comcast, Bose en Herschel. Tile zei dat "vrijwel elk product" Tile-enabled kan zijn.

Dus, wat doet de technologie van Tile precies voor de computers van HP? Eenmaal geactiveerd via de Tile Windows-app, kunnen gebruikers in wezen profiteren van de locatiefuncties van Tile voor hun laptop. Deze functies werken zelfs als het apparaat in de slaapstand, sluimerstand of soft-off staat.

"We maken de technologie van Tile toegankelijker en eenvoudiger door middel van een vooraf geïnstalleerde softwareoplossing waarvoor geen hardware nodig is, waardoor deze veel toegankelijker en gebruiksvriendelijker wordt", zegt CJ Prober, CEO van Tile. "Onze samenwerking met Intel om deze softwareversie van Tile mogelijk te maken, en met HP om de eerste OEM te zijn die deze mogelijkheid in hun producten integreert, is een belangrijke mijlpaal in het leveren van gemoedsrust."

De mogelijkheid om uw laptop terug te vinden bij verlies of diefstal is om veiligheidsredenen van cruciaal belang, niet alleen voor eindgebruikers, maar ook voor IT-afdelingen. Simpel gezegd: mensen die vanuit huis werken, hebben hun machines nodig, en de mogelijkheid om een laptop te vinden via Tile is natuurlijk buitengewoon waardevol en handig.

Geschreven door Maggie Tillman.