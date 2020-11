Word aangenamer wakker met deze Lumie-deals

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Wake-up lights zijn een geweldig alternatief voor de traditionele wekker in awooga-stijl. Ze gebruiken een mix van aangename wekgeluiden en een zachte zonsopgang die lichtbronnen nabootst om je de dag in te laten gaan. In plaats van wakker te worden met een luide wekker, zul je merken dat je zachtjes wakker wordt gestuwd door een langzaam feller bedlampje.

Het resultaat is een veel natuurlijker ontwaken dat u een vreugdevolle start van de dag geeft in plaats van een ruw ontwaken. Deze lampen zijn over het algemeen duur, maar in onze ogen het geld meer dan waard. Vind je de ochtenden moeilijk, dan zijn deze perfect. Zelfs nu zijn ze verdisconteerd voor Cyber Monday.

Lumies Bodyclock-systemen bootsen niet alleen zonsopgang en zonsondergang na (en helpen je ook in slaap te vallen), maar ze blijken ook te helpen bij seizoensgebonden affectieve stoornissen en de winterblues. Ze zijn dus een perfecte aankoop voor jezelf of een cadeau voor een geliefde.

• Lumie Bodyclock Glow 150 - bespaar £ 34, was £ 99,99, nu £ 65: deze Lumie- weklamp heeft zowel zonsondergang- als zonsopganginstellingen met 10 verschillende wekgeluiden, waaronder witte ruis. Geniet van een betere nachtrust met deze deal. Bekijk het aanbod bij Amazon

• Lumie Bodyclock Shine 300 - bespaar £ 44, was £ 129, nu £ 85 - Deze duurdere wake-up light bevat 15 verschillende geluiden van spinnende kittens tot tropische vogels en boomkikkers, maar het zijn de gemengde LEDs voor realistische zonsondergang / zonsopgang kleuren die echt de magie werken. Zie de deal bij Amazon

Geschreven door Adrian Willings.