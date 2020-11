Krijg maar liefst 35% korting op deze Wahl Baardtrimmer Aqua Blade

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je al een tijdje een baardtrimmer probeert op te sporen, zijn er vandaag enkele superkortingen op Amazon UK. Hoog op het lijstje staat deze set van haartrimmer specialist Wahl.

De Aqua Blade 10-in-1 haartrimmer is een multigroomer waarmee u kunt trimmen, trimmen en scheren. Inderdaad, het is in staat om je een extreem gladde scheerbeurt van 0,2 mm te geven - Wahl zegt dat het je de best mogelijke trimmer geeft in vergelijking met een traditioneel nat scheermes. De trimmer is geschikt voor nat en droog gebruik en is volledig wasbaar.

U kunt het gebruiken voor volledige kapsels, baardtrimmen, glad scheren, lichaamsverzorging en ook voor het verwijderen van neus- en oorhaar. Er is zelfs een reisvergrendeling voor de batterij, zodat u deze in uw bagage kunt stoppen. De batterij heeft ook een looptijd van maximaal 180 minuten.

Naast de Aqua Blade 10-in-1-haartrimmer bevat deze set 300 ml Wahl Refresh-baardolie, drie extra koppen en 16 geleidekammen.

Geschreven door Dan Grabham.