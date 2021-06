Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elektrische scooters zijn groot nieuws, voor het geval je het nog niet had gehoord - of je nu ergens woont waar ze langzaam worden uitgeprobeerd, of in een toeristische stad waar ze al jaren aan gewend zijn, ze worden steeds meer een van de meest populaire nieuwe manieren om gemakkelijk rond.

Enkele van de meest unieke opties die er zijn, zijn gemaakt door Segway - ja, die Segway, en zijn op balans gebaseerde technologie staat nog steeds centraal. Sommige van zijn Ninebot-scooters lijken een beetje op gekrompen originele Segways en zijn echt comfortabel en gemakkelijk te rijden.

Ze zijn ook vandaag sterk afgeprijsd als onderdeel van Amazons Prime Day-uitverkoop, waardoor je honderden dollars kunt besparen.

Ten eerste kun je de E45-scooter pakken voor $ 599,99, in plaats van de volledige prijs van $ 799,99, waardoor je 25 procent of $ 200 bespaart. Het is een geweldige kleine scooter die gemakkelijk opvouwbaar is en wordt geleverd met een reeks uitstekende functies.

Het is gemakkelijk te rijden en de kortingsschaal die wordt toegepast, maakt het echt scherp geprijsd zolang deze deal duurt.

Als alternatief, als je iets interessanters wilt om naar te kijken, met een paar extra functies, kun je kiezen voor de Ninebot S-Plus, die is gedaald tot $ 599,00 van $ 849,00, een korting van $ 250. Dit is in alle opzichten een iets gekkere rit.

Je stapt erop en rijdt meer rond als een hoverboard dan andere e-scooters, terwijl waterdicht maken ook betekent dat het prima te gebruiken is in alle weersomstandigheden.

Het heeft ook een bereik van 22 mijl en kan een behoorlijke helling aan, tot een helling van 15 graden. Als je erop rijdt, heb je een beetje het gevoel dat je technologie uit de toekomst gebruikt terwijl je langs rondlopende mensen zoemt, een gevoel dat moeilijk te bottelen is.

Geschreven door Max Freeman-Mills.