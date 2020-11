Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Elektrische scooters zijn groot nieuws, voor het geval je het nog niet had gehoord - of je nu ergens woont waar je ze langzaam uitprobeert, of in een toeristenstad waar ze al jaren aan gewend zijn, ze zijn steeds vaker een van de meest populaire nieuwe manieren om handig in de buurt.

Enkele van de meest unieke opties die er zijn, worden gemaakt door Segway - ja, die Segway en zijn op balans gebaseerde technologie vormen nog steeds de kern van de zaken. De Ninebot-scooters lijken een beetje op verkleinde originele Segways en zijn echt comfortabel en gemakkelijk te rijden.

Ze worden vandaag ook zwaar afgeprijsd, alleen als onderdeel van de Black Friday-uitverkoop van Amazon, waardoor je honderden dollars kunt besparen.

Ten eerste kun je de Nineboth S pakken voor $ 339,99 , in plaats van de volledige prijs van $ 489,00, waardoor je 30% of $ 149,01 bespaart. Dit is de kleinste van de twee opties die te koop zijn, maar heeft nog steeds een indrukwekkend bereik van maximaal 22 kilometer, wat betekent dat hij je zeker een dagje uit kan helpen.

Je stapt erop en rijdt meer als een hoverboard dan andere e-scooters, terwijl waterdichtheid ook betekent dat hij prima te gebruiken is in alle weersomstandigheden.

Als alternatief, als u iets substantiëler wilt, met een paar extra functies, kunt u kiezen voor de Ninebot S-Plus, die nu $ 584,00 kost van $ 779,00, een korting van $ 195. Dit is in elk opzicht een iets grotere rit.

Het heeft ook een groter bereik van 22 mijl, een iets hogere topsnelheid en stevigere banden, hoewel beide versies dezelfde helling aankunnen, tot een helling van 15 graden. Waar je ook voor kiest, je zult een beetje het gevoel hebben dat je technologie uit de toekomst gebruikt terwijl je langs mensen loopt die rondlopen, en dat is een gevoel dat moeilijk te bottelen is.

