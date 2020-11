Opruimen met deze Karcher hogedrukreiniger gaat tot 49% korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Karcher hogedrukreinigers zijn geweldig voor veel toepassingen, of het nu gaat om het wassen van uw auto of om uw oprit vrij te houden. Deze krachtige hogedrukreinigers blazen snel door vuil en werken het gedoe van huishoudelijke taken weg.

Karcher staat erom bekend een aantal zeer krachtige en efficiënte hogedrukreinigers te produceren. Deze machines zijn premium-apparaten die zijn gebouwd om lang mee te gaan en de klus te klaren. Ze zijn meestal duur, maar dankzij de verschillende deals die deze week plaatsvinden, zijn ze nu wat betaalbaarder.

Er zijn momenteel een paar verschillende kortingen op Karcher hogedrukreinigers. Hieronder staan enkele van de fatsoenlijke kortingen die we hebben gevonden als je op zoek bent naar een koopje.

squirrel_widget_2858647

Deze opstelling is ontworpen om u te helpen bij het schoonmaken van allerlei dingen met hulpstukken om uw terras te wassen, vuil uit uw auto te blazen en uw externe metselwerk nu leven in te blazen. Het wordt ook geleverd met een t150 terrasreiniger en 500 ml Patio & Deck-afwasmiddel, zodat je het ook snel kunt gebruiken om gebieden schoon te maken.

Voor Black Friday heeft deze stofzuiger £ 83 van de gebruikelijke adviesprijs afgenomen, waardoor hij bijna de helft van de prijs is, wat een uitstekende deal is voor zon geweldige stofzuiger.

squirrel_widget_2858646

De Kärcher K2 Full Control Home Hogedrukreiniger biedt veel van dezelfde reinigingsmogelijkheden met 110 bar druk, een 6 meter lange slang en de mogelijkheid om je vuile problemen door te snijden. Voor Black Friday is het ook goedkoper met een korting van 44 procent, waardoor het een verfrissende £ 94,99 is .

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Adrian Willings.