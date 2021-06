Opruimen met deze Karcher hogedrukreiniger deals met tot 46% korting

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Karcher hogedrukreinigers zijn geweldig voor vele toepassingen, of u nu uw auto wast of uw oprit vrij houdt. Deze krachtige hogedrukreinigers blazen snel door vuil en nemen het gedoe van huishoudelijke taken weg.

Karcher staat bekend om het produceren van een aantal zeer krachtige en efficiënte hogedrukreinigers. Deze machines zijn eersteklas apparaten die zijn gebouwd om lang mee te gaan en de klus te klaren. Ze zijn meestal duur, maar dankzij de Amazon Prime Deals deze week zijn ze nu betaalbaarder.

Met deze reinigers kun je nu voor elke schoonmaaktaak de juiste druk via Bluetooth van de app naar je reiniger overbrengen.

Voor Prime Day is deze reiniger nu £ 432 - dat is meer dan £ 300 , de gebruikelijke adviesprijs in het VK, wat een uitstekende deal is voor zon geweldige reiniger.

Wordt geleverd met 180 Q Smart Control-pistool, 3-in-1 Multi Jet-spuitlans, Home Kit (oppervlaktereiniger T 7, steen- en gevelreiniger 3-in-1 1 l), 10 m hogedrukslang.

De Kärcher K5 Full Control Home Hogedrukreiniger biedt veel van dezelfde reinigingsmogelijkheden 10 meter slang en de mogelijkheid om uw vuile problemen te verhelpen. Voor Prime Dahy is het ook meer betaalbaar met een verfrissende $ 280 in de VS of £ 309 in het VK .

De Kärcher K4 Premium Home Hogedrukreiniger wordt geleverd met een hopme en carkit, afhankelijk van wat je selecteert. Nogmaals, het biedt veel van dezelfde reinigingsmogelijkheden. In de VS kost het $ 240 en in het VK kost het nu £ 285, een daling van £ 379 .

Hieronder vindt u snelle links naar paginas met aanbiedingen voor de beste retailers, voor het geval u op zoek bent naar iets dat we niet hebben behandeld.

Geschreven door Adrian Willings en Dan Grabham.