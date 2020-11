UK Environmental Audit Committee bekritiseert Amazon en Apple, roept op tot maatregelen om e-waste te verminderen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Environmental Audit Committee (EAC) - opgericht door het Parlement om de milieu-impact van beleid en programmas te monitoren - heeft de bevindingen gepubliceerd van haar onderzoek naar elektrisch afval in het VK dat in maart 2020 is gestart.

De bevindingen zullen niet als een verrassing komen, en benadrukken dat er in 2019 in het VK 1,5 miljoen ton elektrisch afval werd gegenereerd, waarbij tot 40 procent van dat afval werd geëxporteerd in plaats van nationaal te worden verwerkt. Het VK is volgens het rapport de op een na grootste producent van elektronisch afval ter wereld.

Het probleem is dat veel elektrisch afval op een stortplaats terechtkomt waar de kostbare componenten (zoals goud, lithium en kobalt) worden verspild, terwijl ze zouden moeten worden teruggewonnen voor gebruik in andere industrieën. De AEC benadrukt dat elektronisch afval dat naar het buitenland wordt verzonden, vaak gewoon wordt gedumpt of verbrand, terwijl in het VK een deel wordt versnipperd en naar de vuilstort wordt gestuurd. Afgezien van die elementen die kunnen worden teruggewonnen, is er ook het probleem van het uitlogen van giftige elementen in het milieu.

De EAC publiceert de bevindingen van het rapport en belicht twee technische giganten, Apple en Amazon, en roept ze op over hun milieurapport:

"Technologiebedrijven zoals Apple blijken interne componenten aan elkaar te lijmen en te solderen, waardoor reparatie bijna onmogelijk is", zegt de EAC.

"De EAC ontdekte dat consumenten geen controle hebben over de producten die ze bezitten; ze kunnen geen onderdelen meenemen om zelf te repareren en ze hebben geen toegang tot handleidingen over hoe problemen kunnen worden opgelost. In plaats daarvan kunnen de kosten die met name door Apple worden voorgesteld voor reparatie zo duur zijn. het is voordeliger om het artikel volledig te vervangen. "

Een van de aanbevelingen van de EAC is dat het VK het recht op reparatie wettelijk verankert - en tegelijkertijd de btw op reparatiediensten verlaagt om het repareren van een item betaalbaarder te maken en de verleiding te verminderen om het gewoon weg te gooien en iets nieuws te kopen.

Apple vertelde ons echter dat het teleurgesteld was door de bevindingen van de EAC:

"Apple is een vooraanstaande wereldwijde pleitbezorger voor beleid ter bestrijding van klimaatverandering en milieuschade, inclusief beleidsmaatregelen ter bevordering van een overgang naar een circulaire economie. We doen wat we prediken en stimuleren innovatie in de particuliere sector op gebieden van de duurzaamheid van apparaten en gerecyclede materialen tot ambitieuze doelen. voor een volledig koolstofneutrale toeleveringsketen en levenscyclus van apparaten tegen 2030 en om op een dag het gebruik van gewonnen en gewonnen materialen helemaal te beëindigen, "vertelde Apple ons in een verklaring.

"We waren verrast en teleurgesteld over het rapport van de Environmental Audit Committee, dat geen enkele weerspiegeling is van de inspanningen van Apple om hulpbronnen te sparen en de planeet die we allemaal delen te beschermen. Er zijn meer opties voor klanten om in te ruilen, te recyclen en veilige kwaliteitsreparaties te krijgen dan ooit eerder, en onze nieuwste Apple Watch-, iPad- en iPhone-line-up gebruiken allemaal gerecycled materiaal voor de belangrijkste componenten. We zullen blijven samenwerken met het Parlement en de regering om de toonaangevende toezeggingen van Apple te documenteren en om onze gezamenlijke inspanningen voor een schone economie te ondersteunen en een gezonde planeet voor de volgende generatie. "

De AEC benadrukt "geplande veroudering" als een specifiek probleem en vraagt om het door de regering te verbieden, terwijl het ook labels introduceert over de levensduur van een apparaat, hoelang het zal worden bijgewerkt en voor de producent om toegang te geven tot reparatiehandleidingen.

Amazon bevindt zich ook in het vizier, waarbij de EAC zegt: "... grote online retailers en marktplaatsen zoals Amazon hebben tot dusver vermeden hun rol in de circulaire economie te spelen door elektronica niet te verzamelen of te recyclen zoals andere organisaties moeten."

Nieuwe regelgeving die in 2021 komt, betekent dat grote retailers oude artikelen fysiek moeten terugnemen wanneer een klant iets nieuws koopt - ongeacht waar het oorspronkelijk is gekocht. Deze verplichting is niet van toepassing op online retailers, wat betekent dat er een ongelijkheid en een oneerlijk voordeel zal zijn voor degenen die online verkopen.

De AEC beveelt ook aan dat online retailers verantwoordelijk worden gehouden voor de elektronische die via hun platforms wordt verkocht, met dezelfde verantwoordelijkheden, ongeacht of deze online of via een fysieke winkel worden verkocht.

"Amazon zet zich in om afval te minimaliseren en onze klanten te helpen bij het hergebruiken, repareren en recyclen van hun producten, en we bieden een reeks opties die iedereen gemakkelijk kan openen via de Amazon Second Chance-website," vertelde een woordvoerder van Amazon aan Pocket-lint.

"We hebben het afgelopen decennium de recycling van meer dan 10.000 ton elektronisch afval in het VK ondersteund. Om de hoofdoorzaak van eWaste aan te pakken, zijn de eigen apparaten van Amazon ontworpen om lang mee te gaan, zodat klanten niet elk jaar hoeven te upgraden, en we bieden een reeks opties, zoals Trade-in , Pre-Owned Devices, en recycling. Onze nieuwste generatie apparaten worden gemaakt met meer gerecyclede materialen dan ooit tevoren, en we zijn het eerste bedrijf om te investeren in duurzame energieprojecten om het aan te pakken energie die na aankoop door de apparaten van onze klanten wordt gebruikt. We blijven standvastig in het nakomen van The Climate Pledge - onze belofte om tegen 2040 netto nul koolstof te bereiken, en we zullen constructief blijven samenwerken met DEFRA en anderen aan de rol van online marktplaatsen en de circulaire economie , en de uitdagingen van elektronisch afval. "

Het is nu aan de Britse regering om op de bevinding te reageren, met een samenvatting van de aanbevelingen die u hier kunt lezen .

Correcties - [27/11/2020] Bijgewerkt met een verklaring van Amazon.

Geschreven door Chris Hall.