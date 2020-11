Beste SD-kaartaanbiedingen voor Black Friday 2020: bespaar tot 40% op SanDisk

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Black Friday is hier en dat betekent dat er een aantal geweldige deals zijn voor microSD-kaarten voor Android-smartphones, cameras en de Nintendo Switch.

Je kunt microSD-kaarten in vele opslagformaten krijgen en er is hier voor elk wat wils - bekijk elke deal hieronder of ga direct naar de Amazon SD-kaartdealpaginas hier:

• Krijg tot 40% korting op WD- en SanDisk-schijven en SD-kaarten bij Amazon US

• Krijg tot 40% korting op SanDisk bij Amazon UK

• Officiële Nintendo Switch SanDisk 128GB microSDXC-kaart - 56% korting, nu £ 17,99: wordt geleverd met Nintendo-licentie en een Mario-paddenstoel op de voorkant. Bekijk deze deal hier

• Officiële Nintendo Switch SanDisk 256GB microSDXC-kaart - 49% korting, nu £ 39,99: ook Nintendo-merk, maar met een Mario-ster. Bekijk deze deal

• SanDisk Ultra 128GB microSDXC-kaart - 61% korting, nu £ 13,99: weer een geweldige 128GB-deal, maar zonder het Nintendo-merk. Zie deze deal

• SanDisk Ultra 512GB microSDXC-kaart - 51% korting, nu £ 64,99: een enorme opslagcapaciteit voor veel minder. Bekijk deze aanbieding voor een microSD-kaart van 512 GB

• SanDisk Extreme 1TB microSDXC-kaart - 36% korting, nu £ 189,99: dit is de grootste beschikbare microSD- kaartopslag . Zie deze deal

• Officiële Nintendo Switch SanDisk 256GB microSDXC-kaart - nu $ 39,99: de Mario-ster verschijnt op deze gele kaart. Bekijk deze deal

• SanDisk Ultra 256GB microSDXC-kaart - nu $ 29,99: een kaart van goed formaat, vooral voor de Switch. Bekijk deze deal hier

• SanDisk Ultra 400GB microSDXC-kaart - nu $ 44,99: een geweldige opslagruimte voor een fatsoenlijke prijs. Bekijk deze aanbieding voor een microSD-kaart van 400 GB

• SanDisk Extreme 1TB microSDXC-kaart - nu $ 182,99: enorme hoeveelheid opslagruimte voor fotos, games, wat u ook maar wilt. Zie deze deal

Aangezien de meeste moderne Android-smartphones, digitale cameras en de Nintendo Switch een microSD-kaart nodig hebben voor opslaguitbreiding, waarbij de laatste bijna veeleisend is om alles behalve de kleinste indiegames te spelen, is het een goed idee om een kaart te kopen om de meeste van uw apparaten.

Een triple-A Switch-game neemt bijvoorbeeld tussen de 5 GB en 25 GB aan opslagruimte in beslag, dus als je een kaart van 128 GB in handen krijgt, kun je meer dan 20 extra games opslaan. Als je al een Nintendo Switch hebt, weet je precies hoe frustrerend het kan zijn om een game te archiveren (de-installeren) om een andere te spelen.

Een van de belangrijkste dingen om op te merken zijn de snelheid - kaarten met snelheden van 100 MB / s en hoger zijn ideaal voor Switch-gaming, hoewel je kunt kiezen voor iets langzamer als je langere laadtijden niet erg vindt.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Dan Grabham.