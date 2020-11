Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is in volle gang en er zijn over de hele linie grote besparingen te behalen, vooral als een Nespresso-apparaat op je verlanglijstje staat.

Er zijn deals voor een aantal verschillende Nespresso-modellen, maar de grootste besparing is te vinden op de Nespresso Vertuo Plus, waarbij zowel Amazon als Curry verschillende modellen aanbieden voor minder dan £ 80 .

Nespresso Vertuo Plus van Magimix Special Edition, nu £ 78,99, bespaar £ 101 (was £ 179,99) - bekijk de deal op Amazon

Nespress Vertuo Plus van Krups, nu £ 79, bespaar £ 100 (was £ 179) - bekijk het aanbod op Currys .

Met de Nespress Vertuo Plus kunt u vijf verschillende kopgroottes maken: Alto (414 ml), Mok (230 ml), Gran Lungo (150 ml), Double Espresso (80 ml) en Espresso (40 ml).

De Vertuo Plus past de instellingen automatisch aan, afhankelijk van de Nespresso-capsule die je hebt geplaatst, zodat je koffie wordt gezet zoals hij moet worden gezet. De capsule gaat dan draaien en vermengt gemalen koffie met heet water om een heerlijke crèmelaag te creëren. Perfect voor een ijzige ochtend.

Zoals we echter al zeiden, zijn er een aantal andere deals voor Nespresso-machines voor Black Friday als deze het niet voor u doet. Hieronder vindt u de andere deals die we hebben gevonden.

• Nespresso van Magimix Inissia, nu £ 59,99, bespaar £ 30 (was £ 89,99): de Inissia heeft een tank van 0,7 liter, een druk van 19 bar en een automatische uitschakelfunctie. Bekijk de deal op Currys .

• Nespresso door Krups Vertuo Next Coffee Machine, nu £ 74, bespaar £ 75 (was £ 149): deze deal is voor het rode model, met een tank van 1,1 liter en een automatische uitschakelfunctie. Bekijk de deal op Currys .

• Nespresso door Krups Vertuo Next Premium, nu £ 99,99, bespaar £ 79,01 (was £ 179): de Krups Next Premium heeft een inhoud van 1,1 liter en een druk van 3 bar, en een automatische uitschakeling. Bekijk de deal op Currys .

• Nespresso van Magimix Vertuo Plus met Aeroccino, nu £ 149, bespaar £ 100 (was £ 249): dit model wordt geleverd met een melkopschuimer, een waterreservoir van 1,8 liter en een automatische uitschakelfunctie. Bekijk de deal op Currys .

• Nespresso door Magimix Vertuo Next & Milk Coffee Machine, nu £ 129, bespaar £ 70 (was £ 199): dit model heeft een melkopschuimer, een tank van 1,1 liter en een automatische uitschakelfunctie. Bekijk de deal op Currys .

Zoals gebruikelijk bij Black Friday- en Cyber Monday-deals, zullen ze niet lang bestaan, dus als je geweldige koffie in huis wilt halen, zorg er dan voor dat je snel een van deze koopt.

