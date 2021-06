Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Prime Day-verkopen zijn in volle gang en er zijn over de hele linie grote besparingen te behalen, vooral als een Nespresso-apparaat op je verlanglijstje staat.

Er zijn deals voor een aantal verschillende Nespresso-modellen, maar de grootste besparing is te vinden op de Nespresso Vertuo Plus, waarbij Amazon verschillende modellen aanbiedt voor minder dan £ 80 .

Nespresso Vertuo Plus door Magimix Special Edition, nu £ 68,99, bespaar £ 111 (was £ 179,99) - bekijk de deal op Amazon

Nespresso Vertuo Plus van Krups, nu £ 149, bespaar £ 100 (was £ 249) - bekijk de deal op Amazon

Met de Nespresso Vertuo Plus kun je vijf verschillende kopformaten maken: Alto (414ml), Mug (230ml), Gran Lungo (150ml), Double Espresso (80ml) en Espresso (40ml).

De Vertuo Plus past de instellingen automatisch aan, afhankelijk van de Nespresso-capsule die je hebt geplaatst, en zet je koffie zoals deze moet worden gezet. De capsule zal dan ronddraaien en gemalen koffie mengen met heet water om een heerlijke cremalaag te creëren. Perfect voor een ijzige ochtend.

Dus als je een normale cafeïnefix van hoge kwaliteit of gewoon fantastische koffie nodig hebt, maar geen buitensporige bedragen voor de machine wilt betalen, dan is dit het moment om een koopje te doen. Schiet echter op, want de aanbieding is alleen geldig tijdens de Prime Day-periode.

Geschreven door Britta O'Boyle.