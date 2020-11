Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Goede koffie krijgen is niet meer de uitdaging die het vroeger was - de revolutie van de koffiezetapparaten met capsules zit in de achteruitkijkspiegel en we kunnen nu allemaal heerlijke kopjes krijgen.

Er is echter nog steeds vaak een vrij hoog prijskaartje dat als eerste moet worden betaald, dus het is volkomen logisch om tijdens Black Friday een koffiezetapparaat te kopen als je de juiste korting kunt vinden.

Een van deze verkopen is afkomstig van Amazon UK, dat de prijs van de DeLonghi Lattissima Touch de volgende dag met 45% heeft verlaagd - je kunt het ophalen voor £ 154,99 in plaats van de reguliere £ 279,99. Dat is een enorme besparing van £ 125.

De machine van DeLonghi is onderdeel van een koppeling met Nespresso, werkt dus met de meest populaire capsules ter wereld, en heeft ook een melkcompartiment en een melkopschuimer om ervoor te zorgen dat je thuis lattes en macchiatos van barista-kwaliteit kunt krijgen.

Dat is de moeite waard om voor te betalen, als je het ons vraagt - vooral in deze winterse dagen, wanneer een warme kop Joe s ochtends het leven echt een beetje zoeter kan maken.

Bovendien heeft het mooie, eenvoudige bedieningselementen en werkt het ook heel snel om ervoor te zorgen dat u niet minutenlang wacht terwijl uw machine opwarmt en zich klaarmaakt. Al met al is het ongeveer net zo eenvoudig als het maken van latte thuis wordt - waardoor je genoeg tijd hebt om door te gaan met het oefenen van je latte art!

Geschreven door Max Freeman-Mills.