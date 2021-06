Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is echt het seizoen om te tuinieren, en er zijn momenteel uitstekende deals voor eersteklas draadloze Bosch-tuinuitrusting bij Amazon UK. De besparingen lopen op tot 48 procent, afhankelijk van voor welke deal u kiest.

Dus of je nu van plan bent om wat tuinwerk te doen, of de voorheg op tijd moet knippen voor dat tuinfeest na de lockdown, deze Bosch draadloze tuindeals zijn voor jou.

Bosch Electric VertiCutter UniversalVerticut 1100 grasmaaier - nu £ 146,49, bespaar £ 83,50 (was £ 229,99): 1100 W- motor zorgt voor betrouwbaar maaien in lang of nat gras. Bekijk de Bosch grasmaaier deal op Amazon UK

Bosch draadloze heggenschaar - nu £ 81,20, bespaar £ 38,01 (was £ 119,21): draadloze heggenschaar met mesbeschermer en universele power-for-all batterij. Bekijk de Bosch heggenschaar deal op Amazon UK

Bosch draadloze klopboormachine - nu £ 79,00, bespaar £ 40,99 (was £ 119,99): Iedereen die dingen voor elkaar wil krijgen, heeft een goede boormachine nodig. Bekijk de Bosch-hamerboordeal bij Amazon UK

Bosch Cordless EasyCut&Grind - nu £ 49,00, bespaar £ 21,00 (was £ 70,00): deze haakse slijper is geweldig voor het snijden van de meeste materialen. Bekijk de Bosch haakse slijper deal op Amazon UK

Bosch Professional accuschroevendraaier - nu £ 49,99, bespaar £ 12,74 (was £ 62,73): een elektrische schroevendraaier maakt bijna elk project gemakkelijker om aan te werken. Bekijk de Bosch elektrische schroevendraaier deal op Amazon UK

Bosch Rotak 34 R elektrische cirkelmaaier - nu £ 73,49, bespaar £ 66,50 (was £ 139,99): 1300 W motor is echt mooi en krachtig, 34 cm maaidiameter, stapelbare grasopvangbak. Hoogte aanpassing. Bekijk de Bosch grasmaaier deal op Amazon UK

Bosch draadloze heggenschaar AHS 50-20 LI - nu £ 85,16, bespaar £ 34,83 (was £ 120): Dit is nog een draadloze heggenschaar met een zaagfunctie (speciale tanden aan de voorkant van het blad). Bekijk de Bosch heggenschaar deal op Amazon UK

Bosch ALB 36 LI draadloze bladblazer - nu £ 136,49, bespaar £ 123,50 (was £ 259,99): Werk overal met maximale mobiliteit en variabele snelheid. Bekijk de Bosch-bladblazerdeal bij Amazon UK

Bosch Shredder AXT Rapid 2200 - nu £ 139,30, bespaar £ 110,69 (was £ 249,99): Dit is ideaal om uw tuinafval efficiënter te verwijderen. Bekijk de Bosch shredder deal op Amazon UK

Geschreven door Dan Grabham. Bewerken door Max Freeman-Mills.