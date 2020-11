Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In de wereld van stijltangen (en het is een competitieve), is er één naam die vaak op gedempte toon wordt uitgesproken door degenen die willen dat ze er een konden bemachtigen - ghd. Dit zijn enkele van de meest gewaardeerde stijltangen die er zijn.

Ze zijn ook een van die merken die geen kortingen geven, dus als ze hun prijzen verlagen, weet je dat het niet te lang zal duren. Dat is vandaag het geval, met een bliksemsnelle deal van Amazon voor Black Friday die 30% korting geeft op een paar modellen, maar slechts voor een paar uur.

Je kunt de zingende, dansende ghd Platinum + pakken voor $ 174,30 op Amazon, tegen de normale prijs van $ 249,00 om je een dikke $ 74,70 te besparen en de rechtgetrokken lokken te krijgen die je verdient.

Dit zijn de stijltangen waarvan andere stijltangen je vertellen dat je je geen zorgen hoeft te maken - ze worden supersnel opgewarmd en hebben tal van slimme functies zoals hittebeschermers en een knoopvast snoer om de hele gebruikservaring als premium te laten aanvoelen zoals het is.

Als je iets van die buitengewoon indrukwekkende prestatie wilt, maar niet zo veel wilt uitgeven, kun je ook kiezen voor de ghd Classic Original IV, die absoluut geliefd is bij de meeste mensen die het uitproberen.

Dit model is gedaald naar $ 97,97 van $ 139,96 , een besparing van $ 41,99 die de stijltangen naar het middensegment brengt, waar ze vrijwel elke concurrentie overtreffen . Beide versies zijn naar onze mening een geweldige koop, maar houd er rekening mee dat de besparingen helemaal niet lang zullen duren - zoals bij alle bliksemdeals, tikt er een klok!

Geschreven door Max Freeman-Mills.