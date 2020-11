Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is eigenlijk geen ideaal moment om een persoonlijke body massager te kopen, maar Black Friday stelt je in ieder geval in staat om minder van je zuurverdiende geld uit te geven terwijl je dit doet - en nu kun je besparen op de uitstekende Theragun Elite.

De vierde generatie deep tissue-percussieve stimulator is momenteel beschikbaar op Amazon met een besparing van $ 100 , wat de totale prijs op $ 299,99 brengt.

Er is geen indicatie van hoelang de prijsverlaging zal duren, maar aangezien dit het enige Therabody-apparaat in de familie is dat tot nu toe een Black Friday-deal heeft ontvangen, raden we geïnteresseerden aan om snel te handelen voordat de voorraad op is of de deal afloopt. .

squirrel_widget_3160546

Waarom is dit een goede besparing, vraagt u zich misschien af? Nou, in wezen zit de Elite tussen het instapmodel Theragun Prime en het vlaggenschip Theragun Pro, waardoor je het middenniveau-model kunt ontvangen in een prijsklasse die veel dichter bij het instapniveau ligt.

Natuurlijk zijn de apparaten van Therabody niet de goedkoopste massagegeweren die je kunt kopen - zelfs op tijden als Black Friday - maar ze geven je die extra laag van kwaliteit en prestaties. En laten we eerlijk zijn, die hardnekkige knoop in je rug verdient een snelle en gemakkelijke oplossing.

In termen van daadwerkelijke functies geeft de Elite je twee uur batterijduur, aanpasbare snelheden (tussen 1750 - 2400 percussies per minuut), meerdere mondstukbevestigingen en, volgens Therabody, alles uitvoeren via een stil klinkende motor die sterk verbeterd ten opzichte van de derde generatie en de rest van de concurrentie.

Het is nog niet duidelijk of andere apparaten van het bedrijf snips zullen ontvangen via Amazon, maar degenen met hun hart (en lichaam) op de Elite moeten waarschijnlijk eerder dan later bespringen.

In de VS? Bekijk onze Amerikaanse Black Friday- en Cyber Monday-dealspagina

In het Verenigd Koninkrijk? Bekijk onze pagina met Black Friday- en Cyber Monday-deals in het VK

Geschreven door Conor Allison.