Koop dit geweldige Braun Series 7-scheerapparaat van Amazon UK - alleen vandaag nog!

(Pocket-lint) - Als je deze Black Friday op zoek bent naar een elektrisch scheerapparaat, dan ben je hier aan het juiste adres - deze Braun Series 7 is VANDAAG ALLEEN in korting op Amazon UK.

De prijs is echter een koopje - £ 159,99 lager dan £ 255, wat betekent dat u £ 95 bespaart op de adviesprijs .

Het is een uitgebreide set met verschillende hulpstukken, waaronder een precisietrimmer voor het trimmen van snor en bakkebaarden, een stoppelbaardtrimmer en een oplaadstandaard. Hij is ook volledig waterdicht, zodat je geen last hebt van de douche, terwijl hij zowel droog als met schuim kan worden gebruikt.

De batterij gaat ongeveer drie weken mee als hij volledig is opgeladen, terwijl je hem snel vijf minuten kunt opladen, waardoor je genoeg kracht hebt voor een scheerbeurt. Het led-display geeft ook aan wanneer je geen stroom meer hebt.

De scheerkop is ontworpen voor 360 flex, wat betekent dat hij zich kan aanpassen aan uw gezichtsvorm zonder dat u hem laat vallen dankzij een zachte grip en ergonomische handgreep.

