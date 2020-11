Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nu de Black Friday-verkoop stijgt, is dit het moment om een koopje te pakken, of het nu een kerstcadeau is voor een geliefde of voor jezelf.

Er zijn tal van deals te krijgen, waaronder een enorme besparing van £ 70 op de Babyliss Curl Secret Simplicity Gift Set in roségoud, die moeiteloos mooie krullen belooft.

Babyliss Curl Secret Simplicity Gift Set nu £ 49,95, bespaar £ 70,05 (was £ 120) - Bekijk de deal op Amazon

De Babyliss Curl Secret Simplicity Gift Set bevat de tang zelf, samen met een bijpassende opbergtas en compacte spiegel. De tang heeft twee warmte-instellingen van 185 ° C en 205 ° C voor alle haartypes, en hij wisselt automatisch de richting van de krul af om je natuurlijk ogende krullen te geven.

Ontworpen om snelle krulvorming te bieden, zodat je je lokken zo snel mogelijk veerkrachtig kunt maken, heeft de Babyliss Curl Secret Simplicity auto-krultechnologie die het beenwerk verwijdert voor een fantastische look.

Zoals met de meeste Black Friday-deals, zal dit waarschijnlijk niet te lang blijven hangen, dus het is beter om het zo lang mogelijk te sluiten. Als je op zoek bent naar andere Black Friday-aanbiedingen, ga dan naar onze overzichtspaginas hieronder om de beste deals in de VS en het VK te zien.

Geschreven door Britta O'Boyle.