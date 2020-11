De Braun Silk-epil 9 natte en droge epilator kost minder dan £ 70 in Black Friday-deal

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Black Friday-uitverkoop is in volle gang en er zijn genoeg besparingen te behalen, waaronder geld uit de Braun Sil-épil 9-epilator.

De deal op Amazon ziet de natte en droge draadloze epilator met zes hulpstukken, waaronder een scheerhoofd en trimmerkop, voor minder dan £ 70 voor slechts één dag.

Braun Sil-épil 9-epilator voor £ 69,99, bespaar £ 19,79 (was £ 89,78) - Bekijk de deal op Amazon

De Braun Sil-épil 9 heeft een prachtig wit en goud ontwerp, zodat hij er geweldig uitziet op je badkamerplankje en wanneer je die haren met één beweging verwijdert. pijnvrij als u het regelmatig gebruikt - hoewel we vermoeden dat dit ook afhankelijk is van uw pijngrens.

Er wordt gezegd dat epileren haar vier keer korter kan verwijderen dan wax, dus als je langer op zoek bent naar gladder, is dit misschien de Black Friday-deal waarop je hebt gewacht.

Zo niet, dan kun je in onze afzonderlijke functies hieronder tal van andere geweldige Black Friday-deals vinden, of je nu in de VS of het VK bent.

Geschreven door Britta O'Boyle.