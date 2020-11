Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je net zoveel van mondhygiëne houdt als van geld besparen, dan heb je geluk - Oral-Bs Black Friday- besparingen zijn geland, waaronder de iO8-, Genius 9000- en Pro 2-modellen van het bedrijf.

Elektrische tandenborstels zijn een van de weinige essentiële Black Friday-items om te overwegen. Hoewel het een moeilijke aankoop is om elke andere tijd van het jaar te rechtvaardigen, fungeren de duivelse besparingen die in november worden aangeboden als een geweldige uitstap als iemand zich afvraagt waarom je een bedrag van drie cijfers op één hebt laten vallen.

Gelukkig is Oral-B positief gestoord met het aanbod van dit jaar, te beginnen met de topklasse iO8. De prijs is met 60% verlaagd, waardoor het is gedaald van de, eerlijk gezegd, belachelijke vraagprijs van £ 449 naar een semi-redelijke £ 179,99 op Amazon UK . Voor degenen die serieus hun tanden in topconditie willen houden, is dit natuurlijk de reden om te overwegen.

• Bekijk de Oral-B iO8-deal op Amazon UK

Oral-B beweert dat de iO Series 8 een reiniging kan bieden die zes keer meer tandplak van uw tanden verwijdert dan een handmatige reiniging, met behulp van een wrijvingsloze magnetische aandrijving om energie over elk borstelhaar te verdelen. Er is ook een interactief display waarmee u door verschillende poetsfuncties, reinigingsmodi en welkomstgroeten kunt bladeren. Uiteraard is het ook compatibel met de Oral-B-app, zodat u een 3D-afbeelding van uw schoonmaaksessies kunt krijgen - of hoe u ze ook noemt.

Als u op zoek bent naar iets betaalbaars, bent u ook gedekt. U kunt zelfs een nog groter percentage besparen op de Genius 9000, waarbij Amazon UK de elektrische borstel op middenniveau aanbiedt voor £ 90, in plaats van £ 290.

En als je gewoon een casual mondhygiëne bent die wil upgraden van zijn handmatige borstel, biedt Superdrug ook de Pro 2 2000N aan voor meer dan de helft van de prijs, voor £ 32,99 vanaf £ 79,99.

Geschreven door Conor Allison.