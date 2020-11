Londen start in het voorjaar van 2021 met e-scooterproeven

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Transport for London heeft een concurrerende oproep geopend om verhuurbedrijven van e-scooters aan te trekken om proeven te starten in de stadsdelen van Londen. De proeven beginnen in het voorjaar van 2021.

Het Department for Transport schetste de voorwaarden voor de proeven met elektrische scooters in het VK in juli 2020, met als doel een andere manier van vervoer door steden te bieden. Het doel is om de noodzaak voor mensen om terug te keren naar hun auto te verminderen en mensen aan te moedigen om minder vervuilende vervoerswijzen te gebruiken.

De routes werden versneld als reactie op het coronavirus, waarbij werd aangenomen dat mensen minder enthousiast waren over het gebruik van het bestaande openbaar vervoer en ervoor kozen om te fietsen of te rijden. Terwijl het fietsen een hausse heeft gekend, is het het rijden dat de overheid graag onder controle wil houden.

In veel regios van het land zijn proeven met e-scooters begonnen , in elk geval waarbij lokale besturen het proces onder strikte regels voeren. Momenteel zijn privé-e-scooters illegaal op de wegen en trottoirs in het VK en zijn alleen verhuurdiensten toegestaan.

Hetzelfde zal gelden in Londen en we zijn er zeker van dat de drie geselecteerde services enkele van de grootste namen in de verhuursector zullen zijn. Zodra die e-scooters in 2021 hun weg naar de Londense wegen vinden, zullen ze beperkt zijn tot 25 km / u en moeten rijders ouder zijn dan 16 jaar en in het bezit zijn van ten minste een voorlopig rijbewijs.

De Londense stadsdelen die aan de proeven deelnemen, kunnen de parkeerplaatsen voor scooters aanwijzen - zodat ze geen rommelige trottoirs achterlaten en een obstructie veroorzaken - en kunnen no-go-zones aangeven (zoals voetgangersgebieden), zoals evenals langzame gebieden, waar de snelheid beperkt zal zijn tot 8 mph.

"Veiligheid zal onze eerste prioriteit zijn tijdens deze proefperiode voor het huren van e-scooters, die cruciaal zal zijn om ons de gegevens en inzichten te verschaffen die we nodig hebben om te bepalen of e-scooters een levensvatbaar onderdeel zijn van een groenere en gezondere toekomst voor Londen. Ik blijf rekening houden met de belangen van alle Londenaren terwijl we eraan werken om volgend jaar met de proef te beginnen ”, aldus Michael Hurwitz, directeur Transport Innovation van TfL.

Geschreven door Chris Hall.