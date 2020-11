Wetenschappers hebben een microscopisch klein Star Trek-vat 3D-geprint

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - 3D-geprinte dingen zijn altijd gaaf en net als je dacht dat ze niet meer konden krijgen, hebben onderzoekers microscopisch kleine dingen geprint. Ook niet alleen statische objecten, maar minuscule vaatjes die op eigen kracht kunnen bewegen.

Deze ongelooflijke 3D-geprinte objecten kwamen tot stand als onderdeel van het onderzoek naar microzwemmers - microscopisch kleine organismen die door vloeistoffen kunnen bewegen.

Ze zijn gemaakt om wetenschappers en onderzoekers in staat te stellen om van nature voorkomende organismen zoals witte bloedcellen, bacteriën, sperma en meer te bestuderen en te begrijpen.

Onderzoekers van de Universiteit Leiden gebruikten een microscopische 3D-printer om een aantal microscopisch kleine vormen te maken. Deze omvatten een die eruitziet als Fusilli-pasta, een vaartuig dat lijkt op de USS Voyager en een kleine sleepboot.

De sleepboot zelf is opmerkelijk omdat het een bekende marteltest of benchmarking-tool is voor 3D-printen in het algemeen. Onderzoeker, Daniela Kraft, legde uit waarom toen ze er met Gizmodo over sprak:

"3D Benchy is een structuur die is ontworpen om macroscopische 3D-printers te testen, omdat het verschillende uitdagende functies heeft, en het was normaal om het ook op micrometerschaal te proberen ... Bovendien is het leuk om een boot van micrometerformaat te maken. "

De microscopisch kleine 3D-prints zijn niet alleen indrukwekkend vanwege hun grootte of vorm, maar ook omdat ze via een chemische reactie door vloeistof bewegen.

Het onderzoek zou in de toekomst tot verdere vooruitgang kunnen leiden:

"... Het opent de deur naar het bestuderen en kwantificeren van vormafhankelijke bewegingen van actieve microzwemmers, hun interacties en collectief gedrag, maar ook navigatie in complexe omgevingen die afhankelijk zijn van uitlijning door vormgeïnduceerde koppels. Deze deeltjes kunnen ook worden gebruikt om een beter begrip van het voortstuwingsmechanisme en hulp bij het begrijpen van biologische microzwemmers en actieve materie. Uiteindelijk zal het een betere controle en ontwerp van het gedrag van synthetische microzwemmers mogelijk maken, nuttig voor toepassingen in therapeutische diagnostiek en medicijnafgifte. "

Fascinerend spul.

Geschreven door Adrian Willings.