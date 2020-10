Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Harley-Davidson is een van de, zo niet de meest iconische motormerken ter wereld, maar of die merkwaarde zich ook buiten zijn sector vertaalt, is iets minder duidelijk.

Toch lijkt het erop dat het iets nieuws probeert in de vorm van de Serial 1, zijn allereerste elektrische fiets. Die titel komt van de naam van een dochteronderneming die is opgericht na enige R&D binnen Harley-Davidons - Serial 1 Cycle Company.

Voorlopig, hoewel er een website is met enkele glanzende fotos van de Serial 1, hebben we niet veel te zeggen over hoe de fiets functioneert en presteert. Er is echter een aftelling op de website die eruit ziet alsof het op 16 november zal zijn, dus we verwachten op dat moment meer te weten te komen.

Hoe dan ook, we kunnen het ontwerp van de motorfiets bekijken, dat inderdaad enige gelijkenis vertoont met de rondingen en vormen die Harley-rijders over de hele wereld bekend zijn, terwijl we ze duidelijk afslanken met een veel dunner en lichter frame. In feite laat de video hierboven zien hoe het is ontworpen om te lijken op de allereerste gemotoriseerde fiets die Harley-Davidson heeft gemaakt, tot aan de witte banden.

Het heeft een flexibele ketting en wat lijkt op een vrij brokdoos tussen de pedalen waarvan we aannemen dat het de motor vasthoudt, terwijl een batterij hoogstwaarschijnlijk verborgen is in het frame van de fiets, dat op sommige plaatsen dik is.

Met belangrijke variabelen zoals prijs, bereik en snelheid die op dit moment allemaal onbekend zijn, is het moeilijk om erachter te komen hoe interessant een voorstel de Serial 1 is, maar we zullen in de gaten houden om te zien wat het op een markt kan brengen. dat wordt steeds competitiever.

Geschreven door Max Freeman-Mills.