(Pocket-lint) - Hou je van winkelen? Op zoek naar de beste deal die er is? Geweldig, want er is zojuist een gloednieuwe site - van Pocket-lint.com - gelanceerd waarmee je op zoek kunt gaan naar enkele van de beste winkelaanbiedingen op internet in het VK, de VS en delen van Europa met behulp van de technologie die we al hebben gebruik al op veel paginas op de Pocket-lint.

Squirrel, gevonden op www.bestsquirreldeals.com , houdt om de paar uur honderdduizenden prijzen bij van meer dan 20 miljoen producten van bijna 11.000 vertrouwde winkeliers om de beste prijs voor je favoriete winkelitems te laten zien, zodat je geld kunt besparen.

Net als eekhoorns die het bos in rennen om de beste noten te verzamelen en mee naar huis te nemen, doen de eekhoorns (widgets) van de site hetzelfde, alleen met de beste deals die ze online kunnen vinden.

Hier zijn vijf redenen om Squirrel te gebruiken:

Op jacht gaan naar de beste deal kan vermoeiend zijn. De prijzen veranderen, winkeliers zijn mogelijk niet op voorraad en u weet misschien niet eens welke winkels u in de eerste plaats moet controleren. Dat is waar Squirrel om de hoek komt kijken. Het doet al het harde werk voor je, en controleert om de paar uur duizenden winkeliers om je te helpen de beste prijs te vinden voor wat je zoekt. Het zal u zelfs vertellen of het artikel op voorraad is of snel uitverkocht is.

Squirrel zorgt ervoor dat het het juiste product bij de juiste retailers en de juiste prijs laat zien waar je bent. Als u vanuit de VS komt, ziet u alleen vertrouwde Amerikaanse detailhandelaren en Amerikaanse prijzen. Hetzelfde geldt voor het VK. En Squirrel breidt zich uit met meer retailers in plaatsen als Frankrijk, Duitsland, Spanje en ook de rest van Europa.

Met meer dan 20 miljoen producten in zijn "digitale magazijn", zal het moeilijk zijn om niet te vinden wat u zoekt. Squirrel heeft prijzen voor de best verkochte tvs, laptops, tablets, telefoons, cameras, babyproducten, doe-het-zelf & gereedschap en nog veel meer. De prijzen worden om de paar uur bijgewerkt om er zeker van te zijn dat het de beste prijzen toont die het kan vinden bij de retailers die het volgt.

Squirrel werkt alleen met vertrouwde retailers die het kent en vertrouwt. Dat klopt, u zult geen enkele winkel op de site vinden die niet is doorgelicht door Squirrel. Dat betekent dat u er zeker van kunt zijn dat wanneer u doorklikt om iets te kopen, u alleen echte gerenommeerde retailers bezoekt die u kunt vertrouwen.

Omdat Squirrel elke dag duizenden deals bij duizenden retailers bijhoudt, kan het de beste deals die het vindt uitlichten bij de retailers die het volgt. Dus of dat nu geld is van die nieuwe gadget die je moet hebben, of een cadeau voor een vriend of geliefde, Squirrel heeft genoeg suggesties om uit te kiezen.

Geschreven door Stuart Miles.