(Pocket-lint) - Shure heeft de Motiv MV7-microfoon onthuld. Een microfoon ontworpen voor podcasters en streamers, met een opnamekwaliteit die vergelijkbaar is met de SM7B, maar voor een meer betaalbaar prijskaartje en ook voor eenvoudigere bediening.

Deze microfoon ontleent zijn ontwerpesthetiek en kenmerken aan de legendarische microfoon van het bedrijf, maar biedt de mogelijkheid om verbinding te maken via USB en een eenvoudige applicatie te gebruiken om uw stem automatisch te nivelleren.

Shure zegt dat dit vergelijkbaar is met het hebben van een audio-ingenieur die uw niveaus voor u beheert - om ervoor te zorgen dat u altijd wordt gehoord. Combineer dat met een unieke pick-up patten die hinderlijk achtergrondgeluid minimaliseert en je hebt inderdaad een solide microfoon.

Het hoogtepunt van de MV7 zijn echter de connectiviteitsopties. Het biedt gebruiksvriendelijke USB plug and play op elke Windows- of Mac-machine, maar kan ook worden gebruikt met een iOS- of Android-apparaat met de juiste connectoren.

Net als de eersteklas SM7B van studiokwaliteit heeft de MV7 ook een XLR-connector als je over de juiste apparatuur beschikt om dat te gebruiken. Biedt een rijker, nog professioneler geluid.

Dit maakt de MV7 een geweldige optie voor aspirant-streamers, podcasters en makers van inhoud die serieuze microfoons hebben gezien, maar niet echt het budget hebben om het te betalen. XLR is ook notoir complex en lastig om correct in te stellen, maar het automatische nivelleringssysteem van de MV7 maakt het perfect voor het vastleggen van fantastische audio direct uit de doos.

De Shure MV7 is verkrijgbaar in zwart of zilver, met een verkoopprijs van £ 255, $ 249 en € 285. Lees hier meer.

Geschreven door Adrian Willings.