(Pocket-lint) - Gocycle is verantwoordelijk voor een van de meest onderscheidende elektrische fietsen op de weg. Voortbouwend op de ervaring van oprichter Richard Thorpe in auto-ontwerp, voorheen van McLaren Cars, heeft Gocycle altijd een zekere mate van flexibiliteit geboden bij het opbergen, dankzij het unieke ontwerp.

De Gocycle G3 + put uit een aantal eerdere modellen om een unieke combinatie van functies bovenop de G3 te creëren, maar er zullen slechts 300 modellen beschikbaar zijn voor deze beperkte editie van £ 3500.

Dat omvat het lichtgewicht maar sterke magnesium frame, maar met het opvouwbare stuur dat verscheen op de 2019 Gocycle GX, de snellere vouwfiets van het bedrijf. De toevoeging van deze staven betekent dat het minder lastig is om je G3 + in een compactere vorm te krijgen, zodat je hem achter in je auto kunt gooien of onder je bureau kunt schuiven.

De Gocycle G3 + krijgt ook carbon wielen, waarbij de Pitstopwheels het heel gemakkelijk maken om de wielen te verwijderen door drie hendels open te klappen.

Er is een dagrijlicht ingebouwd in het stuur, terwijl alle kabels door het frame zijn geleid voor een echt strakke afwerking.

Het zal verkrijgbaar zijn in zes kleuren, waaronder groen, rood en opvallend geel.

Er is een 375Wh-batterij die je een bereik van 50 mijl geeft, en het is een trapondersteuningssysteem, waarbij je wat moeite moet doen voordat de motor naar binnen zwaait om wat speling op te nemen. Je kunt de ervaring lezen in onze Gocycle G3-recensie - het is echt een sublieme rijervaring.

Nu elektrische fietsen een enorme stijging in populariteit zien, zijn we er zeker van dat de speciale editie van Gocycle uitverkocht zal zijn, zelfs met een vraagprijs van £ 3500 / € 4499 / $ 4999.

