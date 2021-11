Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De EE Pocket-lint Awards bereikt zijn 18e jaar in 2021 en opnieuw hebben we honderden producten teruggebracht tot een select aantal om tot de beste van de beste in hun categorie te worden gekroond. Met 20 categorieën per jaar is dat geen sinecure.

Maar welke gadgets hebben elk jaar de felbegeerde prijs "Product van het jaar" gewonnen sinds we de Awards organiseren? We hebben de algemene winnaars verzameld, zodat u kunt zien welke gadgets bijna twintig jaar consumententechnologie hebben bepaald.

Dit zijn de uiteindelijke prijswinnaars die teruggaan tot 2005. Hoeveel van hen heeft u in bezit gehad?

Product van de 2021 - Sony PlayStation 5

De machtige PlayStation 5 is niet voor niets het algemene product van het jaar van de EE Pocket-lint Awards 2021. Het heeft niet alleen bewezen de snelst verkopende console aller tijden te zijn - zelfs tijdens een wereldwijd chiptekort - het is tot nu toe de thuisbasis van de beste reeks exclusieve games. Nu moet je gewoon proberen er een te bemachtigen.

Product van het jaar 2020 - Zoom

Laten we eerlijk zijn, wie heeft Zoom de afgelopen anderhalf jaar niet gebruikt? Het kwam bijna uit het niets om de koning te zijn van videobellen en vergaderen tijdens de lockdown. En door voortdurend nieuwe functies toe te voegen en zo consumentvriendelijk te zijn als essentieel voor bedrijven, verdiende het het absoluut om ons product van het jaar 2020 te zijn.

Product van het jaar 2019 - Nissan Leaf e+

Het populairste product van alle winnaars in 2020 was de Nissan Leaf e+. Het zette niet alleen de norm voor een meer gewetensvolle, groenere toekomst, het is nog steeds een fantastisch uitziende auto. Schitterend.

Product van het jaar 2018 - Huawei P20 Pro

De Huawei P20 Pro was de Pocket-lint lezers en jurys favoriete smartphone van het jaar voor 2018. Het was ook het product van het jaar, punt uit. In veel opzichten kwam dat als een verrassing, maar het was een ongelooflijk apparaat voor zijn prijs en een echte indicatie dat Huawei was uitgegroeid tot een van de grote jongens op dit gebied.

Product van het jaar 2017 - Nintendo Switch

De Switch is nog steeds een revolutionaire console. Met een verbazingwekkende selectie games die blijft groeien, herdefinieerde het gamen onderweg, niet alleen thuis gamen, dankzij de beste first-party titels.

Product van het jaar 2016 - Amazon Echo

De allereerste Echo ging meer over Alexa, de persoonlijke assistent van Amazon, dan over een eenvoudige Bluetooth-luidspreker. We wensten destijds dat de audiokwaliteit beter was en dat er een ingebouwde batterij was, maar het was nog steeds de basis voor een nieuwe golf van technologie.

Product van het jaar 2015 - Samsung Galaxy S6 Edge

Wanneer het ontwerp correct is uitgevoerd, wordt esthetiek gecombineerd met functionaliteit. De Samsung Galaxy S6 edge deed precies dat; het was een telefoon die de aandacht trok en zijn positie als het meest aanlokkelijke vlaggenschip op de markt terecht versterkte.

Product van het jaar 2014 - Apple iPhone 6

Toen de iPhone overstapte naar een metalen behuizing en naar een nieuwe, grotere selectie maten, werd het een sublieme combinatie.

Product van het jaar 2013 - Apple iPad Air

Apple deed het opnieuw in 2013 en creëerde een tablet die een stuk beter was dan zijn vorige. Het was licht, dun, snel en gewoon geweldig.

Product van het jaar 2012 - Microsoft Windows 8

Windows 8 won in 2012 ons product van het jaar omdat het echt de standaard zette voor hoe computergebruik zou moeten gaan. Natuurlijk lijkt het nu archaïsch, maar het heeft pcs echt voor altijd veranderd.

Product van het Jaar 2011 - Apple iPad 2

We waren dol op de iPad 2. Net als bij de eerste iteratie, voegde het extra kracht toe, wat essentieel was voor die tijd.

Product van het jaar 2010 - Amazon Kindle

Deze Kindle biedt een verbazingwekkende waarde voor toegang tot het beste e-boekecosysteem dat er is, en was een game-wisselaar als het ging om het lezen van boeken onderweg.

Product van het Jaar 2009 - Spotify

Enkele kleine tekortkomingen deden geen afbreuk aan wat een geweldige muziekdienst was en is,

Product van het jaar 2008 - MSI Wind

Met een geweldig scherm en een fantastisch toetsenbord voor zijn tijd, deed deze mini-notebook geen concessies aan bruikbaarheid of functies.

Product van het jaar 2007 - Nintendo Wii

Hoewel de graphics niet opgewassen waren tegen vergelijkingen met de Xbox 360 en PS3, laten de gameplay en interactiviteit ons allemaal met plezier door de woonkamer springen.

Product van het jaar 2006 - BlackBerry Pearl

Waar deze telefoon in slaagde, was bij degenen die op zoek waren naar meer messaging, maar niet bereid waren om voor de volledige Qwerty-toetsenbordoptie te gaan die al door RIM werd aangeboden. Het maakt ons ook verdrietig dat BlackBerry niet meer bestaat.

Product van het jaar 2005 - Apple iPod nano

Dit was destijds echt revolutionair - een iPod die veel gemakkelijker in een zak te stoppen was.