(Pocket-lint) - De EE Pocket-lint Awards gaan zijn 17e jaar in in 2020. We hebben opnieuw honderden producten teruggebracht tot een select aantal die dit jaar tot de beste van de beste in hun categorie zullen worden gekroond. Met 20 categorieën per jaar is dat geen sinecure.

Maar welke gadgets hebben de felbegeerde "Product van het jaar" -prijs gewonnen in de 17 jaar dat we de Awards uitgeven? We hebben de winnaars verzameld, zodat u kunt zien welke gadgets bijna twee decennia consumententechnologie hebben gedefinieerd sinds het begin van Pocket-lint.

En vergeet niet dat u uw mening kunt geven over de winnaars van dit jaar door te stemmen op de shortlist van de EE Pocket-lint Awards 2020.

Dit zijn de winnaars van de Pocket-lint Awards tot in 2005. Hoeveel van hen had u?

Het meest populaire product onder alle winnaars in 2020 was de Nissan Leaf e +. Hij bepaalt niet alleen de norm voor een meer gewetensvolle, groenere toekomst, het is ook een fantastisch ogende auto. Geweldig.

De Huawei P20 Pro is de favoriete smartphone van de Pocket-lint lezers en juryleden van het jaar 2018. Het is ook het product van het jaar, puntloos. In veel opzichten zou dit als een verrassing kunnen komen, maar het is een ongelooflijk apparaat voor zijn prijs en een echte indicatie dat Huawei het nu mixt met de grote jongens op dit gebied.

De Switch is een revolutionaire console. Het vervaagt niet in het gezicht van PS4 of Xbox One, het bewandelt zijn eigen pad. Met een verbazingwekkende selectie van games die blijft groeien, zal het voor velen een nieuwe betekenis geven aan gamen onderweg, niet alleen thuis gamen, dankzij de beste first-party titels.

De Echo gaat meer over Alexa, de persoonlijke assistent van Amazon, dan over een eenvoudige Bluetooth-luidspreker. We zouden willen dat de kwaliteit van de audio beter was en dat er een ingebouwde batterij was - dat zou ervoor zorgen dat Amazon een absolute winnaar zou worden.

Als het ontwerp correct is uitgevoerd, combineert het esthetiek met functionaliteit. De Samsung Galaxy S6 edge doet precies dat; het is een telefoon die de aandacht zal trekken en terecht zijn positie als het meest aanlokkelijke vlaggenschip op de markt en de meest opwindende telefoon die we al generaties lang hebben gezien, versterkt. Je kunt maar beter de spaarpot overvallen.

De iPhone verhuist naar een metalen behuizing en naar een nieuwe, grotere selectie van formaten. Het is een sublieme combinatie.

Apple heeft het opnieuw gedaan en een tablet gemaakt die beter is dan de vorige. Het is licht, het is dun, het is snel - kortom, het is geweldig. Het probleem voor Apple, en dit is een goede zaak voor ons, is dat we bij het maken van de iPad Air vermoeden dat als je dit model eenmaal koopt, je lange tijd niet meer hoeft of wilt upgraden.

Als u een Windows 8-gebruiker bent, is upgraden naar 8.1 een goed idee. Als u Windows 8 voor het eerst overweegt, zou 8.1 de stimulans moeten bieden die u nodig hebt om het te gebruiken. De gebruikersinterface geeft nog steeds de voorkeur aan de aanraakinterface, maar het kernbesturingssysteem is geweldig, en het is echt een geweldige upgrade naar Windows

Ja, de cameras hadden beter gekund op de iPad 2, het scherm had een hogere resolutie kunnen hebben en we zijn wanhopig op zoek naar iOS5-verbeteringen, maar over het algemeen houden we van de iPad 2. We houden ervan zoals we van het origineel houden. We houden er gewoon niet zo van als we hadden verwacht.

Verbazingwekkende waarde voor toegang tot het beste e-boekecosysteem dat er is, dit wordt een game-wisselaar als het gaat om het lezen van boeken onderweg.

Sommige kleine tekortkomingen doen niets af aan wat een geweldige muziekservice is, zolang je er maar toegang toe hebt.

Met een geweldig scherm en fantastisch toetsenbord is dit een mini-notebook die geen concessies doet aan bruikbaarheid of functies.

Hoewel de graphics niet voldoen aan wat gamers verwachten van een console van de volgende generatie, zullen de gameplay en de interactiviteit ervoor zorgen dat je met plezier door de woonkamer springt.

Waar deze telefoon zal slagen, zijn diegenen die op zoek zijn naar meer berichten, maar niet bereid zijn om te gaan voor de vrij grote volledige Qwerty-toetsenbordoptie die al door RIM wordt aangeboden.

Zou dit de iPod-moordenaar kunnen zijn waar iedereen op heeft gewacht? Zeer zeker.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Chris Hall.