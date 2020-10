Hoe het begon en hoe het gaat: de technische editie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Je hebt waarschijnlijk iedereen op sociale media fotos zien delen van hoe het begon versus hoe het gaat, met hun carrière of levenssuccessen. Maar hoe zit het met technologie?

We kijken terug in de tijd om te vergelijken hoe onze favoriete apparaten en merken zijn begonnen en hoe ver ze zijn gekomen.

Samsung Galaxy S versus Samsung Galaxy S20 FE

Het is misschien moeilijk te geloven, maar de Samsung Galaxy S kwam voor het eerst op de markt in 2010. Destijds was het een van de grootste telefoons op de markt en nam het het op tegen HTC en Apples iPhone 4 .

De stevige concurrentie in die tijd hield niet op dat Samsung van Samsung van kracht tot kracht werd om een van de meest populaire smartphonemakers te worden.

De nieuwste inspanningen van Samsung in de vorm van de Galaxy S20 FE en Galaxy Fold laten zien hoe ver de dingen zijn gekomen, met mooiere schermen en nog veel meer.

Samsung Galaxy Gear versus Samsung Galaxy Watch 3

De smartwatches van Samsung zijn een ander gebied dat in de loop der jaren aanzienlijk is veranderd. De eerste Samsung Galaxy Gear werd in 2013 gelanceerd met redelijke lof, maar nu ziet de Watch 3 er ongelooflijk gedateerd uit dankzij een veel slanker ontwerp en verbeterde specificaties.

Samsung Galaxy Tab versus Galaxy Tab S7

Samsungs eerste tablet; de Samsung Galaxy Tab , werd onthuld in de wazige dagen van 2010. Het draaide Android 2.2 en bood de "volledige" Android-ervaring in vergelijking met andere mindere tablets van die tijd. Volgens de huidige maatstaven was het echter een stevige aap en de Galaxy Tab S7 is in vergelijking zeker een slanker, sneller en aangenaam apparaat.

De nieuwe Tab S7 heeft een IPS LCD-scherm met een resolutie van 1600 x 2560 met een dynamisch bereik van HDR10 +, een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz en natuurlijk een veel modernere versie van Android.

Apple iPhone versus Apple iPhone 12

De originele Apple iPhone kwam in 2007 op de markt en het kwam tot gemengde gevoelens. TechCrunch zei dat het zou mislukken. We dachten dat het zijn beperkingen had en de CEO van Microsoft, Steve Ballmer, zei beroemd: "Er is geen kans dat de iPhone een aanzienlijk marktaandeel krijgt ..."

Hoe dingen veranderden toen 13 jaar later Apple nog steeds een van de dominante krachten in de wereld is en de Apple iPhone 12 is gelanceerd met 5G, betere cameras dan ooit tevoren, Dobly Vision en nog veel meer.

Sony PlayStation versus PS5

Sony sloeg voor het eerst zijn weg naar de gameconsole in 1994 met de originele PlayStation. Een compactdisc-systeem dat is ontworpen om te concurreren met de dominante krachten in de industrie op dat moment - Nintendo en Sega.

De PlayStation was een groot succes en verkocht in minder dan 10 jaar meer dan 100 miljoen exemplaren.

Snel vooruit 26 jaar en de PS5 is nu een realiteit. Met AMD Zen-architectuur, 16 GB RAM, razendsnelle NVMe-opslag en meer is het een echt gamingmonster vergeleken met de originele console.

Apple MacBook-laptop versus Apple MacBook Pro

We hebben in 2006 een van de originele Macbooks uitgeprobeerd en vonden het een beetje een allegaartje. Het had een geweldige kracht, maar nogal wat compromissen, waaronder vreemde ontwerpkeuzes - zoals spaties tussen de toetsen die gemakkelijk zouden worden gevuld met koekkruimels .

Toch bleef het bedrijf, net als Apple, innoveren en worden de nieuwere Macbook- en Macbook Pro- modellen door velen beproefd, vertrouwd en geliefd. 16 jaar maakte een groot verschil.

Nintendo Game & Watch versus Nintendo Switch

Velen herinneren zich misschien de oorsprong van Nintendo met het originele Nintendo Entertainment System in de vroege jaren 80. Maar het bedrijf begon eigenlijk met een reeks handheld-consoles die bekend staan als Game & Watch,

Hoe passend is het dan dat al die jaren later hun meest succesvolle speelautomaat momenteel de altijd populaire, soms moeilijk te kopen Nintendo Switch is .

Amazon Kindle versus Amazon Kindle Oasis

De originele Amazon Kindle, gelanceerd in 2007, was zo populair dat hij de eretitel "de iPod van lezen" kreeg. Destijds was het een beetje traag, maar de Kindle was nog steeds een van de meest populaire E Ink-apparaten om te lanceren en had op het moment van lancering 90.000 boeken.

Fast-forward naar 2019 en de Kindle Oasis is betaalbaarder, prettiger voor het oog, heeft een batterijduur die maar liefst zes weken en meer kan duren.

Amazon Echo versus Amazon Echo

Een paar jaar geleden zou het een buitenaards concept zijn geweest om een slimme assistent-luidspreker in je huis te hebben, en in 2014 verscheen de Amazon Echo. Een vreemd uitziende cilindrische luidspreker met een beetje slimheid. Alexa was opeens een semi-nuttig lid van ons huis en Amazon zou daar niet stoppen.

Nu, in 2020, zitten we op de vierde generatie Amazon Echo-luidsprekers, met tal van andere apparaten die ook beschikbaar zijn. Amazon is ook niet het enige merk met een luidspreker. Apple, Google en anderen zijn ermee bezig, maar Echo is waarschijnlijk nog steeds het populairst.

Sinclair C5 tegen Tesla Cybertruck

Ok, deze twee zijn dus zeker niet hetzelfde bedrijf en misschien niet eens een like-for-like-vergelijking, maar deze twee elektrische voertuigen laten zeker zien hoe de zaken in de loop der jaren zijn gevorderd als het gaat om elektrische voertuigen .

De Sinclair C5 werd in 1985 geproduceerd en kreeg een gemengde ontvangst vanwege lage snelheid, bezorgdheid over de veiligheid, gebrek aan weersbestendigheid en, natuurlijk, beperkte reisafstand. Toch was het het begin van wat komen gaat.

Nu komen elektrische voertuigen veel vaker voor en worden steeds beter, met de belofte dat er in de jaren die volgen nog veel meer op de wegen zullen rijden. Waaronder de gekke futuristische Tesla Cybertruck. De dingen hebben zeker een lange weg afgelegd.

VHS versus Netflix

1976 was het jaar waarin VHS-cassettes een ding werden en in de jaren die volgden werden deze banden een hoofdbestanddeel van het kijken naar films thuis. We hebben goede herinneringen aan uitstapjes naar de videotheek om een film te huren - minder gedoe met terugspoelen voordat we terugkeren.

Met Netflix, Amazon Prime, Disney + en meer hebben we nu in een oogwenk toegang tot allerlei films en shows. Het is een andere tijd, maar dat maakt VHS niet minder speciaal.

Kathodestraalbuis-televisies versus The Wall

De technologie achter CRT-televisies dateert al van 1890. Maar pas in 1926 verscheen de eerste levensvatbare televisie.

Televisies van weleer waren zwaar, omvangrijk en hadden kleine schermen. Een eeuw later hebben we gigantische panelen zoals The Wall en allerlei luxe flat-screentechnologieën die televisies licht, dun en oogstrelend helder maken.

Atari 2600 tegen Atari VCS

In 1977 was Atari een groot probleem, of dat zou in ieder geval zijn nadat het de Atari 2600 had uitgebracht, een op cartridges gebaseerd videogamesysteem voor thuis dat door velen geliefd zou worden. Je zou kunnen zeggen dat Atari 2600 de voorvader was van videogameconsoles voor thuis en het begin van wat we vandaag de dag kennen en waarderen.

Na een ongelooflijke start viel Atari grotendeels uit de boot in de jaren die volgden toen Sega, Nintendo en anderen tot glorie rezen.

Maar het maakt een comeback met de Atari VCS . Het ziet er misschien retro uit, maar dit nieuwe apparaat is ontworpen om de "volledige pc-ervaring" naar uw tv te brengen. Gaming in 4K, HDR en 60FPS. De dingen hebben een lange weg afgelegd.

Geschreven door Adrian Willings.