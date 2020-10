Nanoleaf komt nu met nog meer vormen - driehoeken en minidriehoeken

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Nanoleaf zet zijn trend van steeds groter wordende slimme verlichting voort met de toevoeging van enkele nieuwe vormen om uw huis te verlichten.

Het bedrijf heeft Nanoleaf Shapes - Triangles gelanceerd. Dit is de nieuwste toevoeging aan een geplande reeks interoperabele uniforme vormen die met elkaar kunnen worden gecombineerd om prachtige verlichtingspatronen rond uw huis te creëren.

De nieuwe driehoeken bevatten om te beginnen twee vormen: driehoeken en minidriehoeken. Dit is het vervolg op de vorige release van Hexagons van het bedrijf eerder dit jaar. En ja, je kunt nu zeshoeken en driehoeken combineren om iets speciaals te maken.

Het bedrijf beweert dat de Nanoleaf Shapes-lijn "grenzeloze creatiemogelijkheden" zal bieden en ook beschikt over 16 miljoen kleurencombinaties met slimme, intuïtieve aanraakbediening en geweldige planningsfuncties.

Een andere handige functie waarvan eigenaren van Nanoleaf Shapes kunnen profiteren, is schermspiegeling. Dit betekent dat u de lichten in de buurt van uw tv of in uw speelruimte kunt plaatsen en vervolgens die functionaliteit kunt gebruiken om de kleuren op het scherm na te bootsen om de ervaring compleet te maken. Dit voegt een nieuw niveau van onderdompeling toe aan uw kijk- of gaming-ervaring en ook een vleugje extra plezier.

Met scènes en schemas kunt u ook instellen dat de lichten gedurende de dag veranderen, reageren op aanraking, uw kamer vullen met kleurrijk licht en meer. Je kunt de lichten ook aanpassen met Amazon Alexa , Google Home en Apple HomeKit - je kunt ze aanpassen of in- en uitschakelen met alleen je stem.

Een hoogtepunt voor ons is echter het nieuwe en verbeterde montagesysteem, wat betekent dat er geen muurbeschadiging meer is als u de panelen moet verwijderen en ergens anders moet monteren. De bijbehorende app wordt ook geüpdatet om hem gebruiksvriendelijker te maken en om een breder scala aan kleuren te bieden om mee te spelen.

Nanoleaf Shapes zijn nu beschikbaar, met prijzen vanaf £ 119,99 voor vijf panelen. Lees hier meer .

Er zullen naar verwachting in 2020 en 2021 meer vormen verschijnen.

Geschreven door Adrian Willings.