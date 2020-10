Currys PC World Epic Deals Event: koop een koopje met kortingen op Google, Fitbit, Samsung, LG en Beats

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Currys PC World verlaagt de prijzen van honderden producten tussen 13 en 14 oktober als rivaliserende campagne voor Amazon UK Prime Day 2020 .

De deals omvatten toptechnische besparingen met tot wel 51 procent korting op merken als Google, Fitbit, Samsung, LG en meer. We hebben alle belangrijke deals hieronder voor je op een rijtje gezet of je kunt direct naar de site gaan.

* Met vouchercode 100TVSAVE

** Met vouchercode BEATSSAVE30

*** Met vouchercode 50TVSAVE

Alle aanbiedingen zijn geldig tot het einde van Woensdag 14 oktober .

In de aanloop naar Black Friday zullen we je in de aanloop naar Black Friday nog meer van de beste deals aanbieden, dus houd de updates in de gaten.

Geschreven door Dan Grabham.