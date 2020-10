Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Blue Microphones heeft een Yeti X World of Warcraft Edition-microfoon onthuld die stemmodulatie-effecten bevat waarmee gamers kunnen klinken alsof ze een inwoner van Azeroth zijn.

Om de aanstaande uitbreiding van World of Warcraft: Shadowlands van Blizzard te vieren, hebben Blue Microphones en Blizzard samen een nieuwe versie van de Yeti X-microfoon gemaakt. Die microfoon heeft niet alleen een aangepast ontwerp met Warcraft-thema, maar ook enkele unieke audio-hoogtepunten.

Die effecten omvatten onder meer geheel nieuwe instellingen voor stemmodulatie in de Blue VO! CE-software waarmee gamers hun stem kunnen aanpassen aan het WoW-universum. Gebruikers hebben ook toegang tot een Blizzard HD-voorbeeldbibliotheek met honderden geluidssamples uit de game die kunnen worden gebruikt om het streamen leuker te maken.

Natuurlijk maakt deze nieuwe microfoon ook optimaal gebruik van de Blue VO! CE-technologie, waardoor gamers hun stem kunnen aanpassen, achtergrondgeluiden kunnen verwijderen, de-esser-instellingen kunnen aanpassen, compressie kunnen aanpassen en meer. Maar de Yeti X World of Warcraft Edition onderscheidt zich van de rest met een aangepast ontwerp met een matte Battle Grey-afwerking, gouden accenten en Warcraft-runen gegraveerd in de basis.

Deze microfoon is een briljante update van de toch al geweldige Yeti X waar fans van World of Warcraft zeker van zullen genieten. Het zal deze maand te koop zijn en u kunt er hier meer over lezen .

Geschreven door Adrian Willings.