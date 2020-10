Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Als je moeite hebt met slapen, dan is er hoop in de vorm van een ontspannende koptelefoon die is ontworpen om je te helpen ontspannen in een vredige slaap en te ontspannen na de dagelijkse beslommeringen.

We hebben eerder gekeken naar enkele serieus ontspannende en intelligente oplossingen, waaronder de Kokoon Sleep Headphones . Deze hoofdtelefoon bood EEG-, bewegingsdetectie- en ruisonderdrukkingstechnologie naast begeleide slaapprogrammas en ontspannende soundscapes om u te helpen afdrijven naar het land van de slaap.

Nu werkt het bedrijf aan een kleinere, comfortabelere in-ear-versie die bekend staat als NightBuds.

Net als de Sleep Headphones worden NightBuds gemaakt om op intelligente wijze voor uw slaappatroon te zorgen, door u niet alleen te helpen in slaap te vallen, maar ook door automatisch de audio aan te passen terwijl u wegdrijft.

NightBuds zijn bedoeld om u te helpen ontsnappen aan de stress en zorgen van de dag, snurkende partners en luidruchtige buren buiten te sluiten en gewoon te genieten van een heerlijke ontspannende slaap.

Deze in-ears zijn ontworpen met slaapbewaking PPG-technologie en AI-coaching naast een meeslepende 4D binaurale soundstage om je te helpen ontspannen op prachtige nieuwe manieren.

Comfort is hier ook de naam van het spel. NightBuds zijn gemaakt om zacht en ergonomisch te zijn, met een ongelooflijk dun en compact ontwerp dat naar verluidt 391 procent dunner is dan de gemiddelde Bluetooth-oordopjes.

Kokoons NightBuds , een interessant alternatief voor Bose Sleepbuds , zijn potentieel betaalbaar en een sublieme aanvulling op je slaaproutine. Lees hier meer .

Geschreven door Adrian Willings.