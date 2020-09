Cowboy lanceert crashdetectie voor zijn elektrische fietsen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Europese fabrikant van elektrische fietsen Cowboy heeft een indrukwekkende nieuwe functie voor zijn fietsen aangekondigd, die via software-update komt: Crash Detection. Het werkt veel als de valdetectie van de Apple Watch en kan in een slecht scenario een redder in nood zijn.

Het nieuwe systeem maakt effectief gebruik van ingebouwde sensoren die Cowboys tweede en derde generatie fietsen in zich hebben, gecombineerd met hun gps-systemen, om te controleren op vallen en crashes. Als een dergelijk ongeluk gebeurt, heeft de rijder 60 seconden om te bevestigen dat alles in orde is en geen hulp nodig heeft.

Als ze dit niet doen, kan de fiets zijn eigen interne simkaart gebruiken om contact op te nemen met de noodcontacten van de berijder en hen hun exacte locatie te laten weten. Dit betekent dat het systeem ook onafhankelijk is van de telefoon van de berijder, dus zelfs als het beschadigd is tijdens de crash, moet er toch contact worden gemaakt.

Hoewel het misschien niet als een enorme update klinkt, is dit precies het soort functie dat ervoor zorgt dat de markt voor elektrische fietsen zich blijft ontwikkelen, dus we zijn echt geïnteresseerd om te zien hoe het werkt - en we zullen onze volledige indrukken van de Cowboy geven. 3, binnenkort de nieuwste fiets van de fabrikant.

Het markeert ook een andere USP voor Cowboy, die nog een grote trots op zijn naam heeft staan in het feit dat zijn fiets een afneembare batterij heeft om op te laden die kilometers gemakkelijker is dan de meeste concurrenten kunnen bieden, iets wat we ook erg waarderen.

Tussen zoiets als crashdetectie, ingebouwde verlichting en vaak geïntegreerde vergrendeling, worden veiligheid en beveiliging snel een andere reeks redenen waarom mensen mogelijk geïnteresseerd zijn in een ebike.

Geschreven door Max Freeman-Mills.