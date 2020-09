Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Glorious PC Gaming Race heeft aangekondigd dat je binnenkort een draadloze versie van het Glorious Model O kunt kopen. Dat klopt, een van de meest populaire muizen die je kunt kopen, gaat draadloos maar zonder compromissen.

Net als de andere modellen in de line-up van het bedrijf, belooft het nieuwe Model O wireless alles met een redelijk prijskaartje.

Eerst en vooral, zoals je zou verwachten, is de Model O wireless gemaakt met een lichtgewicht constructie, wat betekent dat hij op de een of andere manier maar liefst 69 gram weegt. Een nieuwe BAMF-sensor, 19.000 max. DPI, 400 tracking-snelheid, 2,08 ms latentie en een batterijduur van 71 uur zouden de Model O wireless een kracht moeten maken om rekening mee te houden.

Andere details (of fotos) zijn momenteel schaars, maar u kunt zich aanmelden om uw interesse te registreren en meer updates over de lancering te krijgen.

We weten dat de Model O Wireless slechts $ 79,99 kost, een koopje voor een premium draadloze gamingmuis met zulke geweldige potentiële functies. Als je enthousiast bent, kun je die van jou reserveren vanaf 23 september en we raden je aan om zo snel mogelijk binnen te gaan, want er zal ongetwijfeld veel vraag naar zijn.

