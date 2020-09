Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Peloton heeft tijdens de pandemie enorme inkomsten- en ledenpieken gemeld, dus het bedrijf plant natuurlijk nieuwe producten.

Bloomberg beweerde dat Peloton zich opmaakt om een goedkopere loopband te lanceren die minder dan $ 3.000 kost. Het huidige model, de Tread, kost $ 4.295. Het zal worden omgedoopt tot Tread +, terwijl de aanstaande opvolger de Tread-naam krijgt. Het nieuwe loopvlak wordt ook kleiner en heeft een opnieuw ontworpen riem.

Peloton is een zeven jaar oud Amerikaans bedrijf dat fitnessapparatuur voor thuis maakt, een oefen-app heeft en trainingsvideos produceert die klanten live kunnen streamen via Peloton-producten. Het is onlangs openbaar geworden en is misschien het best bekend om zijn hometrainer voor binnen.

Over de Peloton-fiets gesproken, Peloton zou ook een meer hoogwaardige trainingsfiets kunnen lanceren. Het heet Bike + en kost meer dan het huidige model , dat begint bij $ 2.245, en zou een opnieuw ontworpen tabletscherm moeten bevatten dat meer instelbaar is. De huidige fiets krijgt mogelijk ook een nieuwe prijs van $ 1.900 of minder.

Bloomberg gaf aan dat Peloton de nieuwe Tread en Bike + "al volgende week" zou kunnen aankondigen, of ergens midden september 2020. De nieuwe loopband zal waarschijnlijk later in de verkoop gaan dan de nieuwe fiets. Er is echter geen woord over wanneer.

Geschreven door Maggie Tillman.