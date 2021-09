18 van de beste computers en supercomputers die de planeet sieren

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Supercomputers, de kolossen van de technische wereld en uitvindingen van mensen die vaak specifiek worden gebruikt om ongelooflijke problemen op te lossen die gewone stervelingen niet alleen konden doorgronden.

Van het bestuderen van het verval van nucleair materiaal tot het voorspellen van het pad van onze planeet als gevolg van de opwarming van de aarde en alles daartussenin, deze machines doen de verwerking en kraken de cijfers. In een oogwenk berekenen wat gewone stervelingen tientallen jaren of meer zouden kosten om te ontcijferen.

Aarde Simulator

Earth Simulator was s werelds snelste supercomputer tussen 2002 en 2004. Het werd gemaakt in Japan, als onderdeel van het Earth Simulator Project van het land, dat bedoeld was om de effecten van het broeikaseffect op onze planeet te modelleren.

De originele Earth Simulator-supercomputer kostte de overheid 60 miljard yen, maar was voor die tijd een serieus indrukwekkend stukje technologie, met 5120 processors en 10 terabyte aan geheugen.

Het werd later vervangen door Earth Simulator 2 in 2009 en Earth Simulator 3 in 2015.

IBM Blue Gene

De originele Earth Simulator-supercomputer werd in 2004 overtroffen door IBMs Blue Gene/L-prototype.

Blue Gene is ontworpen om petaFLOP-werksnelheden te bereiken met een laag stroomverbruik. Als gevolg hiervan zijn de verschillende Blue Gene-systemen gerangschikt als enkele van de krachtigste en meest energiezuinige supercomputers ter wereld.

De Blue Gene-supercomputers werden zo genoemd omdat ze zijn ontworpen om te helpen bij het analyseren en begrijpen van eiwitvouwing en genontwikkeling. Ze stonden echter het meest bekend om hun kracht en prestaties en bereikten een piek van 596 TFLOPS. Ze werden vervolgens overklast door IBMs op cellen gebaseerde Roadrunner-systeem in 2008.

ENIAC (elektronische numerieke integrator en computer)

ENIAC was een van de allereerste supercomputers. Het werd oorspronkelijk ontworpen door het Amerikaanse leger om artillerievuurtabellen te berekenen en zelfs om de mogelijkheid van thermonucleaire wapens te bestuderen. Er werd gezegd dat het in slechts 30 seconden kon berekenen wat een persoon 20 uur zou kosten om te doen.

Deze supercomputer kostte ongeveer $ 500.000 om te bouwen (meer dan $ 6 miljoen in het geld van vandaag).

Met name de elektronische numerieke integrator en computer werden later gebruikt om 2.037 cijfers van Pi te berekenen en het was de eerste computer die dit deed. Zelfs die berekening nam 70 uur in beslag.

Sunway TaihuLicht

In 2018 werd de Chinese supercomputer, bekend als Sunway TaihuLight, vermeld als de op twee na snelste supercomputer ter wereld. Dit systeem had bijna 41.000 processors, die elk 256 verwerkingskernen hadden, wat neerkomt op een totaal van meer dan 10 miljoen kernen.

Het was ook bekend dat deze supercomputer in staat was om maar liefst 93 quadriljoen berekeningen per seconde uit te voeren. IT is ontworpen voor allerlei soorten onderzoek, van weersvoorspellingen tot industrieel ontwerp, life sciences en alles daartussenin.

Het verschil motor

The Difference Engine werd in 1822 gemaakt door Charles Babbage. Dit was in wezen de eerste computer of ten minste één daarvan. Het zou kunnen worden gebruikt om wiskundige functies te berekenen, maar kostte helaas voor die tijd een astronomisch bedrag.

Deze machine was indrukwekkend voor wat hij kon, maar ook voor de machines die hij inspireerde in de jaren en decennia die volgden.

IBM Roadrunner

IBMs Roadrunner-supercomputer was een systeem van $ 100 miljoen gebouwd in het Los Alamos National Laboratory in New Mexico, VS.

In 2008 slaagde het erin om een van de snelste supercomputers ter wereld te worden, met een topprestatie van 1.456 petaFLOPS.

Ondanks het feit dat hij 296 serverracks in beslag nam en 6.000 vierkante voet beslaat, slaagde Roadrunner er nog steeds in om op dat moment de op drie na meest energiezuinige supercomputer te zijn.

Het systeem werd gebruikt om het verval van Amerikaanse kernwapens te analyseren en te onderzoeken of het nucleaire materiaal de komende jaren veilig zou zijn.

Bijeenkomst

Summit is een van de meest recente en krachtigste supercomputers die door de mens is gebouwd. Nog een ongelooflijk systeem gebouwd door IBM, dit keer gebruikt in Oak Ridge National Laboratory en gesponsord door het Amerikaanse ministerie van Energie.

Tussen 2018 en juni 2020 behaalde Summit (ook bekend als OLCF-4) het record van snelste supercomputer ter wereld, met benchmarkscores van 148,6 petaFLOPS. Summit was ook de eerste supercomputer die exaflop (een triljoen bewerkingen per seconde) snelheden haalde.

Summit beschikt over 9.216 22-core CPUs en 27.648 Nvidia Tesla V100 GPUs die aan het werk zijn gezet in allerlei complexe onderzoeken, van aardbevingssimulatie tot extreme weersimulatie en het voorspellen van de levensduur van neutrinos in de natuurkunde.

Sierra

De Sierra is een andere supercomputer die door IBM is ontwikkeld voor de Amerikaanse regering. Net als Summit heeft Sierra serieuze kracht, met 1.572.480 verwerkingskernen en een topprestatie van 125 petaFLOPS.

Net als bij IBM Roadrunner wordt deze supercomputer gebruikt om de voorraad Amerikaanse kernwapens te beheren om de veiligheid van die wapens te waarborgen.

Tianhe-2

Tianhe-2 is een andere krachtige supercomputer die door de Chinezen is gebouwd. Het bevindt zich in het National Supercomputer Center in Guangzhou, China en kostte maar liefst 2,4 miljard yuan (US $ 390 miljoen) om te bouwen.

Er was een team van 1.300 mensen voor nodig om te creëren en hun harde werk werd beloond toen Tianhe-2 tussen 2013 en 2015 werd erkend als s werelds snelste supercomputer.

Het systeem heeft bijna vijf miljoen processorkernen en 1.375 TiB aan geheugen, waardoor het in staat is meer dan 33 biljard berekeningen per seconde uit te voeren.

CDC 6600

De CDC 6600 werd in 1964 gebouwd voor $ 2.370.000. Deze machine wordt beschouwd als s werelds eerste supercomputer, die drie megaFLOPS beheert, drie keer de snelheid van de vorige recordhouder.

Dit systeem was destijds zo succesvol dat het een "must-have" werd voor degenen die high-end onderzoek deden en als resultaat werden er meer dan 100 gebouwd.

Cray-1

De Cray-1 kwam bijna een decennium na de CDC 6600, maar werd al snel een van de meest succesvolle supercomputers van die tijd. Dit was te danken aan het unieke ontwerp dat niet alleen een ongebruikelijke vorm omvatte, maar ook de eerste implementatie van een vectorprocessorontwerp.

Dit was een supercomputersysteem met een 64-bits processor met een snelheid van 80 MHz met 8 megabyte RAM, waardoor het in staat is om topprestaties van 250 megaflops te behalen. Een belangrijke stap voorwaarts in vergelijking met de CDC 6600 die slechts tien jaar eerder kwam.

Frontera

De Frontera-supercomputer is de snelste universitaire supercomputer ter wereld. In 2019 behaalde het 23,5 PetaFLOPS, waardoor het in slechts een seconde kon berekenen wat een gemiddelde persoon een miljard jaar nodig zou hebben om handmatig te doen.

Het systeem is ontworpen om teams van de Universiteit van Texas te helpen bij het oplossen van enorm moeilijke problemen, waaronder alles van moleculaire dynamica tot klimaatsimulaties en kankerstudies.

drie-eenheid

Trinity is nog een andere supercomputer die is ontworpen om de effectiviteit van kernwapens te analyseren.

Met 979.072 verwerkingskernen en 20,2 petaFLOPS aan prestatievermogen, is het in staat om allerlei soorten gegevens te simuleren om ervoor te zorgen dat de wapenvoorraad van het land veilig is.

Pangaea III

In 2019 bouwde IBM Pangea III, een systeem dat beweerde de krachtigste commerciële supercomputer ter wereld te zijn. Het is ontworpen voor Total, een wereldwijd energiebedrijf met activiteiten over de hele wereld.

Pangea III was een AI-geoptimaliseerde supercomputer met een krachtige structuur, maar een die naar verluidt aanzienlijk energiezuiniger was dan eerdere modellen.

Het systeem is ontworpen om seismische data-acquisitie door geowetenschappers te ondersteunen om de locatie van olie- en gasbronnen vast te stellen. Pangea III heeft een rekenkracht van 25 petaflops (ongeveer hetzelfde als 130.000 laptops) en stond destijds op de 11e plaats in de ranglijsten van de beste supercomputers.

De verbindingsmachine 5

De Connection Machine 5 is om een aantal redenen interessant, niet alleen omdat het een fantastisch uitziende supercomputer is, maar ook omdat het waarschijnlijk het enige systeem op onze lijst is dat in een Hollywood Blockbuster voorkomt. Dat klopt, deze supercomputer verscheen op de set van Jurassic Park, waar hij zich voordeed als de centrale besturingscomputer van het park.

De Connection Machine 5 werd aangekondigd in 1991 en werd later uitgeroepen tot de snelste computer ter wereld in 1993. Het draaide 1024 cores met piekprestaties van 131,0 GFLOPS.

Er wordt ook gezegd dat het in de beginjaren door de National Security Agency is gebruikt.

HPC4

HPC4 is een Spaanse supercomputer die vooral bekend staat om zijn energiezuinigheid, terwijl hij toch een serieuze verwerkingskracht heeft, waaronder 253.600 processorkernen en 304.320 GB geheugen.

In 2018 werd de bijgewerkte HPC5-supercomputer gecombineerd met HPC4, wat resulteerde in 70 petaFlops aan gecombineerde rekencapaciteit. Dat betekent dat dit systeem in staat is om 70 miljoen miljard wiskundige bewerkingen in één seconde uit te voeren.

Selene

Selene is Nvidias supercomputer gebouwd op de DGX SuperPOD- architectuur. Dit is een door Nvidia aangedreven supercomputer met 2.240 NVIDIA A100 GPUs, 560 CPUs en een indrukwekkend record, waaronder de op een na meest energiezuinige supercomputer die er is.

Selene is vooral indrukwekkend als je ontdekt dat het in slechts drie weken is gebouwd. We vinden het ook leuk dat het een eigen robotbegeleider heeft en via Slack kan communiceren met menselijke operators.

Perlmutter

Perlmutter werd medio 2021 onthuld. Een krachtige GPU-versnelde supercomputer, gebouwd door HPE in samenwerking met Nvidia en AMD. Deze supercomputer gebruikt de kracht van 6.159 Nvidia A100 GPUs en 1.500 AMD Milan CPUs om het effect van donkere energie op de uitdijing van het universum te analyseren.

De supercomputer helpt in wezen om het zichtbare universum in kaart te brengen en is in staat om de gegevens te verwerken die door Dark Energy Spectroscopic Instrument worden geleverd . Deze kaart zal 11 miljard lichtjaar omspannen en een indrukwekkend beeld geven van ons heelal.