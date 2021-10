17 ontzagwekkende beelden van het internationale ruimtestation ISS

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het internationale ruimtestation is niet alleen een van de grootste technische en intercontinentale samenwerkingen van de mensheid, het helpt ons om naar onze planeet te kijken op manieren die niet mogelijk zouden zijn zonder zijn constante baan.

Sinds de eerste bewoners van het station in november 2000 aan boord gingen, hebben 230 mensen uit 18 landen een bezoek gebracht. Op elk willekeurig moment woont en werkt een internationale bemanning van zes aan boord terwijl ze met een snelheid van vijf mijl per seconde reizen en elke 90 minuten in een baan om de aarde draaien.

In de afgelopen 19 jaar hebben deze bemanningen, evenals cameras die op het station zijn gemonteerd, alles vastgelegd, van sterrensporen tot blikseminslagen, heldere auroras en oriëntatiepunten die niet zichtbaar zijn vanaf de grond. Hier is een selectie van de meest ontzagwekkende van deze afbeeldingen.

Melkweg en bliksem boven de Stille Oceaan

Deze foto met korte lens van de nachtlichten van de aarde werd in augustus 2015 gemaakt toen het station over de Stille Oceaan en het eiland Kiribati, ten zuiden van Hawaï, vloog.

Het sterrenpatroon op de foto maakt deel uit van ons Melkwegstelsel, kijkend naar het centrum, en wordt weergegeven naast donkere, dichte stofwolken. De kleuren die de kromming van de aarde omlijsten, hebben een mengsel van groene, oranje en rode luchtglowlagen. Het heldere licht in het gebied rechtsonder op de foto is een bliksemflits in een verlichte wolkenmassa.

SpaceX Crew Dragon afgetekend tegen de horizon van de aarde

Eerder dit jaar voerde SpaceX zijn eerste Demo-1-testvlucht uit van NASAs Commercial Crew Program naar het internationale ruimtestation. Op 2 maart 2019 werd een SpaceX Crew Dragon-ruimtevaartuig met een testpop - genaamd Ripley naar het personage van Sigourney Weaver in de Alien - naar het ISS gevlogen.

Het vaartuig meerde een dag later aan bij de Harmony-module van het station en leverde voorraden en apparatuur voordat het op 8 maart werd losgekoppeld en weer op aarde landde met Ripley intact. Deze afbeelding toont het vaartuig afgetekend tegen de horizon van de aarde. Demo-1 maakt de weg vrij voor de eerste bemande vluchten, die naar verwachting in november van start gaan. SpaceX probeerde de omstandigheden aan boord zo na te bootsen dat Ripley een volledig ruimtepak kreeg.

Aarde en het ISS vastgelegd in "ruimteselfie"

Tijdens een ruimtewandeling van zes en een half uur in april 2019 nam de Canadese astronaut David Saint-Jacques deze "ruimte-selfie" in zijn helm en slaagde erin de kromming van de aarde en een deel van het internationale ruimtestation vast te leggen.

Het beeld wordt weerkaatst door een dunne laag goud die op astronautenhelmen wordt gebruikt om dragers te beschermen tegen de UV-stralen van de zon en extreme temperaturen. Tijdens deze ruimtewandeling hebben Saint-Jacques en NASA-astronaut Anne McClain een deel van de in Canada gebouwde robotarm, bekend als Canadarm2, gerepareerd en kabels geïnstalleerd om de dekking van draadloze communicatie aan boord van het station te vergroten.

Sterrensporen vastgelegd boven de aarde op het ISS

Van november 2011 tot juli 2012 maakte boordwerktuigkundige Don Pettit ongelooflijke fotos van sterrensporen terwijl hij in het internationale ruimtestation ISS woonde. Elk van zijn sterrenspoorbeelden bestond uit tijdopnamen van tussen de tien en 15 minuten, samengesteld uit stapels van 30 seconden opnamen.

Dit komt omdat 30 seconden destijds de langst mogelijke belichtingstijd was van moderne digitale cameras. Pettit zou meerdere fotos maken en software gebruiken om deze composieten te maken. Het is mogelijk om stersporen op aarde vast te leggen door de sluiter van je camera open te laten terwijl de planeet draait, maar astronauten worden blootgesteld (excuseer de woordspeling) aan sneller evoluerende uitzichten gezien de 90 minuten durende baan van het station, dus de resultaten zijn opvallender.

Ruimtewandeling boven Nieuw-Zeeland

Op de achtergrond door wolken boven delen van Nieuw-Zeeland, zien astronauten Robert Curbeam Jr. (links) en astronaut Christer Fuglesang van het Europees Ruimteagentschap aanpassingen aan de buitenkant van het International Space Station tijdens een extravehicular activity (EVA)-missie in december 2006.

Tijdens deze ruimtewandeling, die Fuglesangs eerste van vijf ruimtewandelingen was, verving het paar een videocamera op de spanten van het station. De ruimtewandeling duurde zes en een half uur.

Lichten van de Noord-Europese steden

Deze nachtopname, gemaakt terwijl het internationale ruimtestation 258 mijl boven het Engelse Kanaal cirkelde, toont de lichten van de Noord-Europese steden.

Afgebeeld met de klok mee van rechtsboven naar linksonder, de helderste lichten zijn die in Londen, Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Antwerpen en Brussel.

Scandinavië en het noorderlicht bij nacht

Een andere opvallende opname, gemaakt in april 2015, toont Zuid-Scandinavië net voor middernacht onder een volle maan, met de kromming van de aarde verlicht door een groene aurora.

De donkere vlekken rechtsonder zijn de Oostzee en de lichten kerven de kustlijn van het Skagerrak en het Kattegat uit. De grootste lichtclusters op deze zeeweg komen uit Oslo en Kopenhagen.

Zuiderlicht vastgelegd boven Zuidwest-Australië

Astronauten aan boord van het internationale ruimtestation worden elke 24 uur getrakteerd op gemiddeld 16 zonsopgangen en zonsondergangen, evenals oogverblindende lichtshows van auroras die worden veroorzaakt wanneer deeltjes van zonnestormen interageren met het magnetische veld aan de noord- en zuidpool.

Verschillende deeltjes creëren verschillende kleuren, met zuurstof producerende groene en rode displays en stikstof producerende paarse en blauwe lichtshows. In deze afbeelding schijnen zuurstofdeeltjes heldergroen terwijl het ISS 269 mijl boven de Indische Oceaan ten zuidwesten van Australië draait. Dit scherm staat bekend als de Aurora Australis of "Southern Lights" en vormde in juni 2018 een achtergrond voor het Russische Sojoez MS-12-bemanningsschip en de Progress 72-bevoorradingsmissie.

Volle maan boven Guam

Vanaf de aarde zien we altijd dezelfde kant van de maan vanwege zijn synchrone rotatie met onze planeet en ons beeld ervan - of we het als een halve of volle maan zien - hangt af van zijn positie in een baan. In deze afbeelding hebben astronauten aan boord van het internationale ruimtestation een afbeelding gemaakt van de volle maan terwijl het station in juni 2019 in een baan rond de 254 mijl boven de Stille Oceaan ten noordoosten van Guam draaide.

De glinsterende stralen van de zon uit de Celebeszee

Een deel van het zonnestelsel van het International Space Station wordt getoond terwijl het 255 mijl boven Indonesië zweeft en de glinstering van de zon opvangt die uit de Celebeszee in Zuidoost-Azië straalt.

De zonnepanelen, verbonden met het station door de truss-structuur, zetten zonne-energie om in elektriciteit via duizenden cellen gemaakt van gezuiverde brokken silicium. Als het station in de zon staat, wordt ongeveer 60 procent van de elektriciteit die door de zonnepanelen wordt opgewekt, gebruikt om de batterijen van het station op te laden. Als het station dan in de schaduw staat, leveren deze batterijen voldoende energie om van stroom te voorzien.

Het lidmaat van de aarde op sterrennacht

De rand van de aarde, de naam die aan de atmosfeer wordt gegeven omdat deze een "halo" langs de kromming van de planeet creëert, is te zien op deze foto die in maart 2016 door een bemanningslid van Expeditie 47 werd gemaakt op een sterrennacht. Een van de zonnepanelen van het International Space Station is op de voorgrond te zien terwijl de bemanning 258 mijl boven de Indische Oceaan vloog tussen Indonesië en Australië.

De kleuren van het Great Salt Lake in Utah vastgelegd door het ISS

Naast het laten zien hoe de aarde er van veraf uitziet, heeft het internationale ruimtestation ook onthuld hoe de meest opvallende geologische kenmerken van onze planeet vanuit de ruimte verschijnen.

Het Great Salt Lake van Utah is hier bijvoorbeeld te zien, vastgelegd terwijl het station in juni 2019 255 mijl boven het zuidwesten van de Verenigde Staten cirkelde. Zoals de naam al doet vermoeden, is het meer zwaar verzilt en geven de zoutconcentraties in verschillende delen van het meer het zijn verschillende kleuren. De lijn die het noorden van het zuiden scheidt, is met name de Lucin Cutoff, een reeks schragen die aan het begin van de eeuw werden gebouwd als een kortere weg voor de spoorweg voordat ze in de jaren vijftig werden gesloten en vervangen door een rots- en onverharde weg. Deze verhoogde weg belemmert de waterstroom tussen de twee kanten van het meer en de enige microben die kunnen overleven in de hogere zoutniveaus van de noordkant zijn rood en roze, wat resulteert in de heldere kleur van het water.

Oog van de Sahara

In deze afbeelding, genomen op een hoogte van 255 mijl terwijl het internationale ruimtestation boven het noordwesten van Mauritanië cirkelde, fotografeerde een bemanningslid van Expeditie 59 de Richat-structuur, ook bekend als het Oog van de Sahara of het Oog van Afrika.

Deze ringen, uitgehouwen in de Sahara-woestijn, zijn niet zichtbaar vanaf de aarde omdat ze zich 25 mijl breed uitstrekken. In feite kenden wetenschappers de volledige omvang van zijn bestaan pas bij vroege ruimtemissies in de jaren zestig en er is nog steeds discussie over de oorzaak van de structuur.

Nijldelta in Egypte afgebeeld onder de SpaceX Dragon-bevoorradingsmissie

Toen het ruimtestation in augustus 2019 260 mijl boven de Nijldelta in Egypte vloog, vingen de externe cameras het SpaceX Dragon-schip op dat aanmeerde met de Harmony-module van het International Space Station als onderdeel van de CRS-18-bevoorradingsmissie.

Deze missie leverde meer dan 5.000 pond aan wetenschappelijke en onderzoeksapparatuur, bemanningsbenodigdheden en voertuighardware op. Het verzamelde en bracht een aantal systemen terug die niet langer nodig waren aan boord, zoals een luchtkwaliteitsmonitor die moet worden opgeknapt.

Orbitale zonsopgang

Astronauten aan boord van het ISS zien veel zonsopgangen, maar deze is extra speciaal omdat het de eerste keer laat zien dat de stralen van de zon weerkaatst worden door de ISS Roll-Out Solar Array.

Deze array is een nieuwe toevoeging aan het station. Het is een systeem dat is ontworpen om het station meer vermogen te geven met zonnepanelen die zijn ontworpen om de positie van het station boven onze planeet optimaal te benutten.

De piramiden

Astronaut Terry Virts nam deze foto tijdens zijn verblijf op het station in 2015. We kunnen ons voorstellen dat je de piramides van Egypte nog nooit vanuit deze hoek hebt gezien.

Het is misschien niet zo duidelijk als andere fotos in deze lijst, maar probeer te onthouden hoe ver deze foto is genomen.

Aquarel van Australië

Astronaut Thomas Pesquet van de European Space Agency nam deze schitterende foto van Australië vanuit het internationale ruimtestation ISS.

De astronaut becommentarieerde de schoonheid van het landschap en de fractals, aquarellen en andere fantastische uitzichten over het land van helemaal daarboven.