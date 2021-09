Grappig en frustrerend ontwerp mislukt van over de hele wereld

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het leven zit vol met rare en prachtige ontwerpen. We hebben genoeg eigenaardigheden gezien. Er is geen einde aan de gevallen waarin duidelijk is dat het ontwerp van een gadget, gizmo of alledaags object duidelijk niet doordacht is. Het resultaat is een frustrerende ervaring waar we allemaal een hekel aan hebben.

We verzamelen enkele van de meest frustrerende en hilarische voorbeelden van deze mislukkingen om je over te verbazen.

Hete haardroger

Deze föhn wordt zo heet dat hij zijn eigen omhulsel smelt. Dat is een behoorlijk schokkend ontwerp. Ook vrij riskant om het te gebruiken in de hoop dat smeltend plastic niet op je hoofd druppelt terwijl je je haar droogt.

Bewegwijzering badkamer

Sommige openbare plaatsen gebruiken graag edgy bewegwijzering voor hun badkamers, maar veel succes met het uitzoeken welke van deze de juiste is. Ben je een lama of een ezel?

Veilig vrijen advies?

Deze condooms werden uitgedeeld op een schoolcampus om veilig vrijen te bevorderen. We zijn er vrij zeker van dat dit een slecht advies is dat bij het sentiment past.

Beveiligingshek of ladder?

Hoewel het er vrij zwaar uitziet, zal deze beveiligingspoort niet bijzonder effectief zijn om mensen buiten te houden. Het heeft tenslotte in wezen sporten voor je handen en voeten als je het wilt schalen.

valse reclame

We weten niet zeker of dit bedrijf de advertenties op deze deuren heeft doordacht, of misschien moeten ze, als ze veel niet-schuifdeuren verkopen, een rebranding overwegen? Het is ook een verwarrend bericht om naar bezoekers te sturen. Zijn dit push-pull deuren of zullen ze schuiven? Het is allemaal leuk en spelen totdat iemand gewond raakt.

Veilig sterven

Goed degelijk verkeersveiligheidsadvies hier. Veilig sterven of niet veilig rijden? We houden van een goed stukje design waar je hoofdpijn van krijgt als je probeert te ontcijferen wat het betekent.

Vet voor altijd

Wat is een betere reclame voor je plaatselijke sportschool dan een pijnlijke herinnering dat je voor altijd dik zult zijn, hoe hard je ook probeert. Kom op in vet, kijk of je wat kunt afvallen. We dagen je uit.

braille fout

Dit hotel heeft braillenummers op de kamerplaten om slechtzienden te helpen bepalen waar hun kamer is, maar het is begraven tussen een heleboel andere nobele stukjes op een hobbelig oppervlak. Bruikbaar.

Volume verminderen

Zet het volume van deze laptop zachter en hij zuigt ineens al het lawaai in de kamer op. Zin in ruisonderdrukking of lui pictogramontwerp?

Batterijen en geduld vereist

Is het niet frustrerend als je een gadget koopt en ontdekt dat er geen batterijen bij zitten? Nou, wat dacht je van dit ontwerp dat nog een stap verder gaat door drie AAA-batterijen nodig te hebben - elk met een eigen compartiment dat moet worden losgeschroefd.

Geweldige reclame voor een ontwerpschool

Deze ontwerpschool heeft een nogal verwarrende advertentie om je erbij te betrekken. "We zullen je laten zien hoe je lood kunt ontwerpen".

Perfect duidelijk. Als je van dit solide soort ontwerp houdt, raden we je aan deze subreddit te bekijken .

Cruise over het net

Vaar sneller over het net met twee muiswielen. Verdubbel de wielen, verdubbel het surfplezier. Als er iets is, is deze muis misschien te goed. Tenzij je een oneindig scrollende website kunt vinden.

Mode loopt uit de hand

We weten dat gescheurde spijkerbroeken weer in de mode zijn, maar dit is nogal belachelijk. Deze "jeans" kost ook $ 168. Totale prijs-kwaliteitverhouding.

Glow in the dark klok zonder wijzers?

Dit is een glow in the dark klok, ontworpen om zelfs s nachts de tijd te laten zien wanneer er niet genoeg tijd is om te zien. Blijkbaar heeft de ontwerper er niet aan gedacht om de handen ook in het donker te laten gloeien. Ze zeggen dat zelfs een kapotte klok twee keer per dag gelijk heeft, maar wie weet of deze juist is?

Verstikkings-/steekgevaar

Wat dacht je van een mooie verjaardagsbadge voor je geliefde. Ze worden net twee jaar oud en zouden graag een goede badge willen hebben om ze te helpen vieren. Oh nee, wacht even, deze badge is niet geschikt voor kinderen onder de drie jaar. Terug naar de tekentafel.

Over-the-top webbeheerder

Deze gebruiker ontdekte dat hij niet naar een taalwebsite op het computersysteem van zijn school kon bladeren omdat deze als "educatief" was geclassificeerd. Zin om op school te leren! Ongelooflijk.

Geblokkeerde toegang

Hoewel veel mensen erop zullen wijzen dat bijna geen treinen rolstoelvriendelijk zijn, kunnen we toch niet anders dan het volslagen falen van deze toegangsdeur voor mindervaliden bewonderen. Dat is een behoorlijk steile stap die mensen in een rolstoel moeten nemen.

Een oogverblindende beker

Dit is een promotiebeker voor de nieuwste Spiderman-film. We kunnen het niet helpen, maar denken dat er niet aan het ontwerp is gedacht - probeer een slokje te nemen en je krijgt een por in de ogen.

Google Assistent slaat weer toe

De Google Assistent is er altijd met nuttige antwoorden op je vragen, zelfs voor noodgevallen. Een groot glas water zal ongetwijfeld helpen als u moeite heeft met ademhalen.

Ondersteboven erwten

Deze hoort waarschijnlijk op onze lijst van de slechtste Photoshoppings aller tijden, maar het is zeker een bijzonder ontwerp. Kijk goed en je zult zien dat de erwten op dit bord ondersteboven liggen.

Interactief leerboek

Dit is er een die heel bijzonder is - een schoolboek met "interactieve" videos en hyperlinks die natuurlijk niets doen. Toch moest de arme student $ 200 betalen voor het boek. Veel plezier met leren!

Milieuvernietigende toiletdoekjes

Dit zijn doorspoelbare toiletdoekjes die op dezelfde manier als papier in het toilet kunnen worden gegooid. Alleen deze doekjes zijn schadelijk voor het leven in zee en schaden het milieu. Dus misschien wil je even nadenken?

Eiertray met ruimte voor 11 eieren

In deze koelkast zit een handig vakje om je eieren in te bewaren. Het wordt geleverd met een dienblad dat perfect is om ze in te doen. Alleen het wordt geleverd met een vangst, er is slechts genoeg ruimte voor 11 eieren. We raden aan dat de koelkast je probeert te vertellen dat je er een wilt koken.

Dongle leven

De dongles van Apple en de gekke kabelsituatie zijn al geruime tijd een grap op het web. Deze is echter echt uit de hand gelopen.

Ongemakkelijk

Nou, dit wordt ongemakkelijk en ongemakkelijk. Sommige badkamerontwerpen zijn zeer onpraktisch en deze was zeker niet goed doordacht.

Ongewone trappen

We zijn er vrij zeker van dat als je deze trap beklimt, je je leven in eigen handen zou nemen. Zeker als je probeerde de trap op te gaan na een paar biertjes achterover te hebben geslagen.

Geen snelheidsovertredingen

Dit snelheidsbord is zo verwarrend dat we suggereren dat het waarschijnlijk makkelijker en veiliger is om je gewoon de hele dag aan 40 km/u te houden. Behalve in het weekend natuurlijk.

Google Assistent mislukt

Soms is Google Assistant gewoon niet zo nuttig als het zou kunnen zijn. We weten zeker dat het systeem voortdurend leert en verbetert, maar als een persoonlijke assistent nutteloze hulp biedt, wat hebben ze dan voor zin?

Damesjeans

Een afbeelding van de binnenkant van een damesjeans geeft je een idee van hoe slecht de zakken zijn. Vervelend gezaaid om klein te zijn in plaats van groot genoeg om nuttig te zijn.

Toetsen

Soms kan wat op het eerste gezicht een mooi ontwerp lijkt, problemen veroorzaken. Hier is het een geval van eenvoudige kleurcoderingsproblemen. De meeste mensen zouden verwachten dat groen enter of confirm is en rood en geel waarschuwingskleuren. Maar hier is duidelijk groen voor onderweg. Dit betekent dat als u slechts een blik werpt, u de cijfers of letters die u hebt ingevoerd, kunt verwijderen.

niet nooit

Slecht doordachte borden zijn een van onze favoriete soorten ontwerpfouten. Deze is bijzonder goed. Als een normale westerling van links naar rechts leest, staat er: "Drink nooit en rijd niet. Rij hoog."

Vreselijk advies van het wijnpad bij de plaatselijke supermarkt.

Vuile vloer

Deze tegels zien er vreselijk vies uit, maar in werkelijkheid zijn ze bevlekt om er zo uit te zien. Zeer vreemde ontwerpkeuze voor een openbare instelling waar mensen ze regelmatig met afschuw zullen aankijken.

Privacyproblemen

Als je je graag terugtrekt in de badkamer voor privacy, dan is dit ontwerp niets voor jou. Je kunt in ieder geval gemakkelijk zien of er iemand binnen is.

Harige trappen

Is het een trapkast of een haarkast? Wat het ook is, we vinden het niet leuk. We kunnen ons voorstellen dat dit vreselijk zou zijn om schoon te houden en dat het zeker interessant zou zijn onder blote voeten.

Smalle badkamer

Als je een tikkeltje claustrofobisch bent, dan is dit niet het toilet voor jou. Maar gezellig is het zeker.

Garage faalt

De originele poster op Reddit legde uit wat hier gebeurt. Dit is "... een liftgarage in Australië die bij een plotselinge overstroming onder water kwam te staan en automatisch werd opgeheven om veiligheidsredenen."

De auto eronder was misschien gered, maar de auto erboven niet.

Ruimtebesparend

Een interessante en gevaarlijke manier om ruimte te besparen. We kunnen ons voorstellen dat er om te beginnen regelmatig schone kleren in het toilet belanden.