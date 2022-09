Deze epische Instagram-artiesten laten speelgoed tot leven komen

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Er zijn een aantal fantastische kunstenaars op Instagram en als je van speelgoed, actiefiguren en dergelijke houdt, dan ben je in voor een traktatie.

We hebben ons een weg gebaand door Instagram-feeds in een poging om een aantal ervaren kunstenaars te vinden met een flair voor het tot leven brengen van plastic.

Dit zijn enkele van onze favoriete accounts om te volgen en als je ziet wat ze kunnen doen, weten we zeker dat je die volgknop ook zult raken.

Hulk in actie door Hot.kenobi

Hot.kenobi is een Japanse fotograaf die slimme fotografietechnieken gebruikt in combinatie met zijn favoriete actiespeelgoed om fantastische visuele verhalen te creëren.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Zijn werk omvat alles van superhelden die een alledaags leven leiden tot Marvel-personages in het midden van de actie. Op deze foto is de Hulk midden in de aanval, vuil aan het opsporen terwijl hij in de verte vlucht.

Batman vs Bean door hrjoe_photography

Edy Hardjo heeft een onmiskenbaar talent voor het creëren van geweldige kleine scènes met zijn actiefiguren.

We zouden zeker betalen om deze film te zien - stel je de frustratie voor die Batman zou moeten doorstaan bij het omgaan met Mr Bean.

Een misgelopen ontvoering door actionfigurefotos

Heb je liever iets meer retro, dan is actionfigurefotos misschien het account voor jou. Deze Instagram-pagina post beelden van actiefiguren uit de jaren 60 en 90, soms in dezelfde foto.

Hier zitten de Joker en Riddler midden in de ontvoering van Robin als Robocop opduikt om de dag te redden.

Actiefiguur mash-up door actionfigurefotos

Michael Knight heeft Marty McFly's hoverboard en de iconische Sports Almanak weten te bemachtigen. We vragen ons af wat hij ermee van plan is, behalve een muntje verdienen.

Er is zeker veel variatie in actionfigurefotos posts. Personages uit al je favoriete shows en sommige die je nog nooit hebt gezien, verschijnen.

Mischievious Potter door Princedraco

Een andere knappe action figure artiest is Princedraco. In hun werk poseren verschillende actiefiguren vaak voor portretfoto's, maar soms is er ook een vleugje actie.

Dit lachwekkende voorbeeld ziet Harry Potter die wat kattenkwaad uithaalt en zijn krachten gebruikt voor iets sappigers dan normaal.

Wyld Stallyns regel door actionfigurefotos

Bill en Ted zijn onlangs teruggekeerd op het witte doek met een reboot. Zelfs als je het niet gezien hebt of er niet van hield, zul je deze nostalgie opwekkende kijk op het tweetal zeker goedkeuren.

Wolverine in de rook door Princedraco

Een klassiek gestileerde Wolverine sluipt door de rook. Dit is een prachtig voorbeeld van Princedraco's werk en de briljante portretfoto's die hij maakt.

Scorpio vs Subzero door Princedraco

Prince Draco maakt enkele prachtige beelden met allerlei modellen en ook veel actie.

Er kunnen problemen komen als Mortal Kombat karakters Subzero en Scorpio klaar zijn voor een gevecht.

Speelgoed close-up door Chuck's Creations

Voor actiefoto's van Lego-figuren die kattenkwaad uithalen, raden we aan Chuck's Creations te volgen.

Dit account post regelmatig fantastische beelden, waaronder klassiekers als deze die het begin van Lego lijken te tonen. Foto's van speelgoed die foto's maken van speelgoed.

Kermit en Woody op het strand door Chuck's Creations

Naast Lego lijkt Chuck's Creations ook iets te hebben met Toy Story-figuren en muppets.

Het resultaat van deze passie zijn geweldige mash-ups zoals deze afbeelding van Woody en Kermit tijdens een dagje strand.

Woody houdt van Duff door Chuck's Creations

Eén ding is zeker, Woody weet hoe hij zich moet ontspannen. Eerst met Kermit op het strand, dan ontspannen met een koud biertje.

Waar is mijn geld? Door bio.mech.force

Ron (ook bekend als bio.mech.force) is een amateur speelgoedfotograaf en dioramabouwer met amusant talent.

Hij is een ongewone maar geweldige toevoeging aan deze lijst omdat hij meestal meerdere foto's in een collectie post die een miniverhaal vertellen van chaos en plezier.

Freddie vs Bruce door bio.mech.force

bio.mech.force vertelt niet alleen verhalen met zijn kunst, maar brengt ook vaak personages samen die je anders nooit in één beeld zou zien.

In dit geval vecht Freddie Mercury met Bruce Lee. Twee legendes samen.

Joker koopt een Pepsi door bio.mech.force

Het lijkt erop dat de Joker niet eens zoiets simpels kan doen als een koude Pepsi kopen zonder dat Batman zich ermee bemoeit.

Hulk smash door Marty McCusker

Het lijkt erop dat visioenen van de Hulk die dingen kapot slaat of boos wordt, populair is bij deze speelgoed-poseurs.

Marty McCusker is echter geen one-trick pony, zijn werk omvat een mooie verscheidenheid aan actiefiguren die op allerlei locaties zijn gefotografeerd en van alles doen.

Poeh leert schieten door public_enema

Papa Shango is een Instagram-artiest met een talent voor het creëren van allerlei rare en wonderlijke scènes met verschillende actiefiguren. Waar anders zie je Pooh Bear leren schieten met Deadpool?

The Thing door cbp_figures

Als het gaat om meer dan levensgrote superhelden die dingen kapot slaan, is het niet alleen de Hulk die veel kracht achter zich heeft. Het Ding is ook behoorlijk gemeen.

Cristopher(cbp_figures) is een kunstenaar met een talent voor het creëren van bewegende scènes met stilstaande foto's, een beetje evenwicht en veel vaardigheid. In zijn werk zien we vaak verschillende actiefiguren en speelgoed in gevecht of in een stormloop van boeiende actie voor iedereen.

He-man en Lion-O door By the Bulb

By the Bulb beschrijft hun account als "Speelgoed laten vechten. Meestal" en wat is er beter vechtend speelgoed dan He-man en Thundercat's Lion-O? Twee potige mannen met één ding in hun hoofd.

Superhero selfie door Hot.kenobi

Een andere briljante superhelden close-up van hot.kenobi toont de actiehelden die poseren voor een selfie. Als dit het echte werk was, wisten we zeker dat het een Instagram-sensatie en een recordbreker zou zijn.

Spiderman ongeluk door Hot.kenobi

De nieuwe Spiderman is een beetje een hansworst. Ironman heeft zeker veel te verduren. Deze snap toont wat ongelukkige actie als de twee botsen.

John Wick in ruste door Casey Porter

Als je een fan bent van striphelden en geweldige fotografie, dan is Articulated Comic Book Art nog een Instagram-account dat het volgen waard is. Dit account post allerlei briljante beelden waaronder alles van John Wick tot Popeye.

Deze ziet John Wick rusten, vermoedelijk in het midden of de nasleep van een vuurgevecht, in een comfortabele stoel omringd door lichamen. Het is het werk van Casey Porter(irishblood4800) die actiefiguren met een donkere vibe post.

Hadouken! door Marty McCusker

Een andere briljante post van Articulated Comic Book Art bevat werken van andere gebruikers die hun werk delen en laten zien.

Hier staat Street Fighter's Ryu op het punt om zijn kenmerkende energie beweging uit te voeren. Hadouken! Dit is een van Marty McCusker's afbeeldingen, gedeeld via het Articulated Comic Book Art account.

Skeletor voedt zijn huisdieren door Stephen Cort Smith

Zelfs kwade meesterbreinen hebben echte mensenproblemen. Deze kleine opstelling toont Skeletor midden in het voeden van zijn huisdier.

Stephen Cort Smith(hedreamcomparison_toys) post veel afbeeldingen van Skeletor, He-man en de bende. Dus als je van jaren '90 speelgoed houdt, zul je dit account geweldig vinden.

Wolverine klaar om te feesten door hrjoe_photography

Edy Hardjo, die op Instagram de handle hrjoe_photography gebruikt, gebruikt zijn serieuze talenten om actiefiguren in allerlei augurken te steken.

Slimme poses, wat minisets en een vleugje Photoshop en hij creëert een aantal prachtige visioenen met een verscheidenheid aan actiefiguren.

Geen privacy door hrjoe_photography

Het lijkt erop dat zelfs superhelden geen privacy kunnen krijgen.

Deze kerels zouden beter moeten weten dan een dame te begluren. We weten niet zeker welk gezicht de Hulk trekt terwijl hij naar haar staart.

Ninja Turtles trappen een storm op door By the Bulb

Eén ding is zeker, als je een fan bent van actie, zal By the Bulb's account je niet teleurstellen. Zelfs de Ninja Turtles worden gezien terwijl ze allerlei slechteriken in elkaar schoppen.

Nathan Drake door Jim Dem

Uncharted mag dan voorbij zijn, dat betekent niet dat we Nathan Drake niet meer in actie kunnen zien.

In ieder geval wel in de vorm van een actiefiguur, dankzij Jim Dem(supdmk) die een heleboel geweldige actiefiguurfoto's heeft gemaakt, waaronder deze van onze favoriete gameheld.

Turtles vs Vader door plasticaction

Jax Navarro(plasticactie) gebruikt speelgoed om verhalen te vertellen op een aantal geweldige manieren, waaronder dit juweeltje met de Ninja Turtles die Darth Vader een pak slaag geven. Ze nemen het ook op om op de bandwagon te springen met de flessendop uitdaging.

Joker vs Batman door thatgeekbob

Thatgeekbob laat stripfiguren op een meer letterlijke manier tot leven komen met de toevoeging van actie en tekstballonnen die helpen het verhaal te vertellen van wat er gaande is. Blijkbaar zijn alle beelden echt en is er geen Photoshop-trucage aan te pas gekomen.

Verrassend wat een simpele one-liner kan doen met een stilstaand beeld.

Joker japes door Lucas Dg

Lucas Dg's account is allesbehalve saai. Van opnames zoals deze tot stand-alone foto's vol actie, deze kunstenaar creëert veel interesse met zijn figuren.

De MandalAlien door Jason Michael

Jason Michael(jasonbmichael) heeft oog voor het bijzondere. Een artiest die in staat is om briljante beelden te maken die de aandacht trekken.

Soms gewoon omdat het unieke cross-overs zijn zoals deze waar de Mandalorian en Alien's face-huggers in dezelfde wereld zijn.

Ik heb je nu door Chris "Checkers" Lynch

Star Wars fans zullen het werk van Chris "Checkers" Lynch goedkeuren. Volop actievolle scènes met al je favoriete Star Wars personages.

Geschreven door Adrian Willings. Bewerken door Britta O'Boyle.