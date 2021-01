30 van de beste tanks en gepantserde voertuigen aller tijden

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tankoorlogvoering is een steeds veranderend beest geweest en een constante race om de grootste, gemeenste en beste. Maar wat maakt een geweldige tank? Snelheid? Grootte? Ongelooflijke vuurkracht? Of al het bovenstaande en nog wat meer.

Er zijn in de loop der jaren behoorlijk gekke en briljante tankontwerpen geweest en we verkennen enkele van de beste met een verzameling tanks en gevechtsvoertuigen om van te genieten.

T-28 Superzware tank

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: 1945

1945 Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 105 mm

105 mm Gewicht: 100 ton

100 ton Topsnelheid: 8 mph

De T28 Super Heavy Tank was een tank die was ontworpen voor een specifieke taak: om de geallieerde troepen te helpen door de Duitse Siegfriedlinie te breken. Deze gigantische tank woog maar liefst 100 ton en droeg een 105 mm kanon dat perfect was om door betonnen constructies heen te breken. Helaas, voordat de ontwikkeling kon worden voltooid, waren de geallieerden al door de Duitse zware verdediging gebroken. De productie werd vervolgens gericht op het inzetten van de T-28 op het Japanse vasteland, maar de oorlog eindigde voordat ze nodig waren.

De T-28 werd na de oorlog verlaten omdat hij te traag, te zwaar en verouderd was in vergelijking met de technologie van die tijd. Het valt niet te ontkennen dat het een indrukwekkend beest was.

M1A2 SEP Abrams

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: 1980-heden

1980-heden Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm gladde loop

120 mm gladde loop Gewicht: 74 ton

74 ton Topsnelheid: 42 mph

De M1 Abrams is de belangrijkste gevechtstank van het Amerikaanse leger. Het is misschien wel een van de meest bekende tanks ter wereld en speelde een grote rol op verschillende moderne slagvelden, waaronder de oorlog in Irak en de oorlog in Afghanistan. De M1A2 Abrams heeft verschillende innovatieve ontwerpkenmerken, waaronder een krachtige motor van 1500 pk, een uitstekend composiet pantsersysteem en een computergebaseerd vuurleidingssysteem.

De verdedigingssystemen omvatten verschillende actieve beschermingssystemen die zijn ontworpen om zowel draad- als radiogestuurde antitankraketten en homing-raketten te verstoren. De verdediging omvat ook een halonbrandbestrijdingssysteem dat de tankbemanning kan beschermen door branden in de cabine automatisch te blussen. Het nieuwste model van de Abrams is zo effectief gebleken dat het Amerikaanse leger van plan is om ze tot ten minste 2050 te laten lopen.

T-14 Armata gevechtstank

Dienstleger: Rusland

Rusland Dienstjaren: 2015-heden

2015-heden Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 125 mm gladde loop

125 mm gladde loop Gewicht: 48 ton

48 ton Topsnelheid: 80 mph

De T-14 Armata is de nieuwste generatie Russische gevechtstank. Het is een snelle en krachtige tank die een flinke klap uitdeelt dankzij een 125 mm hoofdkanon ondersteund door een autoloader die in staat is om ongeveer 12 ronden per minuut af te vuren. Er wordt gezegd dat het een effectief penetrerend bereik heeft van iets minder dan vijf mijl. Het hoofdkanon is ook in staat om allerlei soorten munitie af te vuren, waaronder geleide raketten, explosieve luchtstoten en meer.

Het hoogtepunt van deze tank is de bescherming van de bemanning. Het heeft een aantal innovatieve en ongebruikelijke kenmerken, waaronder een onbemande koepel en een gepantserde schaal waar de hele bemanning bij elkaar zit. Dit zou de eerste tank zijn met een dergelijke lay-out en men denkt dat de tank zou kunnen blijven werken, zelfs als de belangrijkste bepantsering van de tank was doorboord, maar de bemanningscel intact bleef.

Luipaard 2

Dienstleger: Duitsland

Duitsland Dienstjaren: 1979-heden

1979-heden Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm gladde loop

120 mm gladde loop Gewicht: 68,7 ton

68,7 ton Topsnelheid: 42 mph

De Leopard 2 is de belangrijkste gevechtstank van het Duitse leger en is dat al sinds eind jaren 70. Het heeft in de loop der jaren verschillende verbeteringen en verbeteringen ondergaan, waaronder de toevoeging van pijlvormig deflecterend pantser, digitale vuurleidingsystemen, laserafstandsmeters, geavanceerde nachtkijkers en meer.

De Leopard 2 wordt beschouwd als een van de meest nauwkeurige en efficiënte tanks ter wereld. Hij presteerde beter dan de Amerikaanse Abrams, de Britse Challenger 2 en andere tanks in verschillende tests en is in staat om nauwkeurig en over lange afstanden te schieten dankzij het ontwerp van de koepel en geavanceerde controlesystemen.

M8 Armoured Gun System

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: jaren 80-heden

jaren 80-heden Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 105 mm getrokken

105 mm getrokken Gewicht: 24,75 ton

24,75 ton Topsnelheid: 45 mph

Het M8 Armoured Gun System was een lichte tank ontworpen voor gebruik door de American Airborne. Een lichtgewicht gevechtstank die vanuit een vliegtuig kan worden gedropt in een snelle inzetrol. Het pantserontwerp biedt alleen bescherming tegen lichte antitankwapens, maar het biedt wel degelijke vuurkracht ter ondersteuning van troepen, waaronder een 105 mm getrokken kanon en machinegeweren. De M8 is ook handig en kan tot 45 mph rijden op de weg.

Sherman Beach gepantserd bergingsvoertuig

Deze rare en prachtige tank is een "BARV" - Beach Armoured Recovery Vehicle. Het was gebaseerd op het chassis van de Amerikaanse Sherman-tank, maar de koepel werd verwijderd en vervangen door een hoge pantserplaat. Het was ontworpen om in water tot drie meter diep te kunnen rennen en om de kracht te hebben om andere voertuigen te duwen, te trekken en te bergen die kapot waren gegaan op de invasiestranden van D-Day.

De tank bleek zo populair dat soortgelijke ontwerpen gebaseerd op Centurion tanks en luipaarden zouden verschijnen na het einde van de oorlog.

Landkreuzer P. 1000 Ratte

Dienstleger: Duitsland

Duitsland Dienstjaren: alleen theorie

alleen theorie Bemanningsleden: maximaal 41

maximaal 41 Afmetingen hoofdwapen: 2 x 280 mm, 1 x 128 mm, 8 x 20 mm en 2 x 15 mm

2 x 280 mm, 1 x 128 mm, 8 x 20 mm en 2 x 15 mm Gewicht: 1.000 ton

1.000 ton Topsnelheid: 25 mph

We weten allemaal hoe gek en krankzinnig het Duitse leger zou kunnen zijn in termen van superwapens. Dit is een van de mogelijke ontwerpen die tijdens de oorlog zijn ontwikkeld. De Landkreuzer P. 1000 Ratte was een gigantisch ontwerp van een landschip dat in 1942 werd ingediend. Dit was een supertank van 1000 ton, ontworpen om de belangrijkste kanonnen te hergebruiken die waren overgebleven van de herinrichting van slagschepen uit die tijd. Het ontwerp omvatte een belachelijk dik pantser en een veelvoud aan wapens, waaronder verschillende luchtafweerkanonnen die waren ontworpen om aanvallen vanuit elke hoek te voorkomen.

Het enorme landschip zou twee 24-cilinder dieselmotoren nodig hebben (dezelfde die worden gebruikt in U-boot-onderzeeërs) om 16.000 pk te halen - het bedrag dat nodig is om het enorme gewicht van het ding aan te drijven. Het was natuurlijk belachelijk. Als het ooit was gebouwd, zou de tank bijna te zwaar zijn geweest om te verplaatsen. Het zou elke brug die het probeerde over te steken hebben ingestort en als het zou instorten, zou er geen andere realistische manier zijn om het te verplaatsen. De enorme omvang ervan betekende ook dat het mijlenver zichtbaar zou zijn geweest en buitengewoon kwetsbaar voor aanvallen vanuit de lucht en artillerie op afstand.

Panzerkampfwagen VIII Maus

Dienstleger: Duitsland

Duitsland Dienstjaren: 1944

1944 Bemanningsleden: 6

6 Afmetingen hoofdwapen: 128 mm en 75 mm

128 mm en 75 mm Gewicht: 188 ton

188 ton Topsnelheid: 12 mph

De Panzerkampfwagen VIII Maus (ook bekend als "Muis") is het zwaarste volledig gesloten pantservoertuig dat ooit is gebouwd. De Duitsers hadden de Ratte misschien niet gebouwd, maar dat weerhield hen er niet van om dit soort monstertanks te bouwen. Bijna 200 ton monsterlijke gevechtsmachine die in 1944 in ontwikkeling kwam. Er werden er maar twee gebouwd en zelfs die waren niet af.

Interessant is dat de muis gebruik maakte van een hybride aangedreven (gedeeltelijk elektrische) motor omdat hij een motor nodig had die klein genoeg was om in de romp te passen, maar groot genoeg om het gewicht aan te drijven. Het was ook zo zwaar dat het geen bruggen kon oversteken, maar in plaats daarvan moest onderduiken en snorkelen door rivieren. Dikke bepantsering en zware vuurkracht zouden deze tank ongelooflijk dodelijk hebben gemaakt, maar hij is nooit volledig geproduceerd.

Object 279

Dienstleger: Sovjet-Unie

Sovjet-Unie Dienstjaren: 1959

1959 Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 130 mm

130 mm Gewicht: 60 ton

60 ton Topsnelheid: 34 mph

Object 279 was een experimentele zware tank die eind jaren vijftig door de Sovjet-Unie werd ontworpen. Er werden slechts drie van deze tanks gemaakt, mede dankzij de uitspraak van Nikita Chroesjtsjov die de bouw van gepantserde voertuigen van meer dan 37 ton stopte.

Desalniettemin was het een interessant beest. Een speciale machine van 60 ton, ontworpen om te vechten over zwaar terrein dat elke andere tank zou stoppen. Het was ook ontworpen om de schokgolf van een nucleaire explosie te overleven en om radiologische, biologische en chemische aanvallen te weerstaan.

Type 99 gevechtstank

Dienstleger: China

China Dienstjaren: 2001

2001 Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 125 mm ZPT-98 gladde kanon

125 mm ZPT-98 gladde kanon Gewicht: 58 ton

58 ton Topsnelheid: 80 mph

Dit is de Type 99, een Chinese gevechtstank die in 2001 in dienst kwam van het Peoples Liberation Army. Een snelle en capabele tank, de Type 99 heeft een 125 mm kanon met gladde loop dat in staat is om ongeveer acht ronden per minuut af te vuren met een autoloader of twee per minuut bij handmatige belasting.

Deze tank is ook gebouwd met hunter-killer-mogelijkheden, waaronder een automatisch doelherkenningssysteem dat onderweg doelen kan volgen en erop kan schieten met zowel thermische waarneming als een laserafstandsmeter. Het pantser van deze tank zou vergelijkbaar zijn met de M1 Abrams en het heeft laser-dazzler-tegenmaatregelen en 12 rookgranaatwerpers. Een formidabel metalen beest inderdaad.

T-34 Calliope

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: 1944-1945

1944-1945 Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 60 x 4,5 inch 114 mm raketten

60 x 4,5 inch 114 mm raketten Gewicht: 35,3 ton

35,3 ton Topsnelheid: 25 mph

Een andere variant van de beproefde Sherman-tank kwam in de vorm van de T-34 Calliope. Deze tank dankt zijn naam aan het muziekinstrument met dezelfde naam dat stoom gebruikte die door pijpen fluitte om een muzikaal geluid te creëren.

De T-34 Calliope was in staat om als spervuur van raketten op de vijand af te vuren vanuit 60 buizen die op de romp waren gemonteerd. Elke explosieve raket die vanuit deze tank werd afgevuurd, kon wel drie mijl afleggen.

Kanaalverdedigingslicht

Dienstleger: Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Dienstjaren: 1944-1945

1944-1945 Bemanningsleden: 2

2 Grootte hoofdwapen: schijnwerper

schijnwerper Gewicht: 26,5 ton

26,5 ton Topsnelheid: 15 mph

De Canal Defense Light was een van Hobarts Funnies - een interessante tank ontworpen voor een specifiek doel. Deze tank was gebaseerd op een Grant-tank maar had een helder zoeklicht ingebouwd in de koepel. Dat licht kon worden gebruikt om zicht te bieden tijdens geallieerde nachtoperaties maar ook als wapen om de vijand te verblinden.

Interessant genoeg was deze tank ook een van de grootste geheimen tijdens zijn ontwikkeling en later in de oorlog een veel voorkomend gezicht in het Europese oorlogstheater.

Black Knight Unmanned Combat Vehicle

Dienstleger: VS.

VS. Dienstjaren: 2007-heden

2007-heden Bemanningsleden: onbemand

onbemand Afmetingen hoofdwapen: 30 mm

30 mm Gewicht: 12 ton

12 ton Topsnelheid: 48 mph

Het Black Knight Unmanned Combat Vehicle is een prototype van een onbemand gevechtsvoertuig met het uiterlijk van een kleine tank en de bijbehorende vuurkracht. Een 30 mm kanon en 7,62 mm coaxiaal machinegeweer, gecombineerd met de mogelijkheid om vanuit een militair transportvliegtuig te worden ingezet, maken dit een gevechtsvoertuig om rekening mee te houden.

Het Black Knight Unmanned Combat Vehicle is ontworpen om in risicovolle situaties te worden gestuurd om onnodig gevaar voor menselijke troepen te vermijden. De huidige technologie is niet zonder beperkingen en problemen met gps, draadloze communicatie en sensoren moeten nog worden uitgewerkt, maar blijkbaar is het een gevechtsvoertuig dat veel belooft.

CV90120-T Ghost tank

Dienstleger: Zweden

Zweden Dienstjaren: 2011-heden

2011-heden Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm Smoothbore

120 mm Smoothbore Gewicht: 75,0 ton

75,0 ton Topsnelheid: 43 mph

De Zweedse T Ghost is een gecamoufleerde tank die BAEs ADAPTIV-camouflage gebruikt om hem onzichtbaar te maken voor vijandelijke warmtebeeldsystemen. De Ghost-tank maakt ook gebruik van een hoogwaardig 120 mm compact hoofdkanon met nieuwe technologie die is ontworpen om terugslag te verminderen en het totale voertuiggewicht te verlagen.

Het resultaat is een behendige en krachtige middelgrote gevechtstank. De geavanceerde technologie op deze tank stelt de gebruikers in theorie in staat om eerst toe te slaan voordat de tegengestelde krachten zich realiseren dat ze er zijn.

De tank van Leonardo da Vinci

Het zou je vergeven zijn als je denkt dat tanks een modern concept waren dat opkwam rond de tijd van de Grote Oorlog en zag dat strijdkrachten bescherming zochten terwijl ze de loopgraven verlieten en het slagveld op gingen. Ze bestaan echter al veel langer dan dat.

Leonardo da Vinci bedacht al in de 16e eeuw concepten voor dit soort voertuigen. Een van deze visies op toekomstige technologie was een gevechtsvoertuig dat in wezen een moderne tank was, geïnspireerd op de schaal van een schildpad. Het ontwerp voor deze tank omvatte een oproep voor versterkte metalen platen om de inzittenden te beschermen, schuine zijkanten om vijandelijk vuur af te buigen en een reeks lichte kanonnen. Het kon toen nauwelijks worden gebouwd, maar het was een interessante visie op de toekomst van oorlogvoering.

De eerste tank ter wereld

Dienstleger: Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Dienstjaren: 1916

1916 Bemanningsleden: 8

8 Grootte hoofdwapen: twee 6-ponder kanonnen

twee 6-ponder kanonnen Gewicht: 28 ton

28 ton Topsnelheid: 3,7 mph

Het waren de Britten die voor het eerst een gepantserd, gevolgd en bewapend gevechtsvoertuig uitvonden en op het slagveld uitrolden. Dit is de Mark I-tank die in 1916 in dienst werd genomen en het tijdperk van tankoorlogvoering begon.

Het woog ongeveer 28 ton, had een pantser dat minder dan 2,5 cm dik was en droeg ofwel twee 6-ponder kanonnen en drie machinegeweren of vijf machinegeweren zonder hoofdkanonnen. Deze tanks hadden een bemanning van acht en speelden een belangrijke rol in de oorlogsinspanning, maar de tanks zelf raakten al snel achterhaald.

Challenger 2 gevechtstank

Dienstleger: Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Dienstjaren: 1998-heden

1998-heden Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm getrokken

120 mm getrokken Gewicht: 75,0 ton

75,0 ton Topsnelheid: 37 mph

De Challenger 2 wordt vaak beschouwd als een van de meest formidabele tanks die er zijn. Het kwam oorspronkelijk in dienst in 1998 en is zon indrukwekkende machine dat men denkt dat het tot 2030 zal blijven draaien.

Dit is een monstertank die net geen 63 ton weegt, een bemanning van vier kan bevatten en maar liefst 60 kilometer per uur kan halen. Hoogtepunten van deze tank zijn onder meer een getrokken 120 mm hoofdkanonkoepel die de tank in staat stelt om nauwkeurig granaten over meer dan vijf mijl te lobberen.

Tijdens de oorlog in Irak van 2003 gingen geen Challenge 2-tanks verloren, ondanks regelmatig vijandelijk contact. Er is ook een verhaal over een van deze tanks die van dichtbij werd geraakt door 14 RPG-raketten en een MILAN-antitankraket en toch overleefde (de bemanning was niet gewond). Dit soort acties is een bewijs van de geweldige status van de Challenger 2.

Tijger II

Dienstleger: Duitsland

Duitsland Dienstjaren: 1944-1945

1944-1945 Bemanningsleden: 5

5 Afmetingen hoofdwapen: 88 mm

88 mm Gewicht: 69,8 ton

69,8 ton Topsnelheid: 25,8 mph

Dit is de Tiger II, misschien wel de meest beruchte Duitse tank uit de Tweede Wereldoorlog. Het was ook bekend als de Königstiger (letterlijk vertaald als Royal Tiger) en werd vaak gevreesd door geallieerde troepen.

Deze tank was een geduchte machine en vertegenwoordigde de technische vaardigheden van Duitsland voor het maken van ongelooflijke gepantserde voertuigen en technologische vooruitgang in oorlogstijd.

Het had een kanon van 88 mm en maar liefst zeven inch bepantsering. Het was ook ongelooflijk zwaar met bijna 70 ton en vaak werd gedacht dat het een te laag vermogen had voor het gewicht. Als zodanig was het traag en omslachtig. De Tiger II was ook vatbaar voor storingen en defecten. De eerste vijf van deze tanks die werden gebruikt, gingen zelfs kapot voordat ze de strijd in konden rijden en moesten worden vernietigd om te voorkomen dat ze in vijandelijke handen zouden vallen.

Toch bleef de Tiger-tank een van de meest gevreesde van de oorlog. Het was ongelooflijk goed gepantserd en erg gevaarlijk, zoals Michal Wittmann bewees toen hij 14 tanks, 15 personendragers en meer in 15 minuten vernietigde met zijn Tiger I.

T-34

Dienstleger: Sovjet-Unie

Sovjet-Unie Dienstjaren: 1940-heden

1940-heden Bemanningsleden: 4/5

4/5 Afmetingen hoofdwapen: 76,2 mm

76,2 mm Gewicht: 26,5 ton

26,5 ton Topsnelheid: 33 mph

Terwijl het Duitse leger golven maakte met technologische vooruitgang en high-end zware tanks, bouwden de Russen betrouwbare middelgrote tanks.

De T-34 had een indrukwekkend, baanbrekend hellend pantser dat verrassend effectief was in het afweren van binnenkomende granaten en een betrouwbaar ontwerp voor een zeer mobiele tank.

Deze tank was capabel, goedkoop om te produceren en er werd zeer aan gedacht. Het ontwerp was zo belangrijk dat sommige varianten van de T-34 nog steeds in dienst zijn bij verschillende legers over de hele wereld. Er wordt aangenomen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog ongeveer 60.000 T-34-tanks werden geproduceerd en deze middelgrote tanks speelden een belangrijke rol bij het verslaan van de nazis en het winnen van de oorlog.

M18 Hellcat

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: 1943-1944

1943-1944 Bemanningsleden: 5

5 Afmetingen hoofdwapen: 76 mm

76 mm Gewicht: 17,7 ton

17,7 ton Topsnelheid: 80 mph

Hoewel de Sherman-tank misschien wel de meest bekende Amerikaanse tank uit de Tweede Wereldoorlog is, was het de M18 Hellcat die misschien wel de meest indrukwekkende was. Deze tankvernietiger wordt beschouwd als "de meest effectieve tankvernietiger" van het Amerikaanse leger. Het had een hogere kill-to-loss ratio dan enige andere tank of tankjager die door de VS tijdens de oorlog werd gebruikt.

Slechts ongeveer 2.500 M18 Hellcats werden gebouwd tijdens de oorlog, maar deze machines claimden 526 vijandelijke moorden met slechts 216 verliezen. De Hellcat had een opmerkelijke topsnelheid van 80 mph, wat betekende dat hij kon deelnemen aan schiet- en scootbewegingen en de vijandelijke troepen met gemak te slim af was. Het was zwak en licht gepantserd, maar maakte het goed met een fors 76 mm kanon en veel snelheid.

M26 Pershing

Dienstleger: Verenigde Staten

Verenigde Staten Dienstjaren: 1945-1950

1945-1950 Bemanningsleden: 5

5 Afmetingen hoofdwapen: 90 mm

90 mm Gewicht: 46 ton

46 ton Topsnelheid: 30 mph

De M26 Pershing was een vervanger van de beroemde Sherman-tank en een van de beste tanks die het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog opstelde. De Pershing was snel en krachtig met zijn 90 mm hoofdkanon dat kon tippen aan dat van Duitse zware tanks. Op basis van vuurkracht en mobiliteit werd de M26 Pershing beschouwd als superieur aan de Tiger I en een formidabele gevechtsmachine.

Het werd ook opgewaardeerd met een groter, langer hoofdkanon dat een hoge mondingssnelheid had die in staat was om granaten af te vuren met 3.750 voet per seconde. Met dit kanon kon de zogenaamde Super Pershing het pantser op de Panther-tanks van de vijand op 2400 meter hoogte binnendringen.

Helaas liep de ontwikkeling van de M26 vertraging op vanwege de beroemde "tankvernietiger doctrine", waarbij de VS zich concentreerde op het gebruik van tanks voor infanteriesteun en het gebruik van tankvernietigers voor tank-op-tank-gevechten, wat betekende dat de behoefte aan zware tanks niet werd erkend. Er werden slechts 2.000 M26 Pershings geproduceerd en er werd nauwelijks actie ondernomen tijdens de Tweede Wereldoorlog, maar werd in plaats daarvan gebruikt in de Koreaanse oorlog.

Sherman Firefly

Dienstleger: Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Dienstjaren: 1943-1945

1943-1945 Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 89 mm

89 mm Gewicht: 35,3 ton

35,3 ton Topsnelheid: 25 mph

De M4 Sherman was misschien wel een van de meest bekende tanks van de oorlog, maar de Sherman Firefly was zijn dodelijkere broer. Dit was een variant van de tank die door het Verenigd Koninkrijk werd gebruikt en was uitgerust met het 17-ponder antitankkanon. Dit was een verbeterd kanon vergeleken met het 75 mm kanon op de standaard Sherman-tank.

Dit nieuwe kanon was een van de krachtigste antitankkanonnen van de oorlog en gaf de Sherman Firefly een serieuze remkracht. In theorie konden de kogels die door de Firefly werden gebruikt, het pantser van de romp van elke Duitse tank die hij tegenkwam, doordringen. Net als de Sherman was de Sherman Firefly echter niet zonder problemen. Het afvuren van het hogesnelheidsgeweer zou niet alleen behoorlijk schokkend zijn voor de bemanning, maar ook leiden tot schokgolven die stof en vuil zouden doen opwaaien - waardoor het moeilijk werd voor de schutter om te zien waar de kogel viel om zich aan te passen voor het volgende schot.

Er werden ongeveer 2.000 Sherman Firefly-tanks geproduceerd en deze droegen serieuze vuurkracht bij aan de geallieerde oorlogsinspanningen.

ISU-152 tankjager

De ISU-152 stond liefkozend bekend als de "beast killer" en was ontworpen met een zwaar aanvalskanon en een statisch kanon. Er was geen traditionele koepel op dit voertuig, dus de hele tank moest worden gedraaid om de vijand tegemoet te treden, wat het onhandig maakte. Het was echter effectief in de strijd. De ISU-152 had een dik pantser, wat betekende dat hij direct anti-tankvuur kon opnemen en toch door kon gaan in de strijd.

De ISU-152 vuurde zware granaten af, die vanwege het enorme gewicht maximaal drie schoten per minuut konden afvuren. De explosieve eigenschappen van de kernkop betekende dat het de koepel van een Tiger-tank kon blazen. Zelfs als de granaat niet door het vijandelijke pantser drong, zou de schokgolf van een voltreffer de bemanning vaak doden via granaatscherven die rond de binnenkant van de tank werden gegooid of een hersenschudding door de explosie. Dit maakte de ISU-152 tot een geduchte tegenstander van zelfs de zwaarste tanks van Duitsland.

Churchill Crocodile

Dienstleger: Verenigd Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk Dienstjaren: 1944-1945

1944-1945 Bemanningsleden: 4

4 Afmetingen hoofdwapen: 75 mm

75 mm Gewicht: 40,7 ton

40,7 ton Topsnelheid: 15 mph

De Churchill Crocodile was een variant van de standaard Churchill infanterietank die was omgebouwd om een vlammenwerper te vervoeren en een gepantserde brandstofaanhangwagen erachter te trekken. Het was een van " Hobarts Funnies " - een aantal ongebruikelijk ontworpen tanks gemaakt om specifieke taken uit te voeren. Het kon vlammen tot 110 meter afvuren en was buitengewoon effectief in het opruimen van vijandelijke bunkers en vestingwerken.

De krokodil had ook nog steeds het belangrijkste 75 mm-kanon, waardoor het een uitstekende multifunctionele tank was, maar hij werd ook gezien als een krachtig psychologisch wapen om de vijand te bestrijden.

Obrum PL-01 Stealth Tank

Dienstleger: Polen

Polen Dienstjaren: 2013-heden

2013-heden Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm

120 mm Gewicht: 35 ton

35 ton Topsnelheid: 43 mph

PL-01 is een Poolse lichte tank met een modulaire keramiek-aramide schaal en extra gepantserde beplating die in staat is om een volledige reeks bescherming te bieden tegen een verscheidenheid aan projectielen, geïmproviseerde explosieven en landmijnen.

Uitgerust met een motor van 940 pk kan hij een topsnelheid halen van iets minder dan 45 km / u met een actieradius van 500 mijl. Het hoogtepunt van deze tank is echter de stealth-technologie. Als stealth-tank van de vijfde generatie is het s werelds eerste gepantserde voertuig dat praktisch onzichtbaar is voor zowel infrarood- als radardetectiesystemen. De verschillende technologieën hier maken dit de meest geavanceerde stealth-tank ter wereld, wat verrassend is gezien het feit dat hij uit Polen komt en niet uit Rusland of de Verenigde Staten.

K2 Black Panther gevechtstank

Dienstleger: Zuid-Korea

Zuid-Korea Dienstjaren: 2013-heden

2013-heden Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm

120 mm Gewicht: 35 ton

35 ton Topsnelheid: 55 mph

De K2 Black Panther is de belangrijkste gevechtstank van Zuid-Korea. Het beschikt over een krachtig automatisch geladen kanon dat tot 10 schoten per minuut kan afvuren. Het maakt ook gebruik van Koreaanse Smart Top-Attack-munitie. Dit is een vuur-en-vergeet-topaanval anti-tankgranaat die doelen kan raken tot op vijf mijl afstand. Eenmaal afgevuurd zal deze munitie een parachute inzetten wanneer het het doel bereikt en gebruikt verschillende radar-, radiometer- en infraroodsensoren om naar beneden te schieten op het zwakste punt van een vijandelijk voertuig.

De K2 Black Panther heeft ook een geclassificeerd composiet pantser met zowel soft-kill als hard-kill anti-raketafweersystemen. Radarwaarschuwingsontvangers, raket-naderingswaarschuwingssystemen en een visuele en infraroodscreening Rookgranaatsysteem beschermt de tank tegen vijandelijke aanvallen. Het is een moderne vechtmachine.

XM2001 Crusader

Dienstleger: VS.

VS. Dienstjaren: geannuleerd in 2002

geannuleerd in 2002 Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 155 mm

155 mm Gewicht: 43 ton

43 ton Topsnelheid: 30 mph

De XM2001 Crusader was een absoluut monster. De schijnbare "volgende generatie" zelfrijdende houwitsers. Het werd gebouwd om mobiele en dodelijke artilleriesteun op het slagveld te leveren. Dit was een geautomatiseerd artilleriesysteem dat tot wel 12 schoten per minuut kon afvuren via zijn grote 155 mm kanon.

Dit voertuig is echter nooit echt van de grond gekomen, aangezien het project van $ 11 miljard in 2002 werd gesloopt uit angst dat de zelfrijdende houwitser te onnauwkeurig en niet helemaal mobiel genoeg was.

Het Type 10

Dienstleger: Japan

Japan Dienstjaren: 2012-nu

2012-nu Bemanningsleden: 3

3 Afmetingen hoofdwapen: 120 mm gladde loop

120 mm gladde loop Gewicht: 48 ton

48 ton Topsnelheid: 43 mph

De Type 10 is de belangrijkste gevechtstank van Japan die in dienst is sinds 2012 en is ontworpen ter vervanging van de Type 74 en Type 90 gevechtstanks. De ontwikkeling van deze tank begon in de jaren 90 maar is sindsdien doorgegaan. Verbeteringen aan de tank omvatten een commando-, controle-, communicatie- en computersysteem en modulaire bepantsering die de bemanning een betere bescherming biedt.

Interessant is dat de Type 10 ook aanzienlijk lichter is dan de vorige gevechtstanks van Japan - wat betekent dat hij 84 procent van de bruggen van het land kan oversteken, vergeleken met slechts 65 procent passabiliteit voor de vorige MBTs. Dit is uiteraard een belangrijk onderdeel van de inzet en verdediging van het land.

Europese gevechtstank (EMBT)

Dit is de European Main Battle Tank, ook wel bekend als de EuroTank of Main Ground Combat System (MGCS). In 2012 zijn Frankrijk en Duitsland begonnen met een project om dit te bouwen ter vervanging van hun belangrijkste gevechtstanks.

Het project zal naar verwachting ergens in 2030 een werkende tank produceren. De plannen voor deze tank omvatten mogelijk autonome systemen voor een onbemand tanksysteem. Er zijn ook plannen om voor deze tank een nieuw hoofdkanon te ontwikkelen dat betere prestaties biedt. Een paar jaar geleden pronkte Duitsland met mogelijke ontwerpen hiervoor, waaronder een 130 mm kanon.

Begin 2021 werd aangekondigd dat het VK in bespreking was om zich bij het project aan te sluiten (om te beginnen als waarnemer) met het oog op de vervanging van de Challenger II in de toekomst. Een interessante stap gezien het feit dat het Britse leger onlangs overwoog om zijn tanks helemaal te laten vallen .

Grote wind

Hoewel de meeste tanks op deze lijst kunnen worden gebruikt voor gevechten en oorlogsgevechten, hebben sommige andere toepassingen. Dit monster staat bekend als Big Wind. Een Russische T-34-tank die is omgebouwd tot een brandbestrijdingsmachine. Het kanon is verwijderd en vervangen door twee MiG-21 straalmotoren. Water wordt vervolgens door de motoren gevoerd en met hoge snelheid op gevaarlijke branden gesproeid.

Het ziet er misschien raar en prachtig uit, maar het is fantastisch om gevaarlijke branden bij oliebronnen en dergelijke te blussen. Briljant om te zien dat er iets dodelijks wordt bekeerd om levens te redden in plaats van ze te nemen.

Geschreven door Adrian Willings.