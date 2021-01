Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Tile is vooral bekend om zijn Bluetooth-trackers . U kunt verbinding maken met Tile en het gebruiken om uw bezittingen bij te houden - het klassieke voorbeeld zijn bijvoorbeeld uw sleutels.

Maar er is nog veel meer aan de hand met Tile, aangezien het bedrijf zijn aanbod wil uitbreiden, waardoor het gemakkelijker wordt om je bezittingen bij te houden of items te vinden die je kwijt bent.

Hier leest u hoe Find with Tile werkt en alles wat u moet weten.

Tile is een bedrijf dat trackers aanbiedt die verbinding maken via Bluetooth Low Energy (Bluetooth LE of BLE), waardoor de eigenaar een smartphone-app kan gebruiken om die trackers op aanvraag te lokaliseren.

Het bedrijf verkoopt zelf een reeks verschillende trackers - Tile Pro, Tile Mate, Tile Slim (en verschillende oudere modellen) - en werkt ook met andere Bluetooth-apparaten, bijvoorbeeld koptelefoons.

In het geval van een koptelefoon heb je er geen aparte Tile-tracker voor nodig, het systeem werkt met de native Bluetooth-hardware van het apparaat - die bekend staat als Find with Tile, zolang die technologie wordt ondersteund.

Er zijn 26 miljoen Tiles beschikbaar (op basis van cijfers van 2019), met elke dag 6 miljoen locatieverzoeken - en Tile meldt dat het meer dan 90 procent van de Amerikaanse Bluetooth-trackermarkt heeft - dus het is een behoorlijk uitgebreid systeem.

Zoals we hierboven zojuist hebben vermeld, breidt Find with Tile het Tile-systeem uit tot meer dan alleen zijn eigen trackers. Hiermee kunnen andere Bluetooth-apparaten worden opgenomen in het Tile-ecosysteem, wat betekent dat u die apparaten kunt vinden en lokaliseren, net als een Tile-tracker.

Er is bijvoorbeeld ondersteuning van Bose, wat betekent dat je de SoundSport- koptelefoon kunt registreren in de Tile-app en je kunt de app gebruiken om die koptelefoons te vinden. De Sennheiser Momentum wireless biedt ook de technologie. Er valt niets toe te voegen aan de hardware, het is allemaal softwarematig en maakt gebruik van de bestaande Bluetooth-chip en batterij van de koptelefoon. Het is ook overgenomen door bedrijven zoals HP voor sommige laptops.

Het Find with Tile-systeem is ontworpen om nog veel meer dingen aan elkaar te koppelen, wat betekent dat je een hele reeks verschillende items kunt volgen, met meer dan 20 reeds aangekondigde partnerschappen.

Het doel van Tile is om al je apparaten aan elkaar te koppelen, zodat je gemakkelijk iets kunt terugvinden dat je thuis kwijt bent, in de sportschool, in een bus of waar dan ook kunt achterlaten.

Het tegellocatiesysteem maakt gebruik van BLE om verbinding te maken met apparaten - alles wat het nodig heeft is Bluetooth en een bepaalde batterijduur. Wanneer een apparaat binnen bereik is, kunt u eenvoudig de app op uw telefoon openen, op de tegel tikken en deze zoeken - de tegel speelt dan een deuntje zodat u deze kunt lokaliseren.

Als u buiten bereik bent, kunt u de laatste locatie zien die is geregistreerd (die is op dat moment overgenomen van de locatie van uw telefoon), zodat u uw stappen kunt volgen om dat verloren item te vinden.

Maar er is hier ook een veel grotere community. Als u zich niet meer in dat gebied bevindt, kunt u op de knop in de app tikken om u te laten weten wanneer uw apparaat is gevonden, en de rest van de Tile-community komt in het spel. Wanneer uw verloren item wordt gedetecteerd door een andere tegelgebruiker, wordt de locatie aan u doorgegeven.

Het is allemaal anoniem, dus u weet niet wie uw item heeft gedetecteerd en zij weten niet dat ze uw item hebben gedetecteerd, u laat de locatie gewoon teruggeven aan uw app, zodat u uw vermiste bezittingen kunt gaan zoeken.

Door gebruik te maken van deze bredere gemeenschap heeft Tile een groot voordeel - als je in een stedelijk of voorstedelijk gebied woont, zijn er waarschijnlijk duizenden Tile-gebruikers om je heen - dus het vinden van dingen die je zou kunnen verliezen, wordt gemakkelijker. Naarmate de community groeit door meer partnerschappen, zal de dichtheid van de Tile-community toenemen, waardoor de kans groter wordt dat je ontbrekende item wordt gevonden.

Het systeem werkt ook omgekeerd: je kunt elke tegel gebruiken om je telefoon te vinden met een dubbele druk op de knop.

Deze vraag heeft twee kanten. Ten eerste kan Tile in softwarevorm worden uitgevoerd als het weet wat Bluetooth-hardware in een apparaat is. Terugkomend op die Bose SoundSport-hoofdtelefoons, het was bijvoorbeeld een software-oplossing die werd toegevoegd toen de hoofdtelefoon al in de uitverkoop was.

Maar Tile heeft ook gewerkt aan het opbouwen van partnerschappen om Tile-functionaliteit te integreren met Bluetooth-hardwareproviders. Die bedrijven zijn onder meer:

Qualcomm

Dialog Semiconductor

Silicon Labs

Cipres

Toshiba

Nordic Semiconductor

Deze bedrijven behoren tot de grootste Bluetooth-providers op de markt en dit betekent dat als een bedrijf een nieuw apparaat maakt - bijvoorbeeld een fitnesstracker - ze ervoor kunnen kiezen om Tile location als een kenmerk van hun koptelefoon te gebruiken, aangezien deze native wordt ondersteund door Bluetooth. hardware. Nordic Semiconductor wordt bijvoorbeeld gebruikt door Garmin en Polar, dus het zou mogelijk kunnen zijn om Find with Tile-functies op toekomstige apparaten aan te bieden.

Er zijn al enkele grote merken die met Tile werken, waaronder:

Bose

Skullcandy

Samsonite

Herschel

HP

Weg

KeySmart

Xfinity

Monster

Nomade

Versterkt

Sommige producten van die merken bevatten de functie Zoeken met tegel, waardoor het gemakkelijk is om die items thuis of onderweg te vinden.

Het lokaliseren van uw apparaten stopt echter niet bij uw telefoon. Tile heeft ook samenwerkingsverbanden met Google en Amazon, wat betekent dat je Google Assistant of Alexa kunt gebruiken om apparaten te vinden, wat betekent dat je je stem kunt gebruiken. U kunt ook Siri-snelkoppelingen gebruiken .

Tile ondersteunt ook Assistant Connect, de functie van Google waarmee interactie mogelijk is zonder Google Cloud te gebruiken. In dit geval kun je een tegel vinden met je Google Home of Nest Hub en hoeft er geen informatie via de cloud te gaan - het kan van punt naar punt in je huis zijn.

Als je Amazon Alexa gebruikt, moet je de Tile Skill inschakelen, inloggen op je account om ze te koppelen - dan kun je gewoon zeggen "Alexa, vraag Tile om mijn sleutels te vinden". Het apparaat zal het apparaat op je sleutels vinden en bellen.

Er is ook een groter thuisspel met Tile. Comcast is zowel een investeerder als een partner in Tile en ja, de settopboxen van Comcast kunnen ook worden gebruikt voor Tile-functionaliteit, om op je tv naar verloren items te zoeken.

Voor het VK, aangezien Comcast Sky heeft gekocht, is het waarschijnlijk dat dezelfde functionaliteit in de toekomst zal worden uitgebreid naar Skys eigen settopboxen. Dat kan niet alleen helpen om iets te vinden dat je in huis bent kwijtgeraakt, maar helpt ook om het Tile-netwerk uit te breiden naar alle huiselijke locaties om het netwerk van de Tile-gemeenschap opnieuw te vergroten.

De meeste Tile-functies zijn voor u beschikbaar zonder iets extras te betalen - het wordt in de eerste plaats gedekt door de aankoopkosten van het apparaat. Maar er is een abonnementsaanbieding met een Premium-laag, die enkele extra functies ontgrendelt.

Voor jaarlijkse kosten van $ / £ 29,99 (of $ / £ 2,99 per maand) heb je toegang tot een reeks andere functies:

Onbeperkt delen van Tile-apparaten met vrienden van familie

Smart Alert om u te informeren als u van huis gaat zonder iets dat u normaal gesproken meeneemt

30 dagen locatiegeschiedenis, zodat u kunt zien waar uw tegel is geweest

Gratis batterijvervanging voor de Tile Pro of Mate

3 jaar garantie op je tegels

Premium klantenservice

Apple heeft onlangs aangekondigd dat het Zoek mijn vrienden en Zoek mijn iPhone samenvoegt in een nieuwe Zoek mijn-app. Er gaan geruchten dat Apple geïnteresseerd is in het lanceren van een eigen tag , vergelijkbaar met Tile.

De Zoek mijn-service van Apple maakt momenteel gebruik van locatieservices op de iPhone, Watch en andere apparaten om u te helpen ze te vinden, iets wat u kunt doen via iCloud of op uw iPhone of iPad.

Hoewel Apple geen aankondigingen heeft gedaan over een tracker, zou dit volledig los staan van het systeem van Tile. Potentieel zou het Apple-gebruikers prima van dienst zijn (zoals bijvoorbeeld voor iPad- of iPhone-tracking), maar of het ooit zou worden uitgebreid naar niet-Apple-hardware, weten we gewoon niet.

Samsung heeft ook de Galaxy SmartTag gelanceerd, die alleen werkt met Galaxy-apparaten, via SmartThings Find, maar in wezen dezelfde functionaliteit biedt als Tile. Nogmaals, het nadeel is dat het beperkt is tot alleen Samsung-apparaten, zonder plannen om andere telefoons te ondersteunen.

Volgens geruchten werkt Tile aan een next-gen Tile-apparaat dat nieuwe manieren zal introduceren om je lijstapparaten te vinden. Er wordt gedacht dat Tile in de toekomst een apparaat zal lanceren dat ultrabreedbandtechnologie zal gebruiken, UWB, een draadloos protocol met een kort bereik dat geweldig is voor een nauwkeurige directionele locatie. UWB wordt ondersteund in de iPhone 12, evenals de Samsung Galaxy S21 + en S21 Ultra-apparaten.

De technologie zou je bijvoorbeeld in staat stellen om een item nauwkeuriger te lokaliseren dan met de huidige Bluetooth-benadering en augemented reality - AR - te gebruiken om dat apparaat te vinden via het scherm van je telefoon. Samsung heeft ook aangekondigd dat het de Galaxy SmartTag + zal lanceren die exact dezelfde functionaliteit biedt.

Er is geen woord over wanneer we dit nieuwe apparaat van Tile zullen zien, maar het equivalent van Samsung zal later in 2021 beschikbaar zijn.

Geschreven door Chris Hall.