(Pocket-lint) - In maart 1969 maakte de Concorde zijn eerste testvlucht, dat is 50 jaar nadat de eerste non-stop transatlantische vlucht plaatsvond. Sinds beide datums is er veel geschiedenis verstreken, waarbij de technologie verbetert en steeds groter en beter wordt.

In april 2019 vloog het vliegtuig met de grootste spanwijdte ter wereld over de Mojave-woestijn. Records als deze zijn door de jaren heen vaak gebroken.

We zijn hier om u enkele van de allerbeste vliegtuigen te brengen die de afgelopen decennia ooit de lucht in zijn gegaan.

De Wright Flyer

Natuurlijk zou geen lijst met fantastische vliegtuigen compleet zijn zonder het originele vliegtuig. De Wright Flyer was in wezen de allereerste die de lucht in ging.

Dit vliegtuig, ontworpen door Orville en Wilbur Wright, was het eerste zwaarder dan lucht aangedreven vliegtuig dat in 1903 een succesvolle vlucht maakte. En zo begon de toekomst van het luchtverkeer.

Avro Avian

Een ander van misschien wel de meest significante vliegtuigen aller tijden is de Avro Avian. Dit bescheiden vliegtuig maakte deel uit van een aantal belangrijke luchtvaartavonturen. De 594 Avian III-variant van dit vliegtuig was gastheer van Amelia Earhart en vestigde het record voor de "eerste oversteek van de Atlantische Oceaan door een vrouw" in 1928. Natuurlijk was ze slechts een passagier tijdens die vlucht, maar ze zou later vliegen vanaf Newfoundland op eigen kracht naar Noord-Ierland in 1932.

Blriot XI

De vreemde en prachtige Blériot XI is een ander vliegtuig om de luchtvaartgeschiedenis terug te schrijven toen het allemaal begon. In 1909 zette Louis Blériot met een van deze vliegtuigen het record neer voor de eerste vlucht over het Engelse Kanaal in een vliegtuig dat zwaarder was dan lucht.

Hoewel de gebroeders Wright de eerste vlucht zes jaar eerder hadden kunnen maken, was dit nog steeds een gewaagde prestatie in verraderlijke wateren.

Hawker Hurricane

Hoewel de Supermarine Spitfire misschien wel het meest iconische vliegtuig in oorlogstijd is, was de Hawker Hurricane eigenlijk het vliegtuig dat de meeste schade aanrichtte aan de Duitse Luftwaffe tijdens de Battle of Britain. Dit vliegtuig was zo succesvol dat het ging vliegen en vechten in alle grote strijdtonelen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er zijn nu nog maar 12 luchtwaardige Hurricanes over.

Vought V-173

De Flying Pancake was een experimenteel vliegtuig gebouwd voor de Amerikaanse marine tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het had een vreemd en prachtig ontwerp met alle vleugels dat was ontworpen om te helpen bij het heffen. Het compacte ontwerp van dit vliegtuig maakte het eigenlijk zeer wendbaar en redelijk solide in termen van structurele integriteit.

De ongebruikelijke vorm van dit vliegtuig leidde ook tot verschillende valse rapporten van UFO-waarnemingen in de gebieden waar het testvluchten uitvoerde. Het zag nooit volledige service, maar het was een interessant proof-of-concept-ontwerp dat de creatie van toekomstige vliegtuigen ondersteunde.

Messerschmitt Me 262

Oorlogstijd dwingt noodzakelijkerwijs de snelste innovaties in technologie af en de Duitse troepen waren zeker experts in het creëren van geavanceerde technologie. De Me 262 was s werelds eerste operationele straaljager. Het vloog voor het eerst in 1941, maar ging pas halverwege 1944 in productie en gebruik.

Het was niet zonder fouten, maar de Messerschmitt Me 262 vormde zeker een duidelijke en reële bedreiging voor de geallieerde luchtmacht. Dit waren op dat moment de snelste vliegtuigen in de lucht en als zodanig konden ze een dodelijke tol betalen. Gelukkig voor de geallieerden kwam de productie te laat en werd het gebruik van deze straalvliegtuigen belemmerd door een tekort aan brandstof, onderdelen en getrainde piloten. Ongeveer 1.400 Me 262s werden geproduceerd, maar slechts ongeveer 200 waren op enig moment tijdens de oorlog operationeel.

Gloster Meteor

De Me262 was misschien het eerste straalvliegtuig van de Tweede Wereldoorlog, maar het was niet het laatste of enige. Wij Britten hadden ook onze eigen straaljager in de vorm van de Gloster Meteor. Dit vliegtuig vloog voor het eerst in 1943, maar kwam pas drie maanden na de Me262 in dienst. Het bleek een succesvolle jager en er zouden tussen 1943 en 1955 bijna 4.000 Meteoren worden geproduceerd.

Na de oorlog zou de Meteor zijn eigen snelheidsrecords vestigen en breken, met een topsnelheid van 606 mph in 1945 en 616 mph in 1946. Ter vergelijking: de Me262 had een maximale snelheid van 559 mph. Ondanks dat het een baanbrekend vliegtuig was, werd het al snel in de jaren vijftig toen er steeds meer straalvliegtuigen over de hele wereld verschenen. De Meteor zou uiteindelijk worden vervangen door de Hawker Hunter en Gloster Javelin .

Concorde

De Concorde was een supersonisch passagiersvliegtuig met turbostraalmotor dat voor het eerst de lucht in ging in 1969. Deze vliegtuigen waren een samenwerking tussen de Fransen en de Britten en zouden alleen door Air France en British Airways worden gevlogen tussen 1976 en 2003 toen de vliegtuigen met pensioen gingen.

Deze prachtige vliegmachines waren in staat om twee keer zo snel te vliegen als het geluid en werden in die tijd gezien als het toppunt van luxe. Zo erg zelfs dat stoelen aan boord van het vliegtuig alleen echt beschikbaar waren voor de rijkste passagiers.

B-2 Stealth-bommenwerper

De iconische Northrop Grumman B-2 Spirit, (ook bekend als de Stealth Bomber), ging voor het eerst de lucht in in 1989. Slechts 21 van deze onmiskenbare ambachten zouden ooit worden gebouwd. Deze bommenwerpers, die elk ongeveer $ 2 miljard kosten, maakten gebruik van stealth-technologie en waren in staat tot 80 JDAM-bommen of 16 B83-atoombommen te vervoeren. Hoe potentieel angstaanjagend het ook was, het valt niet te ontkennen dat dit vliegtuig belangrijk is.

Lockheed SR-71 Blackbird

Een ander van de meest iconische vliegtuigen van de afgelopen decennia is de onmiskenbaar geweldige SR-71 Blackbird. Een verkenningsvliegtuig op grote hoogte dat oorspronkelijk in 1966 in gebruik werd genomen. Dit vliegtuig deed niet alleen dienst bij de Amerikaanse luchtmacht, maar werd tot 1999 ook door NASA gebruikt.

Dit vliegtuig heeft ook het wereldrecord "het snelste bemande vliegtuig met luchtademhaling" - een record dat het sinds 1976 heeft. Dat jaar behaalde het ook zowel snelheids- als hoogterecords - met een verbluffende snelheid van 2.193.167 mijl per uur.

Lockheed AC-130 Spectre Gunship

De AC-130 is een zwaarbewapende variant van het C130 transportvliegtuig. Dit grote kolossale beest van een vliegtuig vloog voor het eerst in 1966. Het was ontworpen om luchtsteun te bieden aan grondtroepen en strijdkrachten op de grond. Met een serieuze vuurkracht die alles omvatte tot een 105 mm M102 houwitser en andere kleinere kaliber kanonnen, was het een kracht waarmee rekening moest worden gehouden. Er werden slechts 47 van deze vliegtuigen gebouwd, maar ze dienden tijdens de oorlog in Vietnam tot aan de War on Terror voordat ze in 2015 met pensioen gingen.

Cessna 172 Skyhawk

De iconische Cessna Skyhawk heeft de reputatie het meest populaire vliegtuig met vaste vleugels uit de geschiedenis te zijn. Er zijn meer dan 44.000 van deze vliegtuigen gebouwd en dit wordt ook gezien als een van de meest betrouwbare, betaalbare en stabiele vliegtuigen die er zijn. Het is een vertrouwd vliegtuig van vliegscholen over de hele wereld en direct herkenbaar aan zijn ontwerp.

Boeing B-29 Superfortress

De Boeing B-29 Superfortress was een technologisch wonder uit het tijdperk van de Tweede Wereldoorlog. Het beschikte over de allernieuwste technologie voor die tijd, waaronder een drukcabine, een analoog computergestuurd vuurleidingssysteem en nog veel meer.

Een bepaald model van dit vliegtuig - de Enola Gay - is misschien wel een van de beroemdste (of beruchte) vliegtuigen om de lucht in te gaan. Het was deze gigantische bommenwerper die in 1945 de atoombommen op Hiroshima en Nagasaki liet vallen die de oorlog beëindigden.

McDonnell XF-85 Goblin

De McDonnell XF-85 Goblin was een prototype gevechtsvliegtuig ontworpen voor de Amerikaanse luchtmacht aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het is compact gebouwd om vanuit het bommenruim van een grote bommenwerper te kunnen inzetten. Het idee was dat deze vliegtuigen konden lanceren vanaf hun moederschip en vijandelijke vliegtuigen konden aanvallen om het hoofdkonvooi te verdedigen.

Lange-afstandsjagers uit die tijd konden niet dezelfde afstand afleggen als de zware strategische bommenwerpers die werden gebouwd en ingezet, dus deze parasietjagers werden gezien als een mogelijke oplossing. Helaas werd het prototype-ontwerp veel te inferieur geacht aan de vijandelijke jagers waartegen het zou staan en daarom werd het project geannuleerd.

Antonov An-225 Mriya

De Antonov An-225 Mriya is een absoluut monster van een vliegtuig. Dit is een strategisch luchtvrachtvliegtuig dat voor het eerst werd ontwikkeld in de jaren tachtig. Vroeger had het het record voor het hebben van de grootste spanwijdte van elk vliegtuig (88 meter), maar sindsdien is het verslagen door een vliegtuig gebouwd door Stratolaunch .

Toch blijft de Antonov An-225 Mriya een belangrijk stuk luchtvaartgeschiedenis. Het kon een indrukwekkende topsnelheid van 530 mph bereiken en ook ongeveer 640 ton vracht vervoeren. Op basis van die statistieken zal het je misschien niet verbazen dat dit vaartuig ook bekend staat als het zwaarste vliegtuig ooit gebouwd met 285 ton. Het feit dat het kan vliegen is een wonder van vliegtuigtechniek.

De Beluga Airbus

De Beluga Airbus is officieel een Super Transporter, het is ook volkomen ongebruikelijk en roept visioenen op van de Whale uit Hitch Hikers Guide to the Galaxy - hoewel hopelijk dit vliegtuig beter in de lucht blijft.

De Beluga Airbus is een wide-body variant van een Airbus-vliegtuig. Het is specifiek ontworpen om grotere dan normale vracht te vervoeren. Dit rare en prachtig uitziende vliegtuig maakte zijn eerste vlucht in 1995 en is sindsdien meerdere keren gebruikt. Het heeft zelfs een rol gespeeld bij het vervoeren van verschillende ruimtevoertuigen. We vinden het gewoon fantastisch vrolijk. Het is echter briljant ontworpen en zijn neus gaat zelfs open om zijn indrukwekkende lading te laten ontsnappen .

MD-160 Lun-klasse ekranoplan

Dit is een MD-160 Lun-klasse ekranoplan. Een speciaal type vliegtuig dat is ontworpen als een grondeffectvoertuig - gebouwd om de capaciteit van een groot schip te hebben, maar de snelheid van een vliegtuig. Het is in wezen een efficiëntere en snellere manier om vracht te vervoeren en kan theoretisch met hoge snelheid boven het water reizen dankzij de kracht van de acht straalmotoren aan de voorkant.

Dit soort ontwerp maakt het ook mogelijk dat vliegtuigen met dit ontwerp onder de vijandelijke radar passeren, terwijl ze ook ver genoeg van het wateroppervlak verwijderd zijn om zeemijnen te vermijden die problemen zouden opleveren voor normale vaartuigen. Deze video legt het ontwerp veel dieper uit en laat zien hoe fascinerend deze vliegtuigen zijn.

Bartini Beriev VVA-14

Dit schitterende vliegtuig ziet eruit als iets uit een sciencefictionfilm, maar is eigenlijk een verticaal opstijgend amfibievliegtuig dat in de jaren zeventig voor de Sovjet-Unie is gebouwd. De Bartini Beriev VVA-14 had een Italiaanse ontwerper en was gemaakt om de vermeende dreiging van Amerikaanse Polaris-raketonderzeeërs tegen te gaan. Het is gebouwd om van het water te kunnen opstijgen en op grote hoogte of over het oppervlak van de oceaan te kunnen vliegen (net als de MD-160 Lun-klasse ekranoplan).

Dit vliegtuig had slechts drie bemanningsleden en kon met een snelheid van 472 mph vliegen over een maximale afstand van 1.522 mijl.

Convair XFY Pogo

Dit briljant eigenzinnige en ongebruikelijke vliegtuig vertegenwoordigde een experiment in ontwerpen voor verticaal opstijgen en landen (VTOL). Het werd speciaal gemaakt voor gebruik door de Amerikaanse marine in de jaren zestig en ontworpen om op kleine oorlogsschepen te kunnen opstijgen (en landen). De bedoeling was om het mogelijk te maken om krachtige jagers te lanceren zonder dat er een vliegdekschip in de buurt nodig was. De Convair XFY Pogo zou de eerste verdedigingslinie kunnen zijn en luchtdekking kunnen bieden wanneer hij in actie komt.

Helaas, de levensduur van de Convair XFY Pogo was kort, aangezien uit verschillende tests bleek dat het ontwerp verschillende gebreken vertoonde die het ongeschikt maakten voor gebruik. Het was moeilijk te landen, moeilijk te vliegen en aanzienlijk langzamer dan straaljagers van die tijd. Als zodanig is er maar één versie ooit gebouwd en heeft deze nooit onderhoud gehad. Het is echter een geweldig uitziend en zeer interessant vliegtuig.

Harrier Jump Jet

Hoewel de proeven met de Convair XFY Pogo misschien niet goed waren verlopen, ging datzelfde decennium voor het eerst de Harrier Jump Jet de lucht in. Dit straalvliegtuig is ontworpen met verticale / korte start- en landingsmogelijkheden en was het enige succesvolle ontwerp van die tijd dat dit deed. Het was ontworpen om op te stijgen vanaf allerlei locaties, inclusief geïmproviseerde bases, kleine open plekken in bossen en vliegdekschepen.

De Harrier zou door zowel de Britse als de Amerikaanse marine worden gebruikt en zou, dankzij zijn succes, in productie worden genomen van 1967 tot 2003. De snelste variant van de Harrier - de Sea Harrier FA2 zou ook in staat zijn tot een topsnelheid van 735 mph, waardoor het een kracht is om rekening mee te houden.

Grumman X-29

De Grumman X-29 was een experimenteel vliegtuig ontwikkeld in de jaren tachtig. Het werd gebruikt door zowel de Amerikaanse luchtmacht als NASA. Dit vliegtuig had een voorwaarts geveegd vleugelontwerp dat aantoont dat de onderliggende hijseigenschappen van de vleugels niet negatief zouden worden beïnvloed door een dergelijk vleugelontwerp.

In 1985 verdiende dit vliegtuig de titel van het eerste voorwaarts geveegde vleugelvliegtuig dat met supersonische snelheid (Mach 1) vloog in horizontale vlucht. Het ontwerp van dit vliegtuig maakte het echter inherent onstabiel en er was slimme computertechnologie voor nodig om de instabiliteit te compenseren. Deze computers maakten 40 correcties per seconde om het vliegtuig goed te laten vliegen. De twee luchtwaardige versies van dit vliegtuig zouden tijdens hun leven in totaal 437 vluchten maken voordat ze in 1992 met pensioen gingen.

Geschaalde Composites White Knight Two

Dit indrukwekkende vaartuig is in wezen een vrachtvliegtuig. De Scaled Composites White Knight Two is een vliegtuig dat is ontworpen om het SpaceShipTwo-ruimtevaartuig naar een geschikte lanceerhoogte te tillen en te vervoeren. Het is ook gebouwd met een "multifunctioneel" ontwerp, wat betekent dat het kan worden gebruikt voor zero-g training, wetenschappelijke vluchten en om ook andere ladingen te vervoeren.

De Scaled Composites White Knight Two is zelfs overwogen als een optie voor bosbrandbestrijding door een grote, centraal hangende watertank te gebruiken om herhaaldelijk over brandzones te rennen. Zeker, een indrukwekkend ontwerp en een die tot wel 70.000 ft kan reiken aan het bovenste plafond.

Zonne-impuls

Dit gigantische vliegtuig is een langeafstandsvliegtuig op zonne-energie dat is ontworpen door de Zwitsers en voor het eerst is gevlogen in 2009. Het ontwerp van dit vliegtuig werd particulier gefinancierd en zou ongeveer $ 170 miljoen hebben gekost.

Solar Impulse is een eenzits eendekker die op eigen kracht kan opstijgen. Het oorspronkelijke ontwerp is gebouwd om maar liefst 36 uur te blijven vliegen. In 2015 brak de tweede variant van dit vliegtuig, toepasselijk genaamd Solar Impulse 2, het record van de langste solo-vlucht . Het slaagde erin om meer dan 117 uur en 52 minuten in de lucht te blijven zonder te landen of bij te tanken. Gedurende die tijd reisde het vliegtuig meer dan 4.481 mijl met een maximale snelheid van slechts 140 mph.

Aero Spacelines Super Guppy

De Super Guppy was een versie van de Boeing 377 Stratocruiser waarvan de romp was aangepast (verlengd, verbreed en opgeblazen) om plaats te bieden aan grote en ongebruikelijke vracht.

Het werd verder verbeterd met verbeterde turboprop-motoren en gebouwd om 54.000 pond (24.000 kg) te dragen tijdens het varen met een snelheid van 300 mph (480 km / h). Deze vreemd uitziende vliegtuigen werden vaak door NASA gebruikt om onderdelen en ruimtevaartuigen te vervoeren voor de Apollo-missies.

Bell Boeing V-22 Osprey

De Bell Boeing V-22 Osprey staat bekend als het eerste succesvolle tilt-rotor-vliegtuig. Dankzij het onconventionele ontwerp had het zowel verticale start als landing en korte start- en landingsmogelijkheden.

Het ontwerp van dit vliegtuig begon in de jaren 80, maar de Osprey zou pas in 2007 in actieve dienst worden genomen. Ondanks de aanvankelijke kinderziektes bleek dit toestel met kantelrotor een ongelooflijk succes en is het in staat tot indrukwekkende luchtlandingen.

Lockheed Martin F-22 Raptor

Velen hebben de Lockheed Martin F-22 Raptor de meest capabele jager ter wereld genoemd. De F-22 Raptor is zeker een formidabele kracht met een stealth-ontwerp dat markeert het radar-equivalent van een "stalen knikker" en ook een indrukwekkende bewapening. Dit is een single-seat, all-weather, tactische stealth-jager die is gebouwd om Amerikas superioriteit in de lucht te helpen. Het is echter ook multi-role, met de mogelijkheid om aan te vallen in een grondaanvalmodus, elektronische oorlogsvoering uit te voeren en ook signaalintelligentietaken uit te voeren.

Slechts 195 F-22 Raptors werden gebouwd van 1996 tot 2011, maar het programma heeft naar schatting bijna $ 70 miljoen gekost. De Raptor is sindsdien vervangen door de F-35 Lightning , maar het is nog steeds een wonder van aeronautisch ontwerp.

De Flying-V

Hoewel het technisch gezien nog in de vroege ontwikkelingsstadia is en nog geen echt vliegtuig is, zou de Flying-V wel eens een belangrijk toekomstig vliegtuigontwerp kunnen vertegenwoordigen dat de manier waarop we vliegen zou kunnen veranderen. Dit is een nieuw ontwerp dat momenteel wordt gefinancierd door KLM Royal Dutch Airlines.

Het ontwerp is bedoeld om een zuiniger vliegtuig te creëren dat "20 procent minder brandstof verbruikt dan de Airbus A350-900", terwijl het toch plaats kan bieden aan ongeveer hetzelfde aantal passagiers.

De hoogtepunten van dit vliegtuig zijn onder meer een revolutionair ontwerp waarbij de passagierscabine, brandstoftanks en het laadruim in de vleugels zijn geïntegreerd. Een meer aerodynamisch ontwerp is daarom mogelijk en ook een vermindering van het gewicht, wat de Flying-V een schonere reisvorm zou moeten maken. We vinden het gewoon fantastisch.

Airbus Zero-Emission-concepten

Nog een toevoeging aan onze lijst die technisch gezien geen vliegtuig is waarmee u op dit moment kunt vliegen. Dit is een van de vele conceptontwerpen van Airbus waarvan het bedrijf hoopt dat het tegen 2035 werkelijkheid kan worden. Het doel is hier om het eerste emissievrije commerciële vliegtuig ter wereld te creëren met een mix van aerodynamische configuraties en waterstof als de primaire brandstof. om emissies te elimineren en te resulteren in het eerste klimaatneutrale emissievrije commerciële vliegtuig omvatten. Een prachtig doelpunt inderdaad.

Boom Supersonic

Als dit je bekend voorkomt, komt dat omdat je naar het eerste civiele supersonische vliegtuig sinds de Concorde kijkt. De Boom Supersonic is het werk van Boom, een in de VS gevestigde start-up die van plan is om tegen 2026 zijn Supersonic-vliegtuig in de lucht te hebben.

Het bedrijf beweert dat dit vliegtuig in staat zal zijn om maximaal twee keer de geluidssnelheid te halen en een vlucht van San Francisco naar Tokio in minder dan zes uur kan uitvoeren. Het biedt plaats aan 55 mensen, maar het zou een geweldige rit moeten zijn.

Geschreven door Adrian Willings.