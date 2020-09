Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Pocket-lint Podcast aflevering 69 is nu beschikbaar om te streamen en te downloaden.

Het is deze week een IFA-special, aangezien senior nieuwsredacteur Rik en associate editor Dan zich bij Stuart voegen om te praten over de grootste aankondigingen van de Duitse elektronicabeurs.

Aankondigingen van Intel, Nvidia, Qualcomm, Samsung, Philips en meer worden in de uitgebreide editie onder de loep genomen.

Je kunt hieronder naar de laatste aflevering luisteren - samen met eerdere afleveringen - en hier ook lezen hoe je je via Acast kunt abonneren op de Pocket-lint Podcast .

Het is ook beschikbaar op Spotify , iTunes , Google en via RSS .

De wekelijkse podcast gaat elke vrijdagochtend live en brengt je 30 minuten van het laatste technische nieuws, een topinterview uit de branche en recensies van verschillende gadgets in de meest besproken categorieën - allemaal met de kennis en ervaring van het Pocket-lint-team en soms speciale gasten.

We zullen de komende weken en maanden praten met smarthome- en smartphonefabrikanten en vele andere technische wizards, dus zorg ervoor dat elke aflevering automatisch wordt afgeleverd op het apparaat naar keuze.

Als je Pocket-lint.com en de podcast leuk vindt, kun je je hier ook aanmelden voor onze dagelijkse e-mailnieuwsbrief .

Bekijk de mensen die we hebben geïnterviewd over eerdere afleveringen van de Pocket-lint-podcast:

Stuart sprak met de chief audiology officer van GN Hearing, s werelds grootste fabrikant van hoortoestellen, waar hij ontdekte hoe het bedrijf zijn technologie ontwikkelt om beter, helderder geluid te leveren voor slechthorenden.

Luister nu

We ontmoetten de oprichter van Aristocracy London, om te praten over hoe het traditionele kleermakersmerk op technologie is overgestapt om ervoor te zorgen dat je volgende pak past.

Luister nu

Stuart sprak met de categorieleider van Turbo bij Specialized over het e-Bike-assortiment van het bedrijf.

Luister nu

We spraken met de mede-oprichter en CEO van What3Words over het buitengewone systeem van het bedrijf om de wereld in kaart te brengen.

Luister nu

Stuart praat met de mede-oprichter van AI-spraaktechnologiebedrijf Sonantic, Zeena Quershi, over het creëren van een spraak-AI die kan huilen

Luister nu

Stuart sprak met de oprichter van Flow, een medicijnvrije behandeling voor depressie bestaande uit een headset voor hersenstimulatie en een app-therapieprogramma, over hoe de nieuwe technologie mensen met een depressie kan helpen.

Luister nu

Stuart sprak met de technisch directeur en hoofdontwerper van Americas Cup-team Ineos over hoe het gegevens gebruikt om een overwinning te behalen in s werelds oudste internationale sportevenement.

Luister nu

Stuart sprak met de oprichter van startup Exeger, die uitlegde hoe zijn bedrijf zonnecellen op apparaten kan printen - op die manier kunnen ze worden aangedreven door licht zonder dat er grotere zonnepanelen nodig zijn.

Luister nu

Stuart sprak met de Britse baas van Bolt toen Groot-Brittannië de proeffase inging waarbij eScooters de straten van het land zouden raken.

Luister nu

Nadat het nieuws bekend was geworden dat Bose zich terugtrok uit de augmented reality-markt, was het passend dat Stuart een stempanellid voor BAFTA-games interviewde over de toekomst van AR in het algemeen.

Luister nu

We interviewden de voormalige Microsoft Chief Envisioning Officer die de toekomst van werken op afstand en onderwijs in een post-coronavirus-wereld uiteenzette.

Luister nu

Rik interviewde de VP van programmeren bij Roku over het gratis Roku-kanaal en hoe streaming een hoge vlucht nam tijdens lockdown.

Luister nu

De wereldberoemde muziekproducent en Sonos leider op het gebied van geluidservaring sprak met Rik over de Sonos Arc, de complexiteit van het mixen van muziek in Dolby Atmos en hoe de beste geluidsapparatuur naar de achtergrond moet verdwijnen.

Luister nu

We spraken met de productmanager entertainment bij Vicon over hoe de wereld van motion capture de manier verandert waarop films en games worden gemaakt.

Luister nu

Stuart sprak met de muziekproducent, remixer en singer / songwriter om erachter te komen welke technologische trucs beschikbaar zijn om muziek beter te laten klinken.

Luister nu

Stuart sprak met de uitvinder van een nieuwe bureaulamp die dyslectische patiënten kan helpen om voor het eerst normaal te lezen.

Luister nu

Stuart sprak met de antropoloog, vooraanstaand professor aan de Australian National University en vice-president van Intel over hoe we de manier waarop we omgaan met technologie veranderen. Ze legde ook uit wat uit lockdown komen betekent en hoe we contactopsporing kunnen gebruiken om dat te realiseren.

Luister nu

Als onderdeel van de duurzaamheidsmaand van Pocket-lint hebben we met Intel en Accenture gesproken over hoe ze samenwerken met de Sulubaaï Environmental Foundation om koraalriffen te monitoren met behulp van AI.

Luister nu

Stuart sprak met Dells hoofd internationale duurzaamheid om te praten over hoe het bedrijf milieuvriendelijkheid benadert met zijn producten. Ze spraken ook over de plannen van Dell voor de toekomst en hoe het de manier waarop het bedrijf zijn computers bouwt en ontwerpt nu al verandert.

Luister nu

In het verlengde van onze duurzaamheidsmaand praatte Stuart met Resideo, de nieuwe thuisbasis voor Honeywell-producten voor thuis, over hoe slimme verwarming u bundels kan besparen en tegelijkertijd de planeet kan helpen door uw energieverbruik te verlagen.

Luister nu

Als onderdeel van de duurzaamheidsmaand van Pocket-lint spraken we met de medeoprichter van Forest Carbon over hoe we allemaal veel meer bomen kunnen planten om onze ecologische voetafdruk te compenseren en de planeet te helpen redden.

Luister nu

Stuart praatte met de mede-oprichter van online chocolaterie Cocoarunners.com over hoe de ontdekking van nieuwe producten online gemakkelijker en beter gemaakt kan worden voor consumenten.

Luister nu

We spraken eerder dit jaar met Jaguar Land Rovers connected car-directeur op CES om te praten over de nieuwe Land Rover Defender, waarom je auto niet één maar twee simkaarten nodig heeft.

Luister nu

Stuart sprak met de oprichter en CEO Trustpilot over het belang van online beoordelingen van klanten, hoe zijn bedrijf ervoor zorgt dat de beoordelingen echt zijn en om tips te krijgen om neprecensies boven echt te spotten.

Luister nu

Rik praatte met een van de drijvende krachten achter een van onze favoriete spellen aller tijden, LittleBigPlanet, over zijn nieuwste spel: Dreams. Hij onthulde waarom het een van de meest ambitieuze PS4-projecten aller tijden is en waarom het geweldig is voor jong en oud.

Luister nu

We spraken met Marius Lang, hoofd marketing van Lego in het VK en Ierland, om te praten over de Hidden Side augmented reality-sets van het bedrijf, de toekomst van Lego en of er een Lego Movie 3 komt.

Luister nu

Rik sprak met de algemeen directeur van HTC Europe, Graham Wheeler, om te praten over de uitbreiding van de HTC Vive Cosmos-headsetreeks, hoe virtual reality in het algemeen groeit en toekomstplannen voor het bedrijf dat er in het hart van is.

Luister nu

Stuart praatte met de beroemde film- en tv-orkestrator en componist, Jonathan Beard, die aan tal van eersteklas series heeft gewerkt, waaronder The Mandalorian, The Walking Dead en The Handmaids Tale. Hij heeft veel te zeggen over hoe technologie de film- en tv-muziekbusiness heeft veranderd.

Luister

Stuart ontmoette het duo achter het hoogwaardige, realtime 3D-sportvolg- en databedrijf Sportable om te bespreken hoe de technologie van het bedrijf rugby en andere sporten helpt verbeteren, zowel voor spelers, coaches als fans.

Luister nu

Tijdens CES eerder in januari 2020 spraken we met het wereldwijde hoofd van productplanning bij Panasonic TV om te praten over de nieuwe televisies van het bedrijf, het belang van de filmmaker-modus en of services zoals Netflix mensen echt naar tv laten kijken.

Luister nu

Eind vorig jaar organiseerde Stuart een aantal chats bij het haardvuur met verschillende gastsprekers bij Xerocon. Hij gebruikte zijn backstage pas om bij te praten met de mede-oprichter en directeur van Xero, Gary Turner, die uitlegde hoe het bedrijf technologie zoals AI omarmt om het najagen van late betalingen gemakkelijker te maken.

Luister nu

Toen Stuart in januari 2020 CES in Las Vegas bezocht, sprak Stuart de oprichter en CEO van GoPro in, die uitlegde wat het bedrijf heeft uitgespookt en wat het voor ons in petto heeft.

Luister nu

We spraken met de mede-oprichter van LoveFilm om zijn nieuwste rol als CEO van Pharmacy2U te bespreken en hoe online recepten en gezondheidszorg in de toekomst zullen veranderen dankzij internet en AI.

Luister nu

Stuart ging zitten met de directeur van het gerenommeerde luidsprekermerk Linn om alles te bespreken wat met muziek te maken heeft en hoe onze gewoonten en smaken in de loop der jaren zijn veranderd van een analoge muziekervaring naar een digitale.

Luister nu

We spraken met de Chief Technology Officer van Vodafone in het VK over de voortdurende uitrol van 5G van het bedrijf en waarom deze generatie netwerktechnologie anders is dan de vorige.

Luister nu

Stuart haalde de student in die niet alleen de Britse poot van de James Dyson-prijs won, maar ook de totale wereldwijde prijs van £ 30.000. Ze vertelde over haar winnende uitvinding - een nieuwe bioplastic gemaakt van organisch visafval - en wat het voor haar betekende om de algehele eer te winnen.

Luister nu

We spraken met de directeur productmarketing bij Bowers & Wilkins over hoe belangrijk het is om goede luidsprekers te hebben en hoe het bedrijf het geluidssysteem voor de Philips OLED + 984 TV heeft ontwikkeld.

Luister nu

Stuart sprak met professionele mountainbiker Danny MacAskill, die uitlegde over het werk en de techniek die nodig zijn voor zijn ongelooflijke YouTube-videos, plus zijn plannen voor de toekomst.

Luister nu

Stuart had een ontmoeting met de vice-president van smart home van Amazon om te praten over de toekomst van Alexa en het werk achter de schermen om privacyproblemen aan te pakken.

Luister nu

We spraken met de opkomende band Bamily over het gebruik van technologie in muziek en waarom het niet uitmaakt in welke digitale kwaliteit je luistert, zolang je maar luistert.

Luister nu

De voormalige rugby union-ster Engeland en Wasps sprak met Stuart over sporttechnologie en hoe deze beter kan worden gebruikt voor training. Hij hield zich ook niet in.

Luister nu

We kregen inzicht in Hollywood-speciale effecten en digitale acteurs van Oscarwinnaar Franklin in een geweldig interview.

Luister nu

Dorogusker gaf ons zijn mening over winkels als Amazon Go en of klanten ooit vertrouwd zullen raken met "onzichtbare betalingssystemen".

Luister nu

Editor Chris sprak met de voormalige SBS-sluipschutter en Royal Marine, nu tv-persoonlijkheid en auteur, die onthulde wat hij vindt van de nieuwste Garmin-sporthorloges en waarom zijn vrienden hem niet uitnodigen om te paintballen.

Luister nu

We spraken met de mede-oprichter van Zappar, Caspar Thykier, die onthulde hoe augmented reality ons leven de komende jaren kan verbeteren.

Luister nu

Stuart ging zitten met Red Dwarf-ster Robert Llewellyn, een zelfverklaarde liefhebber van elektrische autos, om te praten over de manieren om energie te besparen en rekeningen te verlagen in onze slimme huizen.

Luister nu

We spraken met het hoofd visuele weergave van Samsung over het Wall TV-concept van het bedrijf. Bovendien onthulde hij waarom displays de manier waarop we winkelen, sportevenementen en nog veel meer veranderen.

Luister nu

Net terug van Gamescom sprak Rik Henderson van Pocket-lint met Jordan Woodward, de hoofdontwerper van Rebellion, om te praten over de nieuwe game Zombie Army 4: Dead War, abonnementen en de bredere discussies over in-game upgrades.

Luister nu

Stuart interviewde Sir Bradley Wiggins, vijfvoudig Olympisch gouden wielermedaillewinnaar. De voormalige winnaar van de Tour de France en vele andere races vertelt over wielrennen, de lancering van zijn nieuwe kinderfietsenassortiment met Halfords en hoe hij technologie gebruikte om te trainen.

Luister nu

Rik Henderson, de gaming-expert van Pocket-lint, vloog naar Los Angeles om Anthony Nicholson, senior producer bij Gearbox Software, te interviewen om te praten over de nieuwste game van het bedrijf; Borderlands 3.

Luister nu

Stuart sprak met dr. Alex Allan, de CTO en mede-oprichter van AI-startup Kortical over AI en hoe het de manier waarop we werken en spelen fundamenteel kan veranderen in het komende decennium en daarna.

Luister nu

Stuart praatte met CTO van Ascot Racecourse George Vaughan over hoe de site technologie omarmt om relevant te blijven.

Luister nu

Stuart sprak met Rhys Morgan, een directeur van The Royal Academy of Engineering, over hoe de Academie werkt om meer mensen bij het vak te betrekken.

Luister nu

Scott Harvey, redacteur van Global Dating Insights, vertelde ons over de staat van online dating en hoe het traditionele romantische gedragingen verandert.

Luister nu

Stuart ontmoette Gareth Cousins, een Hollywood-soundmixer die aan talloze films en shows heeft gewerkt, waaronder Gravity, Netflixs Our Planet, Baby Driver en Batman Begins.

Luister nu

Swupnil Sahai legde alles uit over zijn slimme Apple Watch-app, Swing, die je tennisschoten op de baan bijhoudt.

Luister nu

Pocket-lint-bijdrager David Phelan sprak met het team achter het nieuwe herontwerp van de Virgin Atlantic-hut.

Luister nu

Lee Armstrong, CTO van Plane Finder, een website die elke dag duizenden vliegtuigen volgt terwijl ze door onze lucht vliegen, besprak WWDC en hoe je vliegtuigen over de hele wereld volgt.

Luister nu

Stuart interviewde Jack Dorsey, CEO van Twitter en Square, tijdens de London Tech Week om te praten over de toekomst van contant geld.

Luister nu

Stuart sprak met Jonathan Nicholson, de assistent-directeur communicatie bij de Civil Aviation Authority om te praten over de toekomst van drones.

Luister nu

Rik Henderson interviewde Phil Tufnell over cricket, technologie in de sport en hoe kleine, regionale clubs kunnen worden verduurzaamd door middel van zonne-energietechnologie.

Luister nu

Stuart sprak met Qualcomm-president Cristiano Amon tijdens het EE 5G-lanceringsevenement om te vertellen waarom hij en het bedrijf 5G zo belangrijk vinden.

Luister nu

David Phelan, medewerker van zaklint, interviewde Julian Stanford, de man die verantwoordelijk is voor Dolby Cinema in Europa

Luister nu

In onze eerste aflevering sprak Rolls-Royces projectmanager, David Monks, met Stuart in de Britse fabriek van het bedrijf op het platteland van Sussex.

Luister nu

Geschreven door Rik Henderson.