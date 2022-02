Wat is de Pocket-lint daily en hoe krijg je deze gratis?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pocket-lint lanceerde een paar jaar geleden een dagelijkse technische nieuwsbrief en we wilden meer uitleggen, inclusief hoe je deze elke weekdag kunt krijgen.

Het is gratis en heel gemakkelijk; je hoeft je alleen maar aan te melden en wij doen de rest.

Ons doel is om u de drie beste technische verhalen van de dag te geven, elke ochtend, van maandag tot en met vrijdag, rond 11.00 uur (Britse tijd) rechtstreeks in uw e-mailinbox. Zo blijf je de hele week op de hoogte van de grootste verhalen.

Dit is niet zomaar een e-mail met links die je naar Pocket-lint sturen, of iets dat je uren gaat kosten om te lezen. Het is een snelle en gemakkelijk verteerbare service om op de hoogte te blijven van het grote technische nieuws van de dag, samengesteld door Stuart Miles, de oprichter van Pocket-lint.

Om u een idee te geven van wat u kunt verwachten, volgt hier een handvol eerdere edities:

Geschreven door Stuart Miles.