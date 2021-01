Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

Wat is er gebeurd?

Een officiële tv-advertentie werd per ongeluk gelekt door Samsung Vietnam en liet zien hoe de nabije toekomst van Samsung eruit zou kunnen zien. Het haalde de krantenkoppen omdat het is uitgerust met de nieuwe opvouwbare telefoon van Samsung - waarvan wordt gezegd dat het binnenkort wordt gelanceerd.



Waarom maakt het uit?

Opvouwbare telefoons zijn momenteel HEET en tal van bedrijven bevestigen of geruchten dat ze deze maand opvouwbare apparaten lanceren.



Samsung heeft al bevestigd dat het een opvouwbare telefoon aan het ontwikkelen is, en toonde in november 2018 zelfs een onhandig ogend concept, dat kan veranderen in een tablet door het simpelweg open te klappen.



De Koreaanse fabrikant is niet de enige. In januari zagen we de lancering van de Royole opvouwbare telefoon, bevestiging van Huawei vandaag dat het een opvouwbare telefoon lanceert op MWC en geruchten / beloftes van LG, Motorola, Oppo, Sony en Xiaomi. Zelfs Apple heeft op zon apparaat patenten aangevraagd.



Waar komt het op neer?

Hoewel het lijkt alsof iemand bij Samsung Vietnam op het geweer is gesprongen op wat we vermoeden dat de Super Bowl-advertentie van het bedrijf is, zal het nieuws waarschijnlijk alleen maar opwinding creëren voor een dergelijk apparaat. Het oordeel is nog niet bekend over waarom we opvouwbare apparaten nodig hebben - afgezien van dat ze er cool uitzien - maar er zal nog veel meer discussie komen.



Wil meer weten?

Wat is er gebeurd?

Nintendo wil de draagbaarheid verdubbelen en is van plan een aantal functies te schrappen om een goedkopere Nintendo Switch te verkopen, volgens een rapport van het Japanse zakenblad Nikkei.



Waarom maakt het uit?

Het Nikkei-rapport, gespot door Nintendo Everything , beweerde dat Nintendo al samenwerkt met leveranciers en game-ontwikkelingsbedrijven en streeft naar een release in het begin van 2019. Een van die beweringen is dat het bedrijf het meegeleverde dockingstation zal dumpen en / of de schermgrootte zal verkleinen om een kleiner en goedkoper apparaat te maken. Hoe dan ook, een meer betaalbare switch is een veilige manier om het apparaat in handen te krijgen van consumenten die werden afgeschrikt door de prijs van $ 300.



Waar komt het op neer?

Als Nintendo het consoledock zou hebben doorgesneden, zou het vreemd zijn om de naam Switch te behouden - het heeft die bijnaam omdat je letterlijk kunt schakelen tussen handheld-gamen en je tv als een scherm gebruiken. Hoewel de Switch al grote verkopen voor Nintendo heeft behaald, bereikt het nog niet de hoge ambities die het bedrijf ervoor heeft. Het verlagen van de prijs door diversificatie van het assortiment kan een manier zijn om meer omzet te behalen.



Wil meer weten?

Waarom zou je het kopen?

De beeldkwaliteit op volledig frame ziet er uitstekend uit vergeleken met wat we tot nu toe hebben gezien

Veel potentiële kwaliteit van Leica mount

Uitzonderlijk beeldstabilisatiesysteem

Eye AF werkt erg goed, de beste OLED-zoeker in zijn klasse

Makkelijk te gebruiken

Hoogwaardige videofuncties zullen een heel nieuw publiek verleiden

Waarom zou je dat niet doen?

Later in het spel zijn dan de andere grote spelers, zou de aantrekkingskracht kunnen beperken

Leica-vatting betekent dat lenzen enorm zijn

De schakelknop aan de achterkant kan overgevoelig zijn

Enkele autofocus eigenaardigheden bij weinig licht

Niet alle videofuncties zijn beschikbaar bij de lancering

Waar komt het op neer?

Het is misschien laat voor de game - achter Sony en Nikon - en de Leica-vatting zorgt voor grote lenzen, maar de kwaliteit, het vermogen en het gebruiksgemak van de S1 zorgen voor een geweldige nieuwe toegang tot de full-frame-markt. We vermoeden dat high-end videografen ook verleid zullen worden tot dit nieuwe formaat voor alleen de lensvatting.



Anderen om te overwegen?

Britta heeft gekeken welke functies we graag zouden zien in het iOS 13-besturingssysteem van Apple voor de iPhone en iPad.

Connected Curb heeft de eerste van zijn innovatieve elektrische oplaadpunten uitgerold in Southwark, Londen, om het probleem van de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in steden aan te pakken.

En ... De Rammus is mogelijk de volgende apparaatlancering van Google op het gebied van laptops en tablets. En nee, Chrome OS wordt niet uitgevoerd.

Hoeveel van de grootste hits van Apple heb je in de loop der jaren verschuldigd? In het Pocket-lint-kantoor tussen ons is het heel veel.

Geschreven door Stuart Miles. Bewerken door Britta O'Boyle.