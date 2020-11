Bespaar 30 procent op de prijs van de Tile Pro Bluetooth-tracker

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Op dit moment kun je een beetje geld krijgen van een van de slimste kleine gadgets die er zijn - Tile Bluetooth-trackers - in een vroege Black Friday-deal.

Het enkele pakket Tile Pro-trackers is teruggebracht tot iets meer dan $ 24,49 in Amzon.com, waardoor u 30 procent of $ 10,50 bespaart - dus het is nog goedkoper om uw spullen bij te houden.

Het Tile Mate 2-pakket is ook met 30 procent verlaagd, van $ 47,99 naar $ 33,59. Het is nog steeds de moeite waard als je er naar op zoek was, voorafgaand aan Black Friday.

Een pakket met vier Tile Sticker is nu gedaald naar $ 36,99, van $ 59,99. Dat is een flinke besparing van 38 procent, wat neerkomt op $ 23 terug in je zak.

De Tile Pro lost het grootste probleem met de originele Tile-trackers op: dat je de tracker niet opnieuw kunt gebruiken als de batterij leeg is. Ze waren nogal verkwistend, maar met de Tile Pro kun je de batterij vervangen als deze leeg is.

Met Tile kun je de tags volgen via Bluetooth, wat betekent dat je je telefoon bijvoorbeeld kunt gebruiken om je sleutels te vinden, of in ruil daarvoor je Tile die aan je sleutels is bevestigd om je telefoon te vinden. Tile kan aan allerlei apparaten worden bevestigd en dankzij de bredere gebruikersgemeenschap, als u een apparaat verliest dat buiten het bereik van uw telefoon valt, kunnen anderen in de gemeenschap die tegel vinden en krijgt u een melding met een update van de locatie van het apparaat .

Je kunt je ook aanmelden voor Tile Premium voor $ 29,99 per jaar of $ 2,99 per maand , met een gratis proefperiode van een maand. U krijgt gratis batterijvervanging en gedeeld eigendom van tegels, zodat meerdere mensen of apparaten dezelfde tegel kunnen volgen. Je kunt ook een geschiedenis van de bewegingen van je tegel bekijken.

