Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De technologie is razendsnel aan het veranderen en de ontwikkelingen van de afgelopen decennia waren echt ongelooflijk. Maar wat was populair op je verjaardag?

We hebben een lijst samengesteld met de meest interessante, populaire en krachtige stukjes technologie die in de loop der jaren zijn uitgebracht. Van de jaren 60 tot nu. Wat was je favoriet toen je werd geboren?

Polaroid Swinger - 1965

Polaroid Swinger was een ongelooflijk populaire, semi-goedkope instantcamera van Polaroid die in wezen het begin markeerde van de populariteit van het bedrijf in die arena voor de komende jaren.

In 1965 was het verkrijgbaar voor $ 19,95 (ongeveer $ 165 in het huidige geld), waardoor het redelijk betaalbaar was en een hint voor de jongere markt. Polaroid zou in de jaren die volgden steeds sterker worden tot de opkomst van de smartphone en de opkomst van digitale cameras.

Philips draagbare radio - 1966

Philips vond de cassetteband uit in 1962 en voerde het nieuwe audiomedium gedurende dat decennium uit. Het was dus logisch dat het bedrijf in 1966 zijn eerste draagbare radio zou uitbrengen.

Dit was de eerste combinatie van draagbare radio en cassetterecorder en bleek ongelooflijk populair bij de massa.

Sony draagbare radio - 1967

In 1967 bracht Sony een kleine draagbare radio uit waar mensen dol op waren. De ICR-100 was de eerste IC-radio (Integrated Circuit) van het bedrijf en had een oplaadbare batterij die tot zes uur meegaat. Helaas duurde het 14 uur om op te laden.

Deze radio van matchbook-formaat werd geleverd met een sleutelhangerriem en een tweekleurig kleurenschema waardoor hij echt opviel.

Sony Trinitron TV - 1968

In 1968 lanceerde Sony de Trinitron-televisieserie die een aanzienlijke verbetering betekende ten opzichte van andere televisies ten opzichte van de voorgaande jaren. Felle kleuren en betere fotos zagen al snel dat deze nieuwe sets ondanks het hoge prijskaartje steeds populairder werden. Zo erg zelfs dat ze wereldwijd meer dan 100 miljoen exemplaren zouden verkopen.

Motorola HT220 - The Walkie Talkie - 1969

Walkie Talkies (draagbare radios) werden tijdens de Tweede Wereldoorlog een zich ontwikkelende technologie. Legers moesten kunnen communiceren met troepen en tussen divisies, waarbij ze van veraf tank-, lucht- en artilleriesteun inriepen.

Motorolas Handie-Talkie was in die tijd het belangrijkste onderdeel van de uitrusting, maar naarmate de technologie zich ontwikkelde, was het in 1969 dat het bedrijf naam maakte op de civiele markt. De HT220 werd synoniem met Walkie Talkie en het apparaat bleek ongelooflijk populair en ook veel draagbaarder dan zijn voorgangers.

Zakrekenmachines - 1970

Studenten en kantoormedewerkers zouden zich verheugen in de jaren na de release van de eerste zakrekenmachines. De Canon Pocketronic Calculator werd voor het eerst uitgebracht in 1970 voor het prinselijke bedrag van $ 345 / £ 247. Het enorme prijskaartje was misschien voor velen onaangenaam, maar de mogelijkheid om op te tellen, af te trekken, te vermenigvuldigen en te delen met een digitale doos met trucs was destijds een technologisch wonder.

In de jaren die volgden, zouden de prijzen dalen en zouden rekenmachines een normaal verschijnsel worden in scholen, hogescholen en kantoorgebouwen in het hele land.

Draagbare cassettedecks - 1971

Cassettebandjes zelf zouden pas in de jaren tachtig populair worden, maar het was in 1971 dat het eerste draagbare cassettedeck werd uitgebracht. Audio- en videocassettebanden zouden het belangrijkste formaat worden voor de jaren die volgden.

Pong - 1972

Pong is waarschijnlijk de grootvader van de moderne videogame. Oorspronkelijk uitgebracht in 1972, bleek dit eenvoudige arcadespel in tafeltennisstijl ongelooflijk populair. Het werd al snel een commercieel succes en hielp bij het leggen van de basis van de videogame-industrie.

Digitale polshorloges - 1973

Ver weg in de onbekende binnenwateren van het ouderwetse uiteinde van de westelijke spiraalarm van de Melkweg ligt een kleine, niet in acht genomen gele zon. Hier in een baan omheen draaien op een afstand van ongeveer tweeënnegentig miljoen mijl is een volkomen onbeduidende kleine blauwgroene planeet waarvan de aap- nageslacht zijn zo verbazingwekkend primitief dat ze digitale horloges nog steeds een vrij goed idee vinden. " Douglas Adams, The Hitchhikers Guide to the Galaxy

1973 was het jaar waarin de liefde voor digitale horloges begon. Er veranderde niet veel totdat smartwatches decennia later op het toneel verschenen.

Videocassetterecorder - 1974

De originele videocassetterecorders werden nog steeds gezien als een luxeartikel, maar de populariteit begon in 1974 te groeien toen de prijzen begonnen te dalen. De lancering van Betamax en VHS zorgde ervoor dat homevideo-opnameapparaten echt populair werden en overal ter wereld in huis kwamen.

De thuiscomputer - 1975

De Altair 8800 ziet er misschien uit als iets uit een Sci-Fi-film uit de jaren 70 of een verouderde doos met een aantal knoppen en LEDs, maar het was zoveel meer. Deze machine werd door velen gezien als de eerste homecomputer. Het sprak tot de verbeelding van het publiek en gaf iedereen een voorproefje van wat komen gaat.

Microsoft werd in datzelfde jaar opgericht met de lancering van de Apple 1-computer het volgende jaar, waarmee een nieuw tijdperk in computers voor de massa werd ingeluid.

De magnetron - 1976

Halverwege de jaren zeventig werd de magnetron eindelijk betaalbaarder en wenselijker. De verkoop begon aan te trekken en de populariteit groeide snel in de westerse wereld. De technologie is gekrompen en verbeterd, maar dit is een stukje technologie dat blijft hangen.

De Atari 2600 - 1977

Als Pong de grootvader van videogames was, dan is de Atari 2600 de vader. 8-bit graphics waren misschien blokkerig en niet indrukwekkend volgens de huidige normen, maar in 1977 was het een modern wonder. Space Invaders, Pac Man en meer zouden de steeds groeiende populariteit van videogames verzekeren en consoles als deze in elk huis over de hele wereld brengen.

CB Radio - 1978

CB-radio, ook wel bekend als Citizens Band-radio, werd in 1978 enorm populair in de VS en het VK. Met deze kleine doosjes konden mensen gemakkelijk chatten met andere gebruikers dichtbij of ver weg. Jarenlang was het gebruik van een CB-radio technisch gezien illegaal in het VK, maar dat weerhield mensen er niet van om te doen waar ze van hielden.

Sony Walkman - 1979

De iconische Sony Walkman werd voor het eerst uitgebracht in 1979 en overal werden kinderen hun ouders afgeluisterd om er een te kopen. De mogelijkheid om onderweg naar cassettebandjes te luisteren met iets dat in je zak of aan je tailleband zou passen, was een opwindend concept.

Sony verkocht in de jaren daarna meer dan 200 miljoen van deze kleine magische wonderen.

De dotmatrixprinter - 1980

Personal computers waren tegen die tijd goed ingeburgerd, dus het was opeens logisch om te kunnen afdrukken waar u aan werkte. Epson bracht de MX-80 Dot Matrix-printer in 1980 uit met hoge precisie afdrukken was eindelijk beschikbaar voor de massa. Het was luidruchtig, maar het werkte.

Draagbare televisie - 1981

We nemen de mogelijkheid om Netflix op onze smartphone te streamen als vanzelfsprekend aan. Maar stel je voor hoe geweldig het was om een tv op zak te hebben in een tijd dat er maar een handvol kanalen beschikbaar was.

In de jaren daarvoor hadden mensen meestal maar één televisie per huishouden en zelfs die was zwart-wit. Dus toen de Britse uitvinder Clive Sinclair de Sinclair TV80 aankondigde - s werelds eerste draagbare draagbare tv in 1981, waren we verheugd. Helaas, de Sinclair TV80 werd voor zijn tijd uitgebracht en was over het algemeen een mislukking, maar toch een geweldig product.

Cd-speler - 1982

De eerste commercieel verkrijgbare cd-speler werd in 1982 door Sony op de markt gebracht. Het kostte een klein fortuin, maar deze release markeerde het begin van het tijdperk van de audio-cd en de dood van cassettebandjes.

Motorola DynaTAC 8000X - 1983

De Motorola DynaTAC 8000X was de eerste mobiele telefoon die commercieel werd aangeboden. Dit stevige apparaat wordt liefdevol herinnerd als een iconisch onderdeel van de jaren 80.

Toen het werd uitgebracht, werd het ook beschouwd als een symbool van rijkdom en futurisme. Nu ziet het er extreem archaïsch en bijna komisch uit, maar deze telefoon luidde de toekomst van de moderne smartphone in.

De Apple Macintosh-computer - 1984

Het tijdperk van de homecomputer was halverwege de jaren tachtig in volle gang, waarbij de Commodore 64 en ZX Spectrum de meest populaire waren. 1984 was ook het jaar waarin de oorspronkelijke Apple Macintosh-computer werd gelanceerd. Zoals alle dingen van Apple, kwam het met een premium prijskaartje dat zich in wezen vertaalt naar ongeveer $ 6.000 / £ 4.000 in het geld van vandaag.

De Apple Macintosh was een succes en maakte van Apple de op een na grootste computerfabrikant van dat decennium.

Microsoft Windows - 1985

Een jaar na de Apple Macintosh kwam het allereerste allereerste Microsoft Windows-besturingssysteem. Het zag er toen behoorlijk anders uit en was lang niet zo krachtig als het nu is, maar het was een doorbraak voor die tijd en kwam zelfs met een spel dat speciaal was ontworpen om mensen te leren hoe ze een muis moesten gebruiken.

Semafoons - 1986

In het tijdperk vóór de smartphone waren pagers een manier om mensen te bereiken in geval van nood of om contact te houden als je onderweg was. Ze werden oorspronkelijk gebruikt door hulpdiensten, maar werden al snel populair bij zakenmensen en Joe Public.

De pager werkte als een manier om een bericht te ontvangen, waarna de ontvanger een telefoon moest zoeken om de afzender te bellen. Vrij verouderd volgens de huidige normen, maar ongelooflijk populair in 1986.

Sony Discman - 1987

Sony was zo succesvol geweest met zijn Walkman dat het logisch was dat het bedrijf wat terrein won in het tijdperk van de Compact Disc. En zo werd de al even iconische Sony Discman geboren. Deze draagbare cd-speler won snel aan populariteit, ondanks een aanvankelijk behoorlijk prijskaartje.

VHS-band - 1988

In de late jaren tachtig werd de VHS-cassetteband steeds populairder. Videocassetterecorders waren in veel huizen terechtgekomen en met de komst van Blockbuster en andere verhuurwinkels bleef de populariteit exponentieel toenemen.

Gameboy - 1989

Atari en anderen hadden de basis gelegd voor de videogame-industrie, maar het kan Nintendo zijn geweest die gaming mainstream heeft gemaakt. De Nintendo Game Boy werd uitgebracht in 1989 en er werden wereldwijd meer dan 118 miljoen exemplaren van verkocht.

WWW - 1990

Eind 1990 begonnen Tim Berners-Lee en zijn bedrijf de basis te leggen voor het internet dat we tegenwoordig kennen en waarderen. Het waren vroege dagen, maar er lag een opwindende tijd voor het World Wide Web in het verschiet.

De kleurenscanner - 1991

In 1991 werd de ScanJet IIC van HP op de markt gebracht. Deze kleurenscanner was een adembenemende technologie die in staat was om kleurenafbeeldingen te scannen op 800 dpi, wat voor die tijd een groot probleem was. Net als alle nieuwe technologie van die tijd was het ongelooflijk duur, maar ook populair.

De laptop - 1992

Er is wat discussie over wanneer de eerste laptop werd uitgevonden. Sommige laptop-achtige technologie werd gemaakt in de jaren 70 en 80, maar de IBM ThinkPad was het apparaat dat laptops de mainstream maakte. Deze dikke, omslachtige en zware apparaten vormden de toekomst van mobiel computergebruik en bleken ongelooflijk populair bij zakelijke gebruikers.

PDA - 1993

1993 was het jaar van de Personal Digital Assistant. Deze mini-handheld-apparaten waren een vroege versie van de smartphones die we vandaag hebben. De Apple Newton was niet de eerste, die eer gaat naar de Psion Organizer (uitgebracht in 1984), maar hij bood wel een aantal nieuwe en opwindende functies. De Apple Newton werd geprezen om zijn featureset maar verkocht slecht vanwege het hoge prijskaartje.

Webcams - 1994

Nu het internet stevig verankerd was, was de volgende stap om uw gezicht online te krijgen. Webcams begonnen halverwege de jaren negentig aan populariteit te winnen en werden al snel een standaardfunctie van moderne laptops.

PlayStation - 1995

In een tijd dat Nintendo en Sega de gamingmarkt domineerden, was iedereen verrast door de lancering van de originele Sony PlayStation. Deze nieuwe 32-bits gameconsole was een game-wisselaar met een cd-drive en verbluffende graphics, hij blies de concurrentie uit het water.

Flip-telefoons - 1996

De StarTAC was de opvolger van de MicroTAC, een semi-clamshell-telefoon die in 1989 op de markt was gebracht. De StarTAC was een van de eerste mobiele telefoons die wijdverspreid werd door de consument, met meer dan 60 miljoen mensen die er een kochten.

Tamagotchis - 1997

Tamagotchis vertegenwoordigde eind jaren negentig een digitale rage onder kinderen over de hele wereld. Het idee van dit speeltje was simpelweg om een klein digitaal huisdier in leven te houden. Kinderen zijn niet te vertrouwen met huisdieren. Velen stierven. Het was een tragedie. 76 miljoen Tamagotchis verkocht, dus het was zeker een populair speeltje.

Dvd-speler -1998

Het was rond deze tijd dat de dvd-speler zijn debuut begon te maken. De Digital Video Disc, zoals de Compact Disc ervoor, steeg snel in populariteit en maakte de oudere technologie al snel overbodig. De eenvoudige dvd-speler betekende al snel het einde van het VHS-tijdperk.

Blackberry - 1999

Het allereerste BlackBerry-toestel werd uitgebracht in 1999. De eerste versie was vrij eenvoudig en was in wezen een pager met e-mailfunctionaliteit. De BlackBerry-telefoons die volgden, waren echter ongelooflijk populair onder zakenmensen over de hele wereld. De dominantie van BlackBerry werd pas jaren later door de Apple iPhone verbroken.

GPS - 2000

Waar zouden we zijn zonder Global Positioning Systems? Waarschijnlijk nog met papieren kaarten om te navigeren. Deze kleine doosjes met wonderen hielpen ons jarenlang onze weg te vinden over onbekende wegen. Ze vormden ook de basis voor een toekomst waarin onze telefoons het grootste deel van het werk zouden doen om te voorkomen dat we verdwalen.

MP3-spelers - 2001

Een ander apparaat wordt gelanceerd dat het einde van een tijdperk en het begin van een ander tijdperk aangeeft. Verschillende mp3-spelers en de klassieke Apple iPod boden geweldige nieuwe manieren voor mensen om onderweg naar muziek te luisteren. Hele muziekbibliotheken waren plotseling beschikbaar om in je zak mee te nemen. Wat een tijd om te leven.

Internet Explorer - 2002

In 2002 liep Netscape achter in de browseroorlogen toen Microsoft zich echt begon te buigen met Internet Explorer. Firefox, Chrome en anderen zouden volgen, maar Netscape zou binnenkort een verre herinnering zijn.

iTunes - 2003

Met de toenemende populariteit van mp3-spelers en de Apple iPod, was het logisch dat er een digitale muziekwinkel zou verschijnen en het goed zou gaan doen. De meest bekende en populaire (legale) winkel was iTunes. Die dienst werd in 2003 gelanceerd en kreeg al snel veel grip.

Apple ipod - 2004

De Apple iPod werd eigenlijk voor het eerst gelanceerd in 2001, maar de draagbare muziekspeler begon in 2004 met volle kracht de mainstream te veroveren. ITunes ging wereldwijd en de iPod ook.

Myspace - 2005

In 2005 werd Myspace de meest bezochte sociale site op internet. De site was zo populair dat het werd overgenomen door News Corporation voor een coole $ 580 miljoen en het verkeer bleef een tijdje groeien - met bezoeken die zelfs dat van Google in datzelfde jaar overtroffen. Het fortuin duurde echter niet en met de opkomst van Facebook begon het slecht te worden voor Myspace.

Twitter - 2006

De allereerste Tweet werd in 2006 verzonden en hoewel Twitter in het begin niet de meest populaire sociale netwerken was, begon het platform al snel in de smaak te vallen bij de massa.

Apple iPhone - 2007

2007 was het jaar van de originele Apple iPhone. Een telefoon die Steve Jobs beloofde "de telefoon opnieuw uit te vinden". De dingen zijn sindsdien zeker veel veranderd. De originele Apple iPhone is nu zeker verouderd, maar heeft de weg geëffend voor veel toekomstige apparaten, waaronder veel copycats en klonen.

HTC Dream - 2008

De HTC Dream en T-Mobile G-1 die in 2008 werden gelanceerd, vertegenwoordigen het begin van Android-smartphones en de concurrentie van Apple. Datzelfde jaar begon Google toevallig Yahoo! als de meest populaire zoekmachine op internet.

Facebook - 2009

Facebook wordt in 2009 het nummer één sociale netwerk in de VS, toevallig in hetzelfde jaar dat het bedrijf de like-knop introduceerde die synoniem is aan de service.

Apple iPad - 2010

Apple schrijft opnieuw technologische geschiedenis door in 2010 de Apple iPad op de markt te brengen. De eerste versie had een 9,7-inch scherm, geen camera en keuze uit Wi-Fi- of 3G-connectiviteit. Dit zou de eerste van vele iPads zijn die in de loop der jaren zijn gelanceerd.

4G-netwerken - 2011

Eindelijk arriveerde 4G en begon het (langzaam) over de westerse wereld uit te rollen. Onderweg sneller surfen op het web was een welkom product van 2011.

Instagram - 2012

Het populaire platform voor het delen van fotos werd oorspronkelijk gelanceerd op Apple iPhones in 2010, maar pas in 2012 kwam er een Android-versie uit. Datzelfde jaar wist Instagram nieuwe gebruikersniveaus te bereiken met 80 miljoen aanmeldingen. Datzelfde jaar deed Facebook een bod om Instagram te kopen voor $ 1 miljard, waarmee het succes in de geschiedenis werd bevestigd.

Google Fiber - 2013

Google is begonnen met het uitrollen van supersnelle glasvezel in de VS. Het is een langzame uitrol geweest en is nog steeds niet van kust tot kust, maar de mensen zijn er dol op.

Samsung Galaxy Gear - 2014

2014 was het jaar van de smartwatch. Samsung bracht dat jaar de Galaxy Gear uit - het waren niet de eerste smartwatches die op de markt kwamen, maar ze wisten veel populariteit te winnen.

3D-printen - 2015

De belangstelling voor 3D-printen is in de loop der jaren toegenomen en ook het aantal mogelijke toepassingen neemt toe. In 2015 was er een grote druk op 3D-printers in de technische wereld en door dalende prijzen werden ze toegankelijker voor de massa.

Amazon Echo - 2016

Oorspronkelijk gelanceerd in 2014, werd de Amazon Echo in de jaren die volgden ongelooflijk populair. In 2016 begon de intelligente stemassistent-luidspreker buiten de VS op de markt te komen met modellen die beschikbaar zijn in het VK, Duitsland, Oostenrijk en meer. Andere landen zouden in de komende maanden volgen.

VR - 2017

Het is nog pril, maar de laatste jaren zijn er steeds meer virtual reality-apparaten. De dalende prijs maakt ze toegankelijker en de technologie is verbluffend.

Huawei P20 Pro - 2018

In 2018 werd de Huawei P20 Pro door velen algemeen gezien als de beste cameratelefoon die er is. Natuurlijk waren Apple en Samsung misschien de dominante namen in de smartphone-ruimte en Huawei heeft de laatste tijd misschien wat problemen gehad, maar het valt niet te ontkennen dat de P20 Pro iets speciaals was.

Nissan Leaf e + - 2019

De Nissan Leaf e + was een van onze favoriete autos in 2019 en hij was zo populair dat hij dat jaar als winnaar uit de bus kwam .

Een geweldige auto voor het milieubewuste en ook een aansprekende auto.

Peleton - 2020

2020 was een interessant jaar voor populaire technologie. Omdat iedereen thuis van alles kocht, waren de voorraadniveaus een nachtmerrie. Of je nu een nieuwe grafische kaart, een PlayStation 5 of Xbox Series X of de nieuwste AMD CPU probeerde te kopen, er was veel vraag naar alles.

Een ding dat echter opviel, was de toename van trainingsuitrusting voor thuis en fitnessgames waarmee mensen gezond blijven terwijl ze vergrendeld waren.

Peloton valt op in die ruimte - met een eenvoudige, maar slim verbonden hometrainer met een scherm waarmee je vanuit het comfort van je huis toegang hebt tot on-demand fietslessen.

Geschreven door Adrian Willings.